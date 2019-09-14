Загрузка... Как Pepsi продавала в СССР газировку в обмен на алкоголь и оружие 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Владимир Акимов



Компания, производившая напитки, во времена холодной войны получала в качестве оплаты за свою продукцию советское вооружение. Один из руководителей Pepsi сказал представителю администрации Буша: «Мы разоружаем Союз быстрее, чем вы»



Все наслышаны о сложностях, с которыми пришлось столкнуться американским предпринимателям, задумавшим продавать свою продукцию в СССР во времена холодной войны. Многим из них, как это было в случае с исполнительным директором Pepsi, Дональдом Кэндаллом (Donald M. Kendall), пришлось прибегнуть к невероятным ухищрениям, чтобы наладить бизнес с Союзом, неохотно приподнимающим «железный занавес» и пропускающим все, что могло попахивать США и «капитализмом». Компания под управлением магната индустрии напитков первой убедила коммунистов разрешить продавать свой лучший продукт на советском рынке. Все наслышаны о сложностях, с которыми пришлось столкнуться американским предпринимателям, задумавшим продавать свою продукцию в СССР во времена холодной войны. Многим из них, как это было в случае с исполнительным директором Pepsi, Дональдом Кэндаллом (Donald M. Kendall), пришлось прибегнуть к невероятным ухищрениям, чтобы наладить бизнес с Союзом, неохотно приподнимающим «железный занавес» и пропускающим все, что могло попахивать США и «капитализмом». Компания под управлением магната индустрии напитков первой убедила коммунистов разрешить продавать свой лучший продукт на советском рынке. Хрущевская Pepsi



«Роман» Pepsi и Советского Союза начался летом 1959 года во время прошедшей в Москве Американской Национальной Выставки, при помощи которой президент Эйзенхауэр хотел, прибегнув к пропаганде, потрясти воображение советских людей, демонстрируя капиталистический образ жизни в Соединенных Штатах. Одновременно, как указывает Рэйчел Бэррон (Rachel Barron) в своей монографии «Ричард Никсон как политик», американское правительство пыталось наладить взаимопонимание с советским лидером Никитой Хрущевым, с которым у него всегда были сложные отношения (недаром он стал одним из главных действующих лиц Карибского кризиса в октябре 1962 года).



Во время проведения выставки произошел исторический спор между Никсоном, который был в ту пору вице-президентом, и коммунистическим лидером, который руководил Советским Союзом в ходе десталинизации. Спор разгорелся по поводу «традиционной» американской кухни.



Пока шла выставка, Кэндалл очень удачно подсунул советскому руководителю бутылочку своего знаменитого напитка, который тот без всяких сомнений выпил, став персонажем одной из самых эмблематичных фотографий холодной войны и наилучшей рекламы для американской фирмы.



Став президентом Pepsi, американский бизнесмен решил попытаться договориться с Союзом о поставке своих газированных напитков на советские прилавки. В ходе переговоров с коммунистической державой американцам пришлось столкнуться с важным препятствием — как платить? Рубль не имел хождения на международных рынках, поэтому бизнесмену из США и руководству СССР пришлось пойти на хитрость, чтобы заключить соглашение об обмене американского напитка на самый знаменитый русский — водку.



Соглашение между СССР и Pepsi предусматривало поставки в США больших партий «Столичной», на которых Кэндалл предполагал заработать. Так и получилось, что американская компания по производству безалкогольных напитков стала первой производить капиталистический напиток на советской земле.



Договор, подписанный в 1972 году, был чрезвычайно выгоден для обеих сторон: Pepsi получала доступ на вожделенный советский рынок, а СССР (теперь уже руководимый Леонидом Брежневым) осуществлял оплату имевшимся в изобилии натурпродуктом.



Газировка в обмен на оружие



В последующие годы американская компания открыло многочисленные предприятия в СССР — их число достигало 20 в 1989 году, когда истек срок действия контракта. Американцам и администрации Горбачева пришлось вновь сесть за стол переговоров, чтобы пересмотреть пункты соглашения.



На этот раз решение было найдено в виде вооружений. В начале 90-х СССР находится в самом разрезе болезненного процесса распада. Держава, еще недавно бывшая главным соперником США в борьбе за мировое превосходство, превратилась в колосса на глиняных ногах вследствие экономического коллапса конца 80-х, вызванного отчасти изматывающим соревнованием с капиталистами. Эта гонка, как справедливо отмечает Хулио Сау Агуайо (Julio Sau Aguayo) в одной из своих книг, уходит корнями еще ко Второй мировой войне, после окончания которой напряженность стала очевидной в ходе знаменитой Потсдамской конференции 1945 года.



В той ситуации советское руководство не нашло ничего лучше, чем предложить американской корпорации оплачивать ее продукцию оружием, которое оказалось ненужным с окончанием холодной войны. Так компания Pepsi стала владелицей 17 подводных лодок, одного крейсера, одного фрегата и одного эсминца, превратившись на короткое время в шестую военную силу в мире. Газета New York Times приводит забавных эпизод, имевший место в разговоре Кэндалла и советника президента США по национальной безопасности в администрации Буша, Брента Скоукрофта (Brent Scowcroft). Затронув тему оплаты продукции Pepsico оружием, Кэндалл сказал с иронией представителю правительства: «Мы разоружаем СССР быстрее, чем вы».



Автор: Родриго Алонсо (Rodrigo Alonso) для ABC.es, Испания, перевод «Роман» Pepsi и Советского Союза начался летом 1959 года во время прошедшей в Москве Американской Национальной Выставки, при помощи которой президент Эйзенхауэр хотел, прибегнув к пропаганде, потрясти воображение советских людей, демонстрируя капиталистический образ жизни в Соединенных Штатах. Одновременно, как указывает Рэйчел Бэррон (Rachel Barron) в своей монографии «Ричард Никсон как политик», американское правительство пыталось наладить взаимопонимание с советским лидером Никитой Хрущевым, с которым у него всегда были сложные отношения (недаром он стал одним из главных действующих лиц Карибского кризиса в октябре 1962 года).Во время проведения выставки произошел исторический спор между Никсоном, который был в ту пору вице-президентом, и коммунистическим лидером, который руководил Советским Союзом в ходе десталинизации. Спор разгорелся по поводу «традиционной» американской кухни.Пока шла выставка, Кэндалл очень удачно подсунул советскому руководителю бутылочку своего знаменитого напитка, который тот без всяких сомнений выпил, став персонажем одной из самых эмблематичных фотографий холодной войны и наилучшей рекламы для американской фирмы.Став президентом Pepsi, американский бизнесмен решил попытаться договориться с Союзом о поставке своих газированных напитков на советские прилавки. В ходе переговоров с коммунистической державой американцам пришлось столкнуться с важным препятствием — как платить? Рубль не имел хождения на международных рынках, поэтому бизнесмену из США и руководству СССР пришлось пойти на хитрость, чтобы заключить соглашение об обмене американского напитка на самый знаменитый русский — водку.Соглашение между СССР и Pepsi предусматривало поставки в США больших партий «Столичной», на которых Кэндалл предполагал заработать. Так и получилось, что американская компания по производству безалкогольных напитков стала первой производить капиталистический напиток на советской земле.Договор, подписанный в 1972 году, был чрезвычайно выгоден для обеих сторон: Pepsi получала доступ на вожделенный советский рынок, а СССР (теперь уже руководимый Леонидом Брежневым) осуществлял оплату имевшимся в изобилии натурпродуктом.В последующие годы американская компания открыло многочисленные предприятия в СССР — их число достигало 20 в 1989 году, когда истек срок действия контракта. Американцам и администрации Горбачева пришлось вновь сесть за стол переговоров, чтобы пересмотреть пункты соглашения.На этот раз решение было найдено в виде вооружений. В начале 90-х СССР находится в самом разрезе болезненного процесса распада. Держава, еще недавно бывшая главным соперником США в борьбе за мировое превосходство, превратилась в колосса на глиняных ногах вследствие экономического коллапса конца 80-х, вызванного отчасти изматывающим соревнованием с капиталистами. Эта гонка, как справедливо отмечает Хулио Сау Агуайо (Julio Sau Aguayo) в одной из своих книг, уходит корнями еще ко Второй мировой войне, после окончания которой напряженность стала очевидной в ходе знаменитой Потсдамской конференции 1945 года.В той ситуации советское руководство не нашло ничего лучше, чем предложить американской корпорации оплачивать ее продукцию оружием, которое оказалось ненужным с окончанием холодной войны. Так компания Pepsi стала владелицей 17 подводных лодок, одного крейсера, одного фрегата и одного эсминца, превратившись на короткое время в шестую военную силу в мире. Газета New York Times приводит забавных эпизод, имевший место в разговоре Кэндалла и советника президента США по национальной безопасности в администрации Буша, Брента Скоукрофта (Brent Scowcroft). Затронув тему оплаты продукции Pepsico оружием, Кэндалл сказал с иронией представителю правительства: «Мы разоружаем СССР быстрее, чем вы».Автор: Родриго Алонсо (Rodrigo Alonso) для ABC.es, Испания, перевод ИноСМИ Загрузка... inosmi.ru Категории: в мире, экономика, история Ключевые слова: СССР, алкоголь, торговля, оружие, Пепси — статья прочитана 105 раз Комментарии