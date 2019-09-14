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Домрачева и Бьорндален будут тренировать сборную Китая по биатлону
Экс-биатлонистка сборной Белоруссии, четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева и ее супруг, восьмикратный олимпийский чемпион из Норвегии Уле-Эйнар Бьорндален, которые завершили профессиональную карьеру в 2018 году, будут тренировать сборную Китая по биатлону. Об этом сообщает ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА со ссылкой на белорусский национальный олимпийский комитет.
Уточняется, что пара будет готовить китайских спортсменов к зимним Олимпийским Играм 2022 года, которые пройдут в Пекине.
— Мы рады объявить о начале сотрудничества с национальной командой Китая по биатлону. Мы начинаем тренировочный процесс, и счастливы с Дарьей поделиться своим многолетним опытом в этом виде спорта с китайскими атлетами, — заявил Бьорндален.
Он отметил талант китайской команды и добавил, что у нее очень высокий потенциал. Норвежец займет пост главного тренера сборной, а Дарья Домрачева будет заниматься с женской командой. Она подчеркнула, что это отличная возможность развивать биатлон в мире.
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