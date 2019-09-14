Загрузка... В США изобрели имплант, способный вернуть зрение слепым людям 🔊 Воспроизвести



Учёные нашли способ вернуть зрение слепым людям с помощью пересадки специального импланта. Об этом сообщается на официальном сайте Медицинского колледжа Бейлор в Техасе, США, сообщает



Согласно проведённым экспериментам в области нейрохирургии, частично зрение было восстановлено шести слепым людям с помощью имплантата, который передаёт видеоизображения непосредственно в мозг. Это стало возможно благодаря видеокамере, прикреплённой к очкам, которая посылала отснятый материал на электроды, имплантированные в зрительную кору головного мозга.



— В течение многих лет мы изучали, как мозг кодирует визуальную информацию. Когда вы думаете о зрении, вы думаете о глазах, но большая часть работы выполняется в мозге, — пояснил руководитель исследования и нейрохирург Даниэль Йошор.



Примечательно, что корректирующее протезное устройство работает только у тех, кто родился зрячим и потерял зрение позднее. Это связано с тем, что, если человек рождается слепым, части мозга, которые поддерживают зрение, не развиты полностью, а значит, визуальная информация не может быть передана в мозг. Поэтому имплант предназначен для протезирования лишь пациентам с приобретённой слепотой. Учёные нашли способ вернуть зрение слепым людям с помощью пересадки специального импланта. Об этом сообщается на официальном сайте Медицинского колледжа Бейлор в Техасе, США, сообщает DIASPORANEWS Согласно проведённым экспериментам в области нейрохирургии, частично зрение было восстановлено шести слепым людям с помощью имплантата, который передаёт видеоизображения непосредственно в мозг. Это стало возможно благодаря видеокамере, прикреплённой к очкам, которая посылала отснятый материал на электроды, имплантированные в зрительную кору головного мозга.— В течение многих лет мы изучали, как мозг кодирует визуальную информацию. Когда вы думаете о зрении, вы думаете о глазах, но большая часть работы выполняется в мозге, — пояснил руководитель исследования и нейрохирург Даниэль Йошор.Примечательно, что корректирующее протезное устройство работает только у тех, кто родился зрячим и потерял зрение позднее. Это связано с тем, что, если человек рождается слепым, части мозга, которые поддерживают зрение, не развиты полностью, а значит, визуальная информация не может быть передана в мозг. Поэтому имплант предназначен для протезирования лишь пациентам с приобретённой слепотой. Загрузка... diasporanews.com Категории: технологии, здоровье Ключевые слова: США, зрение, имплант, учены — статья прочитана 137 раз Комментарии