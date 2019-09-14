Загрузка... Соведущий программы Жить здорово! заявил о пользе поедания человеческого мяса 🔊 Воспроизвести фото: кадр из видео



Человеческое мясо по своему составу ничем не отличается от любого другого, заявил врач-иммунолог и доктор медицинских наук Андрей Продеус, который является соведущим Елены Малышевой в передаче «Жить здорово». Данное заявление прозвучало вслед за аналогичным, сделанным известным шведским экономистом, сообщает



Об этом Продеус рассказал URA.ru. Доктор подчеркнул, что каннибализм для здоровья не опасен. Однако для этого придется «отвлечься» от этических норм. Каннибализм может спасти население планеты в случае уменьшения ресурсов, добавил он.



Единственная опасность, связанная с поеданием человеческого мяса — возможность заболеть инфекцией. «По той же логике от плохо термически обработанной курицы можно заразиться сальмонеллезом» - считает Продеус.



Ранее шведский ученый-экономист Андерс Содерлунд заявил, что каннибализм может спасти человечество от вымирания. И подчеркнул, что сам бы хотел попробовать человеческого мяса. Человеческое мясо по своему составу ничем не отличается от любого другого, заявил врач-иммунолог и доктор медицинских наук Андрей Продеус, который является соведущим Елены Малышевой в передаче «Жить здорово». Данное заявление прозвучало вслед за аналогичным, сделанным известным шведским экономистом, сообщает МК Об этом Продеус рассказал URA.ru. Доктор подчеркнул, что каннибализм для здоровья не опасен. Однако для этого придется «отвлечься» от этических норм. Каннибализм может спасти население планеты в случае уменьшения ресурсов, добавил он.Единственная опасность, связанная с поеданием человеческого мяса — возможность заболеть инфекцией. «По той же логике от плохо термически обработанной курицы можно заразиться сальмонеллезом» - считает Продеус.Ранее шведский ученый-экономист Андерс Содерлунд заявил, что каннибализм может спасти человечество от вымирания. И подчеркнул, что сам бы хотел попробовать человеческого мяса. Загрузка... mk.ru Категории: общество, в мире, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: мясо, человек, канибализм, Жить здорово! — статья прочитана 145 раз Комментарии