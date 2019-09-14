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Употребление куриного мяса может привести к развитию рака



Британские ученые из Оксфордского университета провели крупное исследование, которое позволило установить, что любители куриного мяса входят в группу повышенного риска развития рака, сообщает ВЕСТИ.

Результаты научной работы опубликованы в Journal of Epidemiology and Community Health. В нем приняли участие 475 тысяч британцев, за которыми наблюдали в период с 2014 по 2016 годы. В рамках исследования отслеживался характер питания людей. За время эксперимента рак был обнаружен примерно у 23 тысяч человек.

Ученые обнаружили связь между употреблением курицы и развитием неходжкинской лимфомы, которая является гематологическим заболеванием. Также куриное мясо увеличивает вероятность возникновения рака простаты у мужчин и меланомы как у представителей мужского, так и женского полов.
В настоящее время авторы исследования не высказали окончательную версию того, почему употребление курицы может увеличить шансы на развитие рака. Британские ученые планируют продолжать изучать обнаруженную связь между привычным продуктом человеческого питания и онкологическим заболеванием.

Ранее ученые пришли к выводу, что красное мясо также является опасным для здоровья. Также следует с осторожностью относиться к употреблению переработанного мяса — сосисок, колбас, других продуктов подобного плана. Злоупотребление ими может повысить риск развития колоректального рака.
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vesti.ru
Категории: в мире, здоровье, общество
Ключевые слова: мясо, ученые, онкология, куры
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добавлена сегодня, 14 сентября, 14:20

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