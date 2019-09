Загрузка... Употребление куриного мяса может привести к развитию рака 🔊 Воспроизвести



Британские ученые из Оксфордского университета провели крупное исследование, которое позволило установить, что любители куриного мяса входят в группу повышенного риска развития рака, сообщает



Результаты научной работы опубликованы в Journal of Epidemiology and Community Health. В нем приняли участие 475 тысяч британцев, за которыми наблюдали в период с 2014 по 2016 годы. В рамках исследования отслеживался характер питания людей. За время эксперимента рак был обнаружен примерно у 23 тысяч человек.



В настоящее время авторы исследования не высказали окончательную версию того, почему употребление курицы может увеличить шансы на развитие рака. Британские ученые планируют продолжать изучать обнаруженную связь между привычным продуктом человеческого питания и онкологическим заболеванием.



Ранее ученые пришли к выводу, что красное мясо также является опасным для здоровья. Также следует с осторожностью относиться к употреблению переработанного мяса — сосисок, колбас, других продуктов подобного плана. Злоупотребление ими может повысить риск развития колоректального рака.