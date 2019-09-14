Загрузка... Србин.инфо Сербия : следующую годовщину начала Второй мировой войны будут отмечать в Берлине 🔊 Воспроизвести © AP Photo, Miguel Villagran



Берлин. 2020 год. Звучит гимн «Спасибо, Германия!» Хорватский президент выступает с речью о вкладе хорватов в борьбу за свободу Европы. Поклявшись на Библии, все три прибалтийских государства, часть Украины и Польша предлагают канонизировать Гитлера…. В сатирическом памфлете автор рисует фантасмагорическую картину торжественных мероприятий, посвященных очередной годовщине начала Второй мировой войны.



Если современная интерпретация исторического прошлого укоренится в соответствии с нынешней модой, то нет сомнений в том, что в следующий раз годовщину начала Второй мировой войны будут отмечать в Берлине.



Программа на этот случай уже в основном готова, и многие детали уже всплыли в популярных публикациях и докторских диссертациях на эту тему. Так, например, известно, что церемонию откроет торжественное исполнение гимна Danke Deutschland («Спасибо, Германия») в исполнении женского хора имени Анте Павелича. Если современная интерпретация исторического прошлого укоренится в соответствии с нынешней модой, то нет сомнений в том, что в следующий раз годовщину начала Второй мировой войны будут отмечать в Берлине.Программа на этот случай уже в основном готова, и многие детали уже всплыли в популярных публикациях и докторских диссертациях на эту тему. Так, например, известно, что церемонию откроет торжественное исполнение гимна Danke Deutschland («Спасибо, Германия») в исполнении женского хора имени Анте Павелича.



Как предусмотрено программой, после упоминания операций «Буря» и «Молния» раздадутся громогласные овации.



Раз не удалось провозгласить святым Степинаца, есть все причины полагать, что канонизации удостоится лично Адольф Гитлер. Это предложение, поклявшись на Библии, единодушно поддержат все три прибалтийских государства, значительная часть Украины и, разумеется, Польша, сугубо католическая и антироссийски настроенная страна, поборница свободы. Ввиду заслуг, приписываемых подвижничеству святого Адольфа, все решат, что он спас 75 миллионов жизней, из которых 80 процентов с хвостиком — ни в чем не повинные немцы. «Хвостик» — это хорваты.



Польша подготовит доклад, в котором попросит у великого немецкого народа прощения за то, что польская нетвердая нога соскользнула под немецкий сапог, не понимая, что немцы несут свободу и новый порядок, который современная Польша с радостью приветствует.



В докладе поляки также выразят благодарность за немецкие инвестиции в строительство трудового лагеря Аушвиц, без которого современная Польша даже близко бы не подобралась к такому значительному росту ВВП, который обеспечивают во многом доходы от туристической отрасли. Вот если бы таких инвестиций было побольше!



Мило Джуканович, «граф Монтенегро», снова пожалеет о сербах и русских, чье отсутствие опять будет вопиющим, ведь сербы и русские — это едва выжившие свидетели, способные подтвердить, как «немцы гнали черногорцев с гор, а те летели серыми соколами». Их догнали только тогда, когда соколы выразили готовность к безоговорочной евроинтеграции.



Тесная связь между Черногорией и Германией выражается еще и в том, что по-немецки Черногория звучит как Шварцвальд, где берет начало голубой Дунай. Это еще одно доказательство того, что Дунай — величайшая черногорская река, и что только из-за каверз злобных сербов Дунай протекает через Белград, а не через Подгорицу, хотя там вовремя были построены мосты и другие объекты.



Непризнанный министр иностранных дел и назначенный управляющим предприятия по международной торговле человеческими органами непризнанного государства Косово выразит сожаление, что на торжественном собрании (по объективным причинам) не присутствует его дорогой коллега Риббентроп. С ним господин Пацоли в свое время подписал бы тайный договор о том, что Германии отходят Эльзас и Лотарингия, а Албании — Косово и Метохия, Южная Сербия и Южная Черногория, а также Северная Македония и Северная Греция. «Восток нас не интересует, — отметит Пацоли, — тогда как Запад уже давно наш и полностью нас поддерживает».



В завершение торжества впечатляюще погаснет свет, и так озарится вся объединенная Новая Европа со Старой Германией во главе.



Автор: Драгослав Пакич (Драгослав Пакић) для СРБИН.инфо, Сербия, перевод Хорватский президент по этому случаю выступит с пламенной речью о величайшем вкладе хорватских граждан в борьбу за свободу и светлое будущее Европы. Их было, как скажет президент, более полумиллиона. Международное сообщество, которое до сих пор не жаловало Хорватию, не в достаточной степени учитывает этот факт, поскольку злобные сербы подсунули ему гнусную ложь. Якобы из этих полумиллиона хорватских граждан 500 были православными сербами. Эта ложь основана на правде о том, что восстание было поднято в сербском городе со зловещим названием Срб. Мы в Хорватии считаем, что это было лишь начало великосербской агрессии против только что созданного первого свободного и независимого государства Хорватия. К счастью для всего человечества, этот великосербский преступный замысел провалился, и Хорватия одержала блестящую победу в операциях «Буря» и «Молния».Как предусмотрено программой, после упоминания операций «Буря» и «Молния» раздадутся громогласные овации.Раз не удалось провозгласить святым Степинаца, есть все причины полагать, что канонизации удостоится лично Адольф Гитлер. Это предложение, поклявшись на Библии, единодушно поддержат все три прибалтийских государства, значительная часть Украины и, разумеется, Польша, сугубо католическая и антироссийски настроенная страна, поборница свободы. Ввиду заслуг, приписываемых подвижничеству святого Адольфа, все решат, что он спас 75 миллионов жизней, из которых 80 процентов с хвостиком — ни в чем не повинные немцы. «Хвостик» — это хорваты.Польша подготовит доклад, в котором попросит у великого немецкого народа прощения за то, что польская нетвердая нога соскользнула под немецкий сапог, не понимая, что немцы несут свободу и новый порядок, который современная Польша с радостью приветствует.В докладе поляки также выразят благодарность за немецкие инвестиции в строительство трудового лагеря Аушвиц, без которого современная Польша даже близко бы не подобралась к такому значительному росту ВВП, который обеспечивают во многом доходы от туристической отрасли. Вот если бы таких инвестиций было побольше!Мило Джуканович, «граф Монтенегро», снова пожалеет о сербах и русских, чье отсутствие опять будет вопиющим, ведь сербы и русские — это едва выжившие свидетели, способные подтвердить, как «немцы гнали черногорцев с гор, а те летели серыми соколами». Их догнали только тогда, когда соколы выразили готовность к безоговорочной евроинтеграции.Тесная связь между Черногорией и Германией выражается еще и в том, что по-немецки Черногория звучит как Шварцвальд, где берет начало голубой Дунай. Это еще одно доказательство того, что Дунай — величайшая черногорская река, и что только из-за каверз злобных сербов Дунай протекает через Белград, а не через Подгорицу, хотя там вовремя были построены мосты и другие объекты.Непризнанный министр иностранных дел и назначенный управляющим предприятия по международной торговле человеческими органами непризнанного государства Косово выразит сожаление, что на торжественном собрании (по объективным причинам) не присутствует его дорогой коллега Риббентроп. С ним господин Пацоли в свое время подписал бы тайный договор о том, что Германии отходят Эльзас и Лотарингия, а Албании — Косово и Метохия, Южная Сербия и Южная Черногория, а также Северная Македония и Северная Греция. «Восток нас не интересует, — отметит Пацоли, — тогда как Запад уже давно наш и полностью нас поддерживает».В завершение торжества впечатляюще погаснет свет, и так озарится вся объединенная Новая Европа со Старой Германией во главе.Автор: Драгослав Пакич (Драгослав Пакић) для СРБИН.инфо, Сербия, перевод ИноСМИ Загрузка... inosmi.ru Категории: политика, в мире, чп и криминал, история Ключевые слова: война, история, память — статья прочитана 177 раз Комментарии