Загрузка... На Тверь с самолёта вылили 70 литров святой воды, чтобы избавить жителей от пьянства и блуда 🔊 Воспроизвести



Традиционный крестный лёт в День трезвости 11 сентября стартовал с аэродрома Змеёво. Священники полили город с самолёта святой водой, митрополит Тверской и Кашинский Савва прочитал молебен и облетел Тверь с мощами тверских святых, сообщает



И это всё не шутки. В Твери есть реальные случаи чудесного избавления от пьянства, говорит организатор подобных мероприятий – председатель приходского совета Собора в честь иконы Божией Матери "Неупиваемая Чаша" Александр Горячев:







- Вместе с иконой "Неупиваемая чаша" мы летаем над Тверью с 2006 года, это уже городская реликвия. Хотите – верьте, хотите – нет, но однажды, увидев пролетевший самолет, муж сказал своей жене, что он завяжет с алкоголем. И завязал. А сейчас с нами приехали две пары, которые воссоединились благодаря избавлению мужчины от пьянства в Твери.



Оба избавившихся приехали из других городов России помолиться и дать зарок трезвости иконе "Неупиваевая чаша" и здесь смогли не только бросить пить, но и найти своих вторых половинок. Сегодня обе пары дадут общий зарок трезвости – алкоголя не будет в их жизни от слова совсем. Кроме того, других людей они будут наставлять на истинный путь без алкоголя.



Одна из этих пар – Вячеслав и Ольга. Вячеслав приехал в Тверь из Москвы просить икону "Неупиваемая чаша" помочь ему в избавлении от недуга. А потом совершенно случайно встретил свою любовь. Пара обвенчалась и теперь супруги живут в Твери.







Сам отец Александр склоняется к мысли о духовных причинах болезней: "Любая болезнь – от вируса, а вирус – это бес. Поэтому любая болезнь – в первую очередь, духовная болезнь".



На слова, что многие не принимают крестный лет всерьез и смеются над ним, он сказал: "Смейтесь – смех продлевает жизнь. Только в чем смех? В том, что мы пытаемся помочь людям избавиться от болезней? В том, что мы пропагандируем – перестаньте употреблять алкоголь, наркотики, перестаньте блудить – это вызывает смех? Пускай смеются – а мы будем свое дело делать".



Священнослужители привезли с собой 70 литров освященной специальным чином святой воды и две иконы – "Неупиваемая чаша" и Иоанна Предтечи. Пролететь крестным летом над Тверью приехал сам владыка Савва и привез с собой мощи тверских святых.







- Я, во-первых, хотел бы посмотреть на Тверь с высоты птичьего полета. Во-вторых, взять святыни и благословить нашу святую землю – в этом есть благой промысел и благое дело. Я хотел бы помолиться во время объезда, и чтобы эта молитва оградила город от каких-то несчастий, которые постигают наш город – аварии, социальные бедствия. Я понимаю, что причин этому много, но, может, молитва за благополучие города возымеет свой действие. А там посмотрим, как истово я молился.



В этом году отмечается своего рода круглая дата – 15 лет с первого Крестного хода, проведенного ко Дню трезвости. Между прочим, Тверь стала одним из первых городов, где прошел подобный Крестный ход.



Первый День трезвости в России был проведен в 1913 году по инициативе служителей Православной Церкви. В марте 1914 года Святейший Синод принял решение о ежегодном праздновании Всероссийского Дня трезвости. Дата была выбрана в честь православного праздника Усекновения главы святого Пророка Иоанна Предтечи (по новому стилю – это 11 сентября), во время которого следует соблюдать строгий пост.



В России в эти дни закрывались все винные лавки и прекращалась продажа алкогольных напитков. В православных храмах проводились крестные ходы и читались воззвания о важности и значимости трезвого образа жизни, а затем проводился молебен Иоанну Крестителю. Каждый желающий мог дать обет трезвости, который благословлялся священником.



Традиционный крестный лёт в День трезвости 11 сентября стартовал с аэродрома Змеёво. Священники полили город с самолёта святой водой, митрополит Тверской и Кашинский Савва прочитал молебен и облетел Тверь с мощами тверских святых, сообщает TVERNEWS.RU . На борту самолета, помимо священнослужителей, пролетела семейная пара, в которой муж чудом исцелился от пьянства.И это всё не шутки. В Твери есть реальные случаи чудесного избавления от пьянства, говорит организатор подобных мероприятий – председатель приходского совета Собора в честь иконы Божией Матери "Неупиваемая Чаша" Александр Горячев:- Вместе с иконой "Неупиваемая чаша" мы летаем над Тверью с 2006 года, это уже городская реликвия. Хотите – верьте, хотите – нет, но однажды, увидев пролетевший самолет, муж сказал своей жене, что он завяжет с алкоголем. И завязал. А сейчас с нами приехали две пары, которые воссоединились благодаря избавлению мужчины от пьянства в Твери.Оба избавившихся приехали из других городов России помолиться и дать зарок трезвости иконе "Неупиваевая чаша" и здесь смогли не только бросить пить, но и найти своих вторых половинок. Сегодня обе пары дадут общий зарок трезвости – алкоголя не будет в их жизни от слова совсем. Кроме того, других людей они будут наставлять на истинный путь без алкоголя.Одна из этих пар – Вячеслав и Ольга. Вячеслав приехал в Тверь из Москвы просить икону "Неупиваемая чаша" помочь ему в избавлении от недуга. А потом совершенно случайно встретил свою любовь. Пара обвенчалась и теперь супруги живут в Твери.Сам отец Александр склоняется к мысли о духовных причинах болезней: "Любая болезнь – от вируса, а вирус – это бес. Поэтому любая болезнь – в первую очередь, духовная болезнь".На слова, что многие не принимают крестный лет всерьез и смеются над ним, он сказал: "Смейтесь – смех продлевает жизнь. Только в чем смех? В том, что мы пытаемся помочь людям избавиться от болезней? В том, что мы пропагандируем – перестаньте употреблять алкоголь, наркотики, перестаньте блудить – это вызывает смех? Пускай смеются – а мы будем свое дело делать".Священнослужители привезли с собой 70 литров освященной специальным чином святой воды и две иконы – "Неупиваемая чаша" и Иоанна Предтечи. Пролететь крестным летом над Тверью приехал сам владыка Савва и привез с собой мощи тверских святых.- Я, во-первых, хотел бы посмотреть на Тверь с высоты птичьего полета. Во-вторых, взять святыни и благословить нашу святую землю – в этом есть благой промысел и благое дело. Я хотел бы помолиться во время объезда, и чтобы эта молитва оградила город от каких-то несчастий, которые постигают наш город – аварии, социальные бедствия. Я понимаю, что причин этому много, но, может, молитва за благополучие города возымеет свой действие. А там посмотрим, как истово я молился.В этом году отмечается своего рода круглая дата – 15 лет с первого Крестного хода, проведенного ко Дню трезвости. Между прочим, Тверь стала одним из первых городов, где прошел подобный Крестный ход.Первый День трезвости в России был проведен в 1913 году по инициативе служителей Православной Церкви. В марте 1914 года Святейший Синод принял решение о ежегодном праздновании Всероссийского Дня трезвости. Дата была выбрана в честь православного праздника Усекновения главы святого Пророка Иоанна Предтечи (по новому стилю – это 11 сентября), во время которого следует соблюдать строгий пост.В России в эти дни закрывались все винные лавки и прекращалась продажа алкогольных напитков. В православных храмах проводились крестные ходы и читались воззвания о важности и значимости трезвого образа жизни, а затем проводился молебен Иоанну Крестителю. Каждый желающий мог дать обет трезвости, который благословлялся священником. Загрузка... tvernews.ru Категории: общество, культура, здоровье, в России Ключевые слова: церковь, пьянство, священник, самолет География: Россия — статья прочитана 145 раз Комментарии