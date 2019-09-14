Загрузка... Теории заговора об 11 сентября 🔊 Воспроизвести © AP Photo, Chao Soi Cheong



Контролируемый взрыв в подвале Всемирного торгового центра, загадочный белый самолет, который заметили вскоре после крушения рейса 93, пророчество астролога XVI века. После террористических атак в США 11 сентября 2001 года хлынул целый поток теорий заговора.



«В этом нет ничего странного. Крупные мировые события всегда становятся поводом для теорий такого типа», — говорит Эрик Осард (Erik Åsard), профессор североамериканских исследований в Упсальском университете.



По следам терактов, которые в общей сложности унесли жизни почти 3 тысяч человек, начали стремительно, как пожар, распространяться теории заговора, особенно в интернете.



«Первые теории появились буквально через несколько часов после происшествия, мир практически вообще еще не знал никаких фактов о том, что произошло», — рассказывает Эрик Осард, автор книги «Теории заговора и реальность», в которой он, в частности, разбирает теории в связи с атаками 11 сентября. Контролируемый взрыв в подвале Всемирного торгового центра, загадочный белый самолет, который заметили вскоре после крушения рейса 93, пророчество астролога XVI века. После террористических атак в США 11 сентября 2001 года хлынул целый поток теорий заговора.«В этом нет ничего странного. Крупные мировые события всегда становятся поводом для теорий такого типа», — говорит Эрик Осард (Erik Åsard), профессор североамериканских исследований в Упсальском университете.По следам терактов, которые в общей сложности унесли жизни почти 3 тысяч человек, начали стремительно, как пожар, распространяться теории заговора, особенно в интернете.«Первые теории появились буквально через несколько часов после происшествия, мир практически вообще еще не знал никаких фактов о том, что произошло», — рассказывает Эрик Осард, автор книги «Теории заговора и реальность», в которой он, в частности, разбирает теории в связи с атаками 11 сентября.



«В случае с атаками 11 сентября личности угонщиков самолетов были установлены достаточно быстро. Но создателям теорий заговора это было неважно, они утверждали, что документы — фальшивые».



Целям любителей теорий заговора гораздо больше соответствовала версия, что в атаках замешано американское государство.



Есть и другой аспект, который делает теории заговора вокруг 11 сентября особенно интересными, говорит Эрик Осард:



«Эти атаки отвечают всем условиям, по которым их можно классифицировать как заговор: имеется группа заговорщиков со злым умыслом, создавшая свой план в тайне. Но преступники, исламистские террористы, подходили для этого не идеально. Вместо них, как это часто бывало и раньше, в центре теорий заговора в роли главного демона оказывались США, что хорошо сочетается с ведущей позицией этой страны в мире».



Вот некоторые из самых популярных теорий, возникшие в связи с атаками 11 сентября 2001 года.



1. «За атакой стояло американское государство — или, во всяком случае, оно знало, что это произойдет»



У этой теории есть множество воплощений. Например, некоторые ее приверженцы считают, что администрация Буша могла использовать атаки, чтобы было на кого свалить вину за вторжение в Ирак и Афганистан.



Другие полагают, что администрация знала о готовящихся атаках, но решила ничего не предпринимать.



Многие из прочих, более специфических, теорий также основываются на каком-то из этих утверждений.



«Что правительство или отдельные части федерального государства, стояли за атаками — очень распространенная теория заговора», — говорит Эрик Осард. По его словам, с людьми, которые верят в эту теорию, очень трудно спорить: «Когда федеральное государство предъявляет официальные документы, которые противоречат теории, вера ее приверженцев только укрепляется, так как они считают, что документы были сфальсифицированы, чтобы скрыть преступления государства».



2. «Нострадамус предсказал атаку»



«В божьем городе грянет гром,



и двух братьев разорвет на части хаос,



В то время как крепость, выдержит,



великий вождь сдастся,



Третья большая война начнется,



когда загорится большой город».



Эти несколько строк приписывают французскому физику и астрологу Нострадамусу. С XVI века, когда он жил, его пророчества получили большое распространение в мире и могут (при желании) быть истолкованы как очень точное описание многих мировых событий.



Атаки 11 сентября — не исключение.



Предсказания Нострадамуса



В тот же день, когда случились атаки в Нью-Йорке, в интернете начали циркулировать пророчества, приписываемые Нострадамусу, — те строки, которые (если хочется) могут быть истолкованы как предсказание событий в Нью-Йорке.



Согласно Snopes — американскому сайту, посвященному разрушению мифов, строфы, распространяемые в интернете, представляют собой смесь различных текстов или вообще выдуманы, как в примере выше.



В действительности эти строки написаны канадским студентом университета Нилом Маршаллом (Neil Marshall). В одном из сочинений о Нострадамусе в 1997 году он просто выдумывает пару строк, чтобы проиллюстрировать, как абстрактный язык может стать материалом для создания «пророчества». Сочинение было опубликовано в интернете и тем самым распространилось — сопровождаемое ошибочным мнением, что эти строки написал сам Нострадамус.



3. «Башни-близнецы обрушились в результате контролируемого взрыва»



Среди самых популярных теорий заговора часто встречается утверждение, что башни рухнули после «контролируемого взрыва» в самом низу здания.



Например, в качестве доказательства предлагаются сейсмологические измерения, которые, как утверждалось, свидетельствуют о взрыве бомб.



Но геологи предоставившего эти измерения университета сами заявили Popular Mechanics, что утверждение о том, что сейсмологические колебания могут быть результатом взрывов бомб, — «категорически некорректное и вырвано из контекста». Сейсмологические измерения показывают нарастающую дугу от начала до финального момента разрушения башен.



Американский Национальный институт стандартов и технологий (NIST) в 2005 году выпустил окончательный доклад, в котором было основательно изучено, как и почему башни рухнули. Там также разбираются слухи о контролируемом взрыве, и утверждается, что нет абсолютно никаких свидетельств того, что это может быть правдой.



Самолет врезался в башни на большой скорости, что и вызвало повреждение структуры зданий. Также указано, что башни выдержали само столкновение, но последовавшие за ним пожары, которые распространились даже через изоляцию зданий, привели к тому, что структура башен не пережила повреждений.



4. «Никакой самолет в Пентагон не врезался — это была ракета»



189 человек погибли во время атаки на штаб-квартиру министерства обороны Пентагон. Но после этого инцидента стали распространяться теории о том, что в здание врезался вовсе не пассажирский самолет, а ракета или небольшой военный самолет.



Теория заговора была раздута из-за того, что почти не было фотографий и видео Пентагона, где было бы четко видно, что в здание штаба врезался именно пассажирский самолет. Первые фотографии самолета после атаки вместо этого показывали лишь повреждения, которые создатели теории посчитали слишком небольшими, чтобы их можно было счесть результатом падения самолета Boeing 757.



Дым над Пентагоном после теракта 11 сентября 2001 года. Фото ФБР



Этому факту, как подытоживает Snopes, есть несколько объяснений:



1.Самолет вначале «нырнул» так низко, что, прежде чем врезаться в здание Пентагона, ударился о землю и потерял скорость, из-за чего повреждения от самого столкновения оказались несколько меньше, чем если бы он влетел в здание на полной скорости.



2. После того как самолет проломил толстые бетонные стены, он проник дальше в здание между вторым и третьим этажом. После этого самолет взорвался. Поэтому самолета не видно на фотографиях, сделанных непосредственно после атаки.



Кроме того, самолет не оставляет после себя пробуренную дыру, как в мультиках, в здании из армированного бетона, как объяснил профессор строительной инженерии Мит Созен (Mete Sozen) американскому журналу о технике Popular Mechanics.



В 2005 году журнал выпустил книгу, в которой разбирает, насколько много правды в ряде различных теорий заговора в связи с атаками 11 сентября. Несколько глав из нее опубликованы на сайте журнал в виде статей.



«То, что в Пентагон ударила ракета, а не угнанный самолет, — популярная теория в пользу тезиса, что за атаками якобы стояло само государство или некоторые военные. Тщательные расследования, которые пришли к тому, что самолет врезался прямо в Пентагон, такие теоретики игнорируют», — говорит Эрик Осард.



«В большинстве теорий заговора фокус в основном направлен на какую-нибудь одну неясную деталь во всей большой последовательности событий. Такие детали есть всегда, и, подвергая сомнению одну деталь, можно подвергнуть сомнению и все принятое толкование событий».



5. «Рейс 93 был сбит военными или загадочным белым самолетом»



Утро 11 сентября. Два угнанных самолета уже врезались в башни-близнецы, в Пентагон ударил третий угнанный самолет. В 10:03 четвертый пассажирский самолет, рейс 93, падает в поле в юго-западной Пенсильвании возле города Шанксвилл.



Перед тем как самолет рухнул, пассажиры решили оказать сопротивление. Последующее крушение самолета вероятно, произошло по решению захватчиков, которые не хотели уступать пассажирам контроль над самолетом. Так гласит подробный доклад The 9/11 comission report.



Белый самолет, летящий на небольшой высоте сразу после крушения, видели многие очевидцы, в связи с чем начали набирать обороты теории заговора. Например, утверждается, что этот мистический белый самолет как-то был связан с крушением рейса 93.



Действительно, вскоре после крушения рейса 93 белый частный самолет пролетел низко над землей. Самолет принадлежал одному предприятию и уже направлялся в аэропорт близлежащего Джонстауна, поэтому он и летел невысоко. FAA, Федеральное управление гражданской авиации США, американский аналог шведского агентства гражданского воздушного транспорта, связался с пилотами и попросил их обследовать место происшествия. Об этом Popular Mechanics рассказал Дэвид Ньюэлл (David Newell), руководитель отдела полетов и путешествий предприятия.



Пилоты, которые уже были на пути обратно в аэропорт Джонстауна, послушались и отчитались, что в земле видно отверстие, из которого в небо поднимается дым. Затем самолет продолжил свой путь в аэропорт.



6. «4 тысячи израильтян не явились на работу — совпадение?»



Эта теория заговора также упоминается Snopes как одна из самых распространенных в связи с атаками 11 сентября, хотя она и не слишком популярна в США.



Теория сводится к тому, что 4 тысячи человек с израильскими/еврейскими корнями, работающие во Всемирном торговом центре, не пошли на работу и остались дома, после того как их предостерегла израильская службы безопасности.



У этой теории заговора — антисемитский подтекст, и, похоже, она, по мнению Snopes, опирается на освещение событий в новостях в Израиле, где сообщалось, что около 4 тысяч израильтян находились в районе Всемирного торгового центра и Пентагона во время атак.



Эту цифру затем использовали для того, чтобы проиллюстрировать теорию о том, что израильтяне не пошли на работу — и поэтому не попали под атаку.



«Эта теория не получила особой популярности в США, но она существует. Теория совершенно абсурдна, как и все остальные», — говорит Эрик Осард.



Автор: Софи Эстерстрём (Sofie Österström) для Dagens Nyheter, Швеция, перевод Он считает, что такой поток теорий вызван масштабом инцидента. Играет большую роль и то, что атаки случились в США, — эта страна и ее администрация часто ложатся в основу теорий заговора.«В случае с атаками 11 сентября личности угонщиков самолетов были установлены достаточно быстро. Но создателям теорий заговора это было неважно, они утверждали, что документы — фальшивые».Целям любителей теорий заговора гораздо больше соответствовала версия, что в атаках замешано американское государство.Есть и другой аспект, который делает теории заговора вокруг 11 сентября особенно интересными, говорит Эрик Осард:«Эти атаки отвечают всем условиям, по которым их можно классифицировать как заговор: имеется группа заговорщиков со злым умыслом, создавшая свой план в тайне. Но преступники, исламистские террористы, подходили для этого не идеально. Вместо них, как это часто бывало и раньше, в центре теорий заговора в роли главного демона оказывались США, что хорошо сочетается с ведущей позицией этой страны в мире».Вот некоторые из самых популярных теорий, возникшие в связи с атаками 11 сентября 2001 года.У этой теории есть множество воплощений. Например, некоторые ее приверженцы считают, что администрация Буша могла использовать атаки, чтобы было на кого свалить вину за вторжение в Ирак и Афганистан.Другие полагают, что администрация знала о готовящихся атаках, но решила ничего не предпринимать.Многие из прочих, более специфических, теорий также основываются на каком-то из этих утверждений.«Что правительство или отдельные части федерального государства, стояли за атаками — очень распространенная теория заговора», — говорит Эрик Осард. По его словам, с людьми, которые верят в эту теорию, очень трудно спорить: «Когда федеральное государство предъявляет официальные документы, которые противоречат теории, вера ее приверженцев только укрепляется, так как они считают, что документы были сфальсифицированы, чтобы скрыть преступления государства».«В божьем городе грянет гром,и двух братьев разорвет на части хаос,В то время как крепость, выдержит,великий вождь сдастся,Третья большая война начнется,когда загорится большой город».Эти несколько строк приписывают французскому физику и астрологу Нострадамусу. С XVI века, когда он жил, его пророчества получили большое распространение в мире и могут (при желании) быть истолкованы как очень точное описание многих мировых событий.Атаки 11 сентября — не исключение.В тот же день, когда случились атаки в Нью-Йорке, в интернете начали циркулировать пророчества, приписываемые Нострадамусу, — те строки, которые (если хочется) могут быть истолкованы как предсказание событий в Нью-Йорке.Согласно Snopes — американскому сайту, посвященному разрушению мифов, строфы, распространяемые в интернете, представляют собой смесь различных текстов или вообще выдуманы, как в примере выше.В действительности эти строки написаны канадским студентом университета Нилом Маршаллом (Neil Marshall). В одном из сочинений о Нострадамусе в 1997 году он просто выдумывает пару строк, чтобы проиллюстрировать, как абстрактный язык может стать материалом для создания «пророчества». Сочинение было опубликовано в интернете и тем самым распространилось — сопровождаемое ошибочным мнением, что эти строки написал сам Нострадамус.Среди самых популярных теорий заговора часто встречается утверждение, что башни рухнули после «контролируемого взрыва» в самом низу здания.Например, в качестве доказательства предлагаются сейсмологические измерения, которые, как утверждалось, свидетельствуют о взрыве бомб.Но геологи предоставившего эти измерения университета сами заявили Popular Mechanics, что утверждение о том, что сейсмологические колебания могут быть результатом взрывов бомб, — «категорически некорректное и вырвано из контекста». Сейсмологические измерения показывают нарастающую дугу от начала до финального момента разрушения башен.Американский Национальный институт стандартов и технологий (NIST) в 2005 году выпустил окончательный доклад, в котором было основательно изучено, как и почему башни рухнули. Там также разбираются слухи о контролируемом взрыве, и утверждается, что нет абсолютно никаких свидетельств того, что это может быть правдой.Самолет врезался в башни на большой скорости, что и вызвало повреждение структуры зданий. Также указано, что башни выдержали само столкновение, но последовавшие за ним пожары, которые распространились даже через изоляцию зданий, привели к тому, что структура башен не пережила повреждений.189 человек погибли во время атаки на штаб-квартиру министерства обороны Пентагон. Но после этого инцидента стали распространяться теории о том, что в здание врезался вовсе не пассажирский самолет, а ракета или небольшой военный самолет.Теория заговора была раздута из-за того, что почти не было фотографий и видео Пентагона, где было бы четко видно, что в здание штаба врезался именно пассажирский самолет. Первые фотографии самолета после атаки вместо этого показывали лишь повреждения, которые создатели теории посчитали слишком небольшими, чтобы их можно было счесть результатом падения самолета Boeing 757.Этому факту, как подытоживает Snopes, есть несколько объяснений:Самолет вначале «нырнул» так низко, что, прежде чем врезаться в здание Пентагона, ударился о землю и потерял скорость, из-за чего повреждения от самого столкновения оказались несколько меньше, чем если бы он влетел в здание на полной скорости.После того как самолет проломил толстые бетонные стены, он проник дальше в здание между вторым и третьим этажом. После этого самолет взорвался. Поэтому самолета не видно на фотографиях, сделанных непосредственно после атаки.Кроме того, самолет не оставляет после себя пробуренную дыру, как в мультиках, в здании из армированного бетона, как объяснил профессор строительной инженерии Мит Созен (Mete Sozen) американскому журналу о технике Popular Mechanics.В 2005 году журнал выпустил книгу, в которой разбирает, насколько много правды в ряде различных теорий заговора в связи с атаками 11 сентября. Несколько глав из нее опубликованы на сайте журнал в виде статей.«То, что в Пентагон ударила ракета, а не угнанный самолет, — популярная теория в пользу тезиса, что за атаками якобы стояло само государство или некоторые военные. Тщательные расследования, которые пришли к тому, что самолет врезался прямо в Пентагон, такие теоретики игнорируют», — говорит Эрик Осард.«В большинстве теорий заговора фокус в основном направлен на какую-нибудь одну неясную деталь во всей большой последовательности событий. Такие детали есть всегда, и, подвергая сомнению одну деталь, можно подвергнуть сомнению и все принятое толкование событий».Утро 11 сентября. Два угнанных самолета уже врезались в башни-близнецы, в Пентагон ударил третий угнанный самолет. В 10:03 четвертый пассажирский самолет, рейс 93, падает в поле в юго-западной Пенсильвании возле города Шанксвилл.Перед тем как самолет рухнул, пассажиры решили оказать сопротивление. Последующее крушение самолета вероятно, произошло по решению захватчиков, которые не хотели уступать пассажирам контроль над самолетом. Так гласит подробный доклад The 9/11 comission report.Белый самолет, летящий на небольшой высоте сразу после крушения, видели многие очевидцы, в связи с чем начали набирать обороты теории заговора. Например, утверждается, что этот мистический белый самолет как-то был связан с крушением рейса 93.Действительно, вскоре после крушения рейса 93 белый частный самолет пролетел низко над землей. Самолет принадлежал одному предприятию и уже направлялся в аэропорт близлежащего Джонстауна, поэтому он и летел невысоко. FAA, Федеральное управление гражданской авиации США, американский аналог шведского агентства гражданского воздушного транспорта, связался с пилотами и попросил их обследовать место происшествия. Об этом Popular Mechanics рассказал Дэвид Ньюэлл (David Newell), руководитель отдела полетов и путешествий предприятия.Пилоты, которые уже были на пути обратно в аэропорт Джонстауна, послушались и отчитались, что в земле видно отверстие, из которого в небо поднимается дым. Затем самолет продолжил свой путь в аэропорт.Эта теория заговора также упоминается Snopes как одна из самых распространенных в связи с атаками 11 сентября, хотя она и не слишком популярна в США.Теория сводится к тому, что 4 тысячи человек с израильскими/еврейскими корнями, работающие во Всемирном торговом центре, не пошли на работу и остались дома, после того как их предостерегла израильская службы безопасности.У этой теории заговора — антисемитский подтекст, и, похоже, она, по мнению Snopes, опирается на освещение событий в новостях в Израиле, где сообщалось, что около 4 тысяч израильтян находились в районе Всемирного торгового центра и Пентагона во время атак.Эту цифру затем использовали для того, чтобы проиллюстрировать теорию о том, что израильтяне не пошли на работу — и поэтому не попали под атаку.«Эта теория не получила особой популярности в США, но она существует. Теория совершенно абсурдна, как и все остальные», — говорит Эрик Осард.Автор: Софи Эстерстрём (Sofie Österström) для Dagens Nyheter, Швеция, перевод ИноСМИ Загрузка... inosmi.ru Категории: в мире, чп и криминал, история Ключевые слова: атака, документы, хакеры, террористы, 11 сентября — статья прочитана 55 раз Комментарии