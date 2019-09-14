Загрузка... Пенсионеры в немецких тюрьмах 🔊 Воспроизвести В камере "тюрьмы для пожилых" в Зингене



Среди тех, кто сидит сейчас в немецких тюрьмах, около 2500 человек - старше 60 лет. Какие особые условия созданы в Германии для престарелых заключенных? Выясняла



В Германии - 179 пенитенциарных учреждений. Тюрьмами их называют только в обиходе. Официальное название - "учреждения исполнения наказания", по-немецки - Justizvollzugsanstalt (JVA). В них, согласно официальной статистике, на ноябрь 2018 года (это последние общие данные) находились 63643 человека, из них - 4397 женщин. Эти цифры включают и тех, кто находился в следственном изоляторе в ожидании суда (как правило, за тяжкие преступления) или перед экстрадицией на родину, так как просьба о предоставлении политического убежища была отклонена. Среди тех, кто сидит сейчас в немецких тюрьмах, около 2500 человек - старше 60 лет. Какие особые условия созданы в Германии для престарелых заключенных? Выясняла DW В Германии - 179 пенитенциарных учреждений. Тюрьмами их называют только в обиходе. Официальное название - "учреждения исполнения наказания", по-немецки - Justizvollzugsanstalt (JVA). В них, согласно официальной статистике, на ноябрь 2018 года (это последние общие данные) находились 63643 человека, из них - 4397 женщин. Эти цифры включают и тех, кто находился в следственном изоляторе в ожидании суда (как правило, за тяжкие преступления) или перед экстрадицией на родину, так как просьба о предоставлении политического убежища была отклонена.



Двери камер открыты целый день



Во многих "учреждениях исполнения наказания" Германии (по меньшей мере, в двух-трех в каждой федеральной земле) созданы специальные отделения для пожилых осужденных. Больше всего таких специальных "посадочных мест" - в JVA в Билефельде-Зенне (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия): 87. Один из тех, кто здесь сидит, - 64-летний Зигфрид Л. Сидит не первый раз. В общей сложности, по его собственному признанию, он провел за решеткой 12 лет. Последний срок получил за подделку документов: Зигфрид Л. подделал врачебный диплом и справки с прежних мест работы для того, чтобы устроиться доктором в клинику реабилитации наркоманов.



Зигфрид Л. в своей камере в тюрьме в Билефельде



Сидит он в отдельной камере (или, лучше сказать, комнате) - кстати, по собственному желанию, так как здесь есть и камеры на двоих. В отделении для пожилых в Билефельде - открытый надзор, то есть в шесть утра, после подъема, двери камер открывают и закрывают только в девять вечера, после вечерней проверки. Целый день осужденные могут свободно гулять по коридорам, заходить к соседям, выходить в сад, посещать библиотеку или так называемую "социальную комнату", где собираются любители поиграть в карты и шахматы, вместе посмотреть телевизор или просто поболтать.



У отделения - свой врач. Работы у него хватает: понятно, что люди в таком возрасте, особенно, если они всегда вели, так сказать, нездоровый образ жизни, чаще болеют. Зигфрид Л., например, перенес уже три инфаркта. У многих проблемы с сердечно-сосудистой системой, диабет. Отделение специально приспособлено для пожилых и не слишком здоровых людей: в душевых и туалетах дополнительные ручки, кровати чуть выше стандартных, чтобы удобнее было на них садиться, персонал обучают ухаживать за стариками...



Что ждет на свободе?



И все-таки это тюрьма, а не дом престарелых. На окнах в большинстве камер - решетки, заключенные, если позволяет здоровье, до 65 лет обязаны работать в столярной и слесарной мастерских или в оранжерее. "Те, кто здесь находятся, совершили преступления, и закон наказал их лишением свободы", - подчеркивает в интервью информационному агентству dpa директор JVA в Билефельде-Зенне Керстин Хёльткемайер-Швик (Kerstin Höltkemeyer-Schwick).



По ее словам, большинство сидит здесь за мошенничество, некоторые провели 30 и даже 40 лет своей жизни в тюрьме. Но, конечно, здесь спокойнее, чем в других подобных местах, где сидят молодые заключенные. Почти не бывает драк, не так остро ощущается этническое и социальное различие. Важную роль играют при этом психологи и духовники - католический и протестантский священники.



Как рассказала порталу Spiegel Online психолог Даниела Брёкль (Daniela Bröckl), работающая с пожилыми осужденными, самые большие тревоги ее подопечных связаны с тем, что с ними будет, когда они выйдут на свободу: работать они не смогут, да и не возьмет их никто в этом возрасте, семьи нет или она давно уже стала чужой... Ресоциализировать таких людей очень сложно.



Достойная старость в тюрьме



Это главная забота и единственного в Германии "учреждения исполнения наказания", созданного специально для пожилых людей, - в городе Зингене (федеральная земля Баден-Вюртемберг). Их здесь 50 человек. Младшему - 62 года, старшему - 86. Охраняются они не так строго, как молодые осужденные. Потому что вряд ли они полезут через тюремную стену или попытаются бежать каким-то другим способом. Такого здесь еще никогда не было.



В отделении для престарелых осужденных в JVA в Вальдхайме (Саксония)



В Зингене - тоже открытый надзор, то есть от подъема до отбоя заключенные могут свободно передвигаться по территории тюрьмы. А большинство "малосрочников" вообще только ночуют здесь, а днем могут выходить за ворота тюрьмы. Коридоры, как и во всех специальных отделениях для пожилых, - широкие, чтобы можно было свободно пройти с ходунком. Телевизор и даже компьютер разрешены - но осужденный должен приобрести их сам. В JVA в Зингене - собственный, прекрасно оснащенный медпункт. Как рассказал корреспонденту газеты Stuttgarter Zeitung старший надзора Томас Маус (Thomas Maus), каждую неделю дежурный врач раздает около 1700 таблеток осужденным.



Все это, конечно, очень недешево. Содержание "рядового" заключенного обходится в немецких "учреждениях исполнения наказания" примерно в 100 евро в день, особо опасных преступников - в 450 евро. Сюда входят и расходы на охрану, включая строительство тюрьмы, сигнализацию и т. д., содержание осужденных и стоимость их терапии. Так вот: пожилые "сидельцы", независимо от тяжести совершенного ими преступления, обходятся лишь немногим дешевле, чем особо опасные преступники. Но в Германии считают, что это нормально: ведь старикам, даже если они нарушили закон и наказаны за это, всё равно надо обеспечить и в тюрьме достойную старость. По возможности, конечно. Около 4 процентов тех, кто сидит сейчас в немецких тюрьмах, - старше 60 лет. Полтора десятилетия назад их было всего два процента. Чаще нарушать закон немецкие старики и старушки стали просто потому, что их больше: общество стареет и соответственно повышается возрастной уровень осужденных в Германии.Во многих "учреждениях исполнения наказания" Германии (по меньшей мере, в двух-трех в каждой федеральной земле) созданы специальные отделения для пожилых осужденных. Больше всего таких специальных "посадочных мест" - в JVA в Билефельде-Зенне (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия): 87. Один из тех, кто здесь сидит, - 64-летний Зигфрид Л. Сидит не первый раз. В общей сложности, по его собственному признанию, он провел за решеткой 12 лет. Последний срок получил за подделку документов: Зигфрид Л. подделал врачебный диплом и справки с прежних мест работы для того, чтобы устроиться доктором в клинику реабилитации наркоманов.Сидит он в отдельной камере (или, лучше сказать, комнате) - кстати, по собственному желанию, так как здесь есть и камеры на двоих. В отделении для пожилых в Билефельде - открытый надзор, то есть в шесть утра, после подъема, двери камер открывают и закрывают только в девять вечера, после вечерней проверки. Целый день осужденные могут свободно гулять по коридорам, заходить к соседям, выходить в сад, посещать библиотеку или так называемую "социальную комнату", где собираются любители поиграть в карты и шахматы, вместе посмотреть телевизор или просто поболтать.У отделения - свой врач. Работы у него хватает: понятно, что люди в таком возрасте, особенно, если они всегда вели, так сказать, нездоровый образ жизни, чаще болеют. Зигфрид Л., например, перенес уже три инфаркта. У многих проблемы с сердечно-сосудистой системой, диабет. Отделение специально приспособлено для пожилых и не слишком здоровых людей: в душевых и туалетах дополнительные ручки, кровати чуть выше стандартных, чтобы удобнее было на них садиться, персонал обучают ухаживать за стариками...И все-таки это тюрьма, а не дом престарелых. На окнах в большинстве камер - решетки, заключенные, если позволяет здоровье, до 65 лет обязаны работать в столярной и слесарной мастерских или в оранжерее. "Те, кто здесь находятся, совершили преступления, и закон наказал их лишением свободы", - подчеркивает в интервью информационному агентству dpa директор JVA в Билефельде-Зенне Керстин Хёльткемайер-Швик (Kerstin Höltkemeyer-Schwick).По ее словам, большинство сидит здесь за мошенничество, некоторые провели 30 и даже 40 лет своей жизни в тюрьме. Но, конечно, здесь спокойнее, чем в других подобных местах, где сидят молодые заключенные. Почти не бывает драк, не так остро ощущается этническое и социальное различие. Важную роль играют при этом психологи и духовники - католический и протестантский священники.Как рассказала порталу Spiegel Online психолог Даниела Брёкль (Daniela Bröckl), работающая с пожилыми осужденными, самые большие тревоги ее подопечных связаны с тем, что с ними будет, когда они выйдут на свободу: работать они не смогут, да и не возьмет их никто в этом возрасте, семьи нет или она давно уже стала чужой... Ресоциализировать таких людей очень сложно.Это главная забота и единственного в Германии "учреждения исполнения наказания", созданного специально для пожилых людей, - в городе Зингене (федеральная земля Баден-Вюртемберг). Их здесь 50 человек. Младшему - 62 года, старшему - 86. Охраняются они не так строго, как молодые осужденные. Потому что вряд ли они полезут через тюремную стену или попытаются бежать каким-то другим способом. Такого здесь еще никогда не было.В Зингене - тоже открытый надзор, то есть от подъема до отбоя заключенные могут свободно передвигаться по территории тюрьмы. А большинство "малосрочников" вообще только ночуют здесь, а днем могут выходить за ворота тюрьмы. Коридоры, как и во всех специальных отделениях для пожилых, - широкие, чтобы можно было свободно пройти с ходунком. Телевизор и даже компьютер разрешены - но осужденный должен приобрести их сам. В JVA в Зингене - собственный, прекрасно оснащенный медпункт. Как рассказал корреспонденту газеты Stuttgarter Zeitung старший надзора Томас Маус (Thomas Maus), каждую неделю дежурный врач раздает около 1700 таблеток осужденным.Все это, конечно, очень недешево. Содержание "рядового" заключенного обходится в немецких "учреждениях исполнения наказания" примерно в 100 евро в день, особо опасных преступников - в 450 евро. Сюда входят и расходы на охрану, включая строительство тюрьмы, сигнализацию и т. д., содержание осужденных и стоимость их терапии. Так вот: пожилые "сидельцы", независимо от тяжести совершенного ими преступления, обходятся лишь немногим дешевле, чем особо опасные преступники. Но в Германии считают, что это нормально: ведь старикам, даже если они нарушили закон и наказаны за это, всё равно надо обеспечить и в тюрьме достойную старость. По возможности, конечно. Загрузка... dw.com Категории: общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: Германия, тюрьма, условия, преступники — статья прочитана 122 раза Комментарии