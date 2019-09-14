Загрузка... 17-летняя украинка-эмигрантка придумала ДНК-робота для лечения болезней Паркинсона и Альцгеймера 🔊 Воспроизвести



В начале июля 2019 года в американских газетах появились статьи об изобретении 17-летней девушки. София Лысенко, дочь эмигрантов из Украины, одержала уверенную победу на проводившемся конкурсе под эгидой компании Google в штате Пенсильвания. Эксперты признали научный проект школьницы крайне многообещающим, сообщает



Теперь девушка вместе с группой коллег-ученых работает над воплощением своего видения в жизнь. Медики всего мира возлагают на проект Софии огромные надежды. Дело в том, что творение эмигрантки наконец-то позволит человечеству эффективно бороться с болезнями Паркинсона и Альцгеймера! В начале июля 2019 года в американских газетах появились статьи об изобретении 17-летней девушки. София Лысенко, дочь эмигрантов из Украины, одержала уверенную победу на проводившемся конкурсе под эгидой компании Google в штате Пенсильвания. Эксперты признали научный проект школьницы крайне многообещающим, сообщает BOOM Теперь девушка вместе с группой коллег-ученых работает над воплощением своего видения в жизнь. Медики всего мира возлагают на проект Софии огромные надежды. Дело в том, что творение эмигрантки наконец-то позволит человечеству эффективно бороться с болезнями Паркинсона и Альцгеймера!



Сложнейшая задача



Ученица 11-го класса увлекается наукой с глубокого детства. Несколько лет назад София погрузилась с головой в сложнейшую задачу. Девочка билась над выработкой способа доставки лекарств в человеческий мозг, и в конце концов нашла решение!







«Дело осложняется существованием так называемого гематоэнцефалического барьера. Он выполняет крайне важную функцию: не дает вирусам и патогенам нарушать работу мозга, блокируя им доступ.



Увы, точно так же он блокирует поступление в мозг лекарственных средств», — охотно делится подробностями задачи София.







Робо-ДНК!



Многогранная личность, школьница интересуется огромным количеством естественных и прикладных наук, от программирования и математики до химии, физики и биологии.



Совокупность полученных девочкой знаний помогла ей найти решение проблемы. София разработала роботизированную капсулу, размер которой не превышает размер ДНК!







Робот-ДНК запросто пройдет гематоэнцефалический барьер и сможет устранить возникшие в мозге проблемы. А не затеряться в дебрях человеческого организма умной машине помогут правильные программы.







Лекарство от множества болезней



Ученые в восторге, ведь подобный механизм позволит совершить прорыв в лечении самых разных болезней мозга. Так, например, благодаря изобретению Лысенко со временем у человечества возникнет возможность полноценно лечить болезни Альцгеймера и Паркинсона!







Но пока что отдыхать на лаврах рано: у Софии впереди непочатый край работы. Сейчас девушка вместе с коллегами разрабатывает алгоритм, позволяющий «засекать» церебральный паралич у младенцев.



Талантливая школьница



Организаторы конкурса делятся своими впечатлениями о Лысенко: «Она очень славная девочка, а ее родители делают всё возможное для того, чтобы их ребенок развивал свои способности».



Директор школы, где учится София, упомянул, что школьница посещает практически все местные кружки, причем не из-под палки, а по собственной воле!







Семья Лысенко переехала в США, когда их дочери было всего 3 года. Сегодня, впрочем, повзрослевшая Соня утверждает: останься родители в Украине, она сама всё равно ушла бы в науку. Впрочем, девочка признает: в США куда проще общаться со специалистами со всего мира! Ученица 11-го класса увлекается наукой с глубокого детства. Несколько лет назад София погрузилась с головой в сложнейшую задачу. Девочка билась над выработкой способа доставки лекарств в человеческий мозг, и в конце концов нашла решение!«Дело осложняется существованием так называемого гематоэнцефалического барьера. Он выполняет крайне важную функцию: не дает вирусам и патогенам нарушать работу мозга, блокируя им доступ.Увы, точно так же он блокирует поступление в мозг лекарственных средств», — охотно делится подробностями задачи София.Многогранная личность, школьница интересуется огромным количеством естественных и прикладных наук, от программирования и математики до химии, физики и биологии.Совокупность полученных девочкой знаний помогла ей найти решение проблемы. София разработала роботизированную капсулу, размер которой не превышает размер ДНК!Робот-ДНК запросто пройдет гематоэнцефалический барьер и сможет устранить возникшие в мозге проблемы. А не затеряться в дебрях человеческого организма умной машине помогут правильные программы.Ученые в восторге, ведь подобный механизм позволит совершить прорыв в лечении самых разных болезней мозга. Так, например, благодаря изобретению Лысенко со временем у человечества возникнет возможность полноценно лечить болезни Альцгеймера и Паркинсона!Но пока что отдыхать на лаврах рано: у Софии впереди непочатый край работы. Сейчас девушка вместе с коллегами разрабатывает алгоритм, позволяющий «засекать» церебральный паралич у младенцев.Талантливая школьницаОрганизаторы конкурса делятся своими впечатлениями о Лысенко: «Она очень славная девочка, а ее родители делают всё возможное для того, чтобы их ребенок развивал свои способности».Директор школы, где учится София, упомянул, что школьница посещает практически все местные кружки, причем не из-под палки, а по собственной воле!Семья Лысенко переехала в США, когда их дочери было всего 3 года. Сегодня, впрочем, повзрослевшая Соня утверждает: останься родители в Украине, она сама всё равно ушла бы в науку. Впрочем, девочка признает: в США куда проще общаться со специалистами со всего мира! Загрузка... boom.ms Категории: в мире, технологии, здоровье, образование Ключевые слова: днк, открытие, Альцгеймер, украинка, Паркенсон — статья прочитана 127 раз Комментарии