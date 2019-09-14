Швейцария впервые отобрала свой паспорт у террориста 🔊 Воспроизвести Швейцария имеет право лишить лицо с двойным гражданством швейцарского паспорта в случае, если данное лицо наносит значительный ущерб интересам или репутации Швейцарии и тем самым подрывает основы ее безопасности. (Keystone)



Указанный теперь уже бывший гражданин Швейцарии был приговорен к длительному тюремному заключению по обвинению в ведении пропаганды в пользу исламистской террористической организации, сообщает



Швейцарский Госсекретариат по делам миграции (SEM, структурное подразделение федерального Департамента/Министерства юстиции и полиции Швейцарии) имеет право на основании Ст. 42 ФЗ «О правах швейцарского гражданства и о правовом положении иностранцев и лиц без гражданства на территории Швейцарской Конфедерации» (Bundesgesetz über das Schweizer Bürgerrecht) лишить лицо с двойным гражданством швейцарского паспорта в случае, если данное лицо наносит значительный ущерб интересам или репутации Швейцарии и тем самым подрывает основы ее безопасности. Указанный теперь уже бывший гражданин Швейцарии был приговорен к длительному тюремному заключению по обвинению в ведении пропаганды в пользу исламистской террористической организации, сообщает SWI . Кроме того, он занимался рекрутированием новых бойцов для неё.Швейцарский Госсекретариат по делам миграции (SEM, структурное подразделение федерального Департамента/Министерства юстиции и полиции Швейцарии) имеет право на основании Ст. 42 ФЗ «О правах швейцарского гражданства и о правовом положении иностранцев и лиц без гражданства на территории Швейцарской Конфедерации» (Bundesgesetz über das Schweizer Bürgerrecht) лишить лицо с двойным гражданством швейцарского паспорта в случае, если данное лицо наносит значительный ущерб интересам или репутации Швейцарии и тем самым подрывает основы ее безопасности. Пропаганда и рекрутирование



В соответствии так же со Ст. 30 Решения правительства Швейцарии «О правах швейцарского гражданства» (Verordnung über das Schweizer Bürgerrecht), кроме того, SEM имеет право своей властью лишать швейцарского гражданства лиц, осужденных за совершение тяжких преступлений, связанных с терроризмом или с насильственным экстремизмом. По данным Госсекретариата по делам миграции (SEM) в данном случае все эти критерии имелись в наличие в полном объёме, тем самом решение властей о лишении данного лица швейцарского гражданства абсолютно законно.



Напомним, что швейцарско-турецкий гражданин был арестован в феврале 2017 года в связи с его деятельностью, нацеленной на пропаганду «джихада» в Сирии и за рекрутирование бойцов-исламистов для этой «священной войны» и имевшей место в Швейцарии и на севере Италии. С его помощью несколько человек действительно отправились на войну в Сирию. В итоге Федеральный суд в Лозанне приговорил его к лишению свободы на срок до 2,5 лет с отбытием наказания в колонии строгого режима. Реально осужденный террорист отсидел только полгода.



Дюжина террористов



Напомним, что в Швейцарии нет собственно «швейцарского гражданства». В Конфедерации компетенции в сфере предоставления прав гражданства находятся в руках соответствующих общины, а потом кантона (субъекта федерации). Получая права гражданства общины (Gemeinde), человек получает права гражданства кантона и в силу этого — Швейцарии в целом.



Таким образом указанное лицо в действительности лишилось гражданства соответствующей общины и кантона и в силу этого оно утратило права гражданства Швейцарии. Решение SEM пока в законную силу не вступило. Указанное лицо имеет право обжаловать данное решение в судебном порядке, например, направив апелляционную жалобу на адрес Федерального суда в Лозанне, высшей судебной инстанции страны.



В начале июля 2019 года Федеральный совет, правительство Швейцарии, отвечая на депутатский запрос, проинформировал, что в настоящее время в распоряжении федеральных властей страны находится информация относительно по меньшей мере дюжины швейцарских граждан с двумя паспортами, подозреваемых в принадлежности к террористическим организациям за рубежом или в совершении преступлений, связанных с терроризмом и насильственным экстремизмом. swissinfo.ch Категории: общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: Швейцария, террористы — статья прочитана 126 раз Комментарии