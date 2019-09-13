Россия потребует «железных договоренностей» на встрече по Донбассу 🔊 Воспроизвести Юрий Ушаков Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости



Кремль считает, что новая встреча лидеров стран «нормандской четверки» должна закончиться «железными договоренностями», которые будут зафиксированы на бумаге. Об этом журналистам сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает



«Мы хотим, чтобы уже была железная договоренность что потом будут реальные шаги по урегулированию кризиса предприняты», — сказал Ушаков. По его словам, должен быть подготовлен документ, который лидеры стран могли бы принять по итогам встречи.



Помощник российского президента также рассказал о ряде пунктов, договоренности по которым должны быть достигнуты еще до встречи и которые смогут обеспечить успех встречи в верхах. Так, по словам Ушакова, нужно «окончательно отрегулировать» вопрос о разведении сил и средств в трех «пилотных районах» на линии соприкосновения сторон конфликта — станица Луганская, Золотое и Петровское. Кремль считает, что новая встреча лидеров стран «нормандской четверки» должна закончиться «железными договоренностями», которые будут зафиксированы на бумаге. Об этом журналистам сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает ЛЕНТА со ссылкой на РИА Новости.«Мы хотим, чтобы уже была железная договоренность что потом будут реальные шаги по урегулированию кризиса предприняты», — сказал Ушаков. По его словам, должен быть подготовлен документ, который лидеры стран могли бы принять по итогам встречи.Помощник российского президента также рассказал о ряде пунктов, договоренности по которым должны быть достигнуты еще до встречи и которые смогут обеспечить успех встречи в верхах. Так, по словам Ушакова, нужно «окончательно отрегулировать» вопрос о разведении сил и средств в трех «пилотных районах» на линии соприкосновения сторон конфликта — станица Луганская, Золотое и Петровское. Также в рамках контактной группы важно письменно зафиксировать так называемую «формулу Штайнмайера», которая «предусматривает, что закон об особом статусе Донбасса начинает действовать на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после выборов», пояснил Ушаков.



Ранее Ушаков назвал возможные сроки встречи «нормандской четверки». По его словам, это может произойти в октябре, хотя украинская сторона настаивала на саммите в сентябре.



«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. В феврале 2015 года лидеры четырех стран согласовали в Минске документ, предусматривающий в том числе введение режима прекращения огня и законодательное закрепление особого статуса региона. lenta.ru Категории: политика, в Европе Ключевые слова: война, донбасс, Минск-2, Зеленский — статья прочитана 79 раз Комментарии