Загрузка... ЭКСТРЕННО: Стало известно о планах окончания войны на Донбассе 🔊 Воспроизвести



Министр иностранных дел Вадим Пристайко публично заявил, что власть намеревается провести местные выборы по всей Украине, в том числе и на пока еще оккупированной части Донбасса, сообщает



Выборы на всей территории Донбасса пройдут по украинскому законодательству. Все города Донецкой и Луганской области получат свою законно избранную власть по украинскому законодательству также как это будет и на всей территории Украины.



Это значат, что в уже в ближайшие месяцы боевые действия на Донбассе официально закончится и вся территория Донецка и Луганска вернется под юрисдикцию Украины.



Власти Украины хотят провести местные выборы по всей стране, включая временно неподконтрольные правительству территории Донбасса, заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко. Министр иностранных дел Вадим Пристайко публично заявил, что власть намеревается провести местные выборы по всей Украине, в том числе и на пока еще оккупированной части Донбасса, сообщает ВРЕМЯ Выборы на всей территории Донбасса пройдут по украинскому законодательству. Все города Донецкой и Луганской области получат свою законно избранную власть по украинскому законодательству также как это будет и на всей территории Украины.Это значат, что в уже в ближайшие месяцы боевые действия на Донбассе официально закончится и вся территория Донецка и Луганска вернется под юрисдикцию Украины.Власти Украины хотят провести местные выборы по всей стране, включая временно неподконтрольные правительству территории Донбасса, заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко. Источник: комментарий агентству «Интерфакс-Украина» в кулуарах встречи «Ялтинской европейской стратегии» (YES) в Киеве



Прямая речь: «Мы согласились на Минские договоренности 5 лет назад, в том числе и на проведение выборов. По нашему мнению, идеально было провести выборы одновременно во всем нашем государстве.



У них (на оккупированных территориях Донбасса – ред.) уже было двое выборов – фейковых, их результатов мы не признаем.



Сейчас мы предлагаем провести одновременно выборы по всей территории, включая оккупированную.



Детали: Пристайко добавил, что «формулу Штаймаера» еще в 2016 году согласовал пятый президент Украины Петр Порошенко.



«Формулу Штаймаера», которую наш глава государства согласовал, мы, как люди, которые выполняют даже то, что пообещали наши предыдущие президенты, должны выполнять. Мы сейчас обсуждаем, в какой форме», – сказал он.



Глава МИД заверил, что «в ней нет ничего интересного или такого, чтобы обвиняли в «зраде» или «перемоге».



Эксперты заявляют, что до конца 2019 года война на Донбассе официально закончится. Сейчас идут все подготовительные меры. В частности обмен всех пленных!



Вчера было освобождено 56 пленных из подвалов «ЛНР».



Сегодня Президент Украины еще раз подтвердил, что в ближайшее время будут освобождены абсолютно все пленные этой кровавой и беспощадной войны.



По словам Зеленского, сейчас готовятся списки для следующего этапа обмена.



«Сейчас мы готовим другие списки и ждем следующий этап обмена. Об этом мы будем договариваться и в Минске и в нормандском процессе», — заявил Зеленский. Загрузка... vremya.com.ua Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: война, донбасс, Минск-2, Зеленский География: Украина — статья прочитана 136 раз Комментарии