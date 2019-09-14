Стала известна дата ограничения «Северного потока» 🔊 Воспроизвести Фото: Илья Питалев / РИА Новости



Ограничение на прокачку газа из «Северного потока» через газопровод Opal начнет действовать с 07:00 по московскому времени в субботу, 14 сентября, сообщает



Пресс-служба компании отметила, что выполняет решение федерального сетевого агентства ФРГ от 13 сентября, которое основано на вердикте Европейского суда от 10 сентября.



Судьи приняли сторону Польши и отменили постановление Еврокомиссии от 2016 года, которое позволяло «Газпрому» получать почти полный доступ к Opal. Газопровод является сухопутным продолжением «Северного потока», поэтому нынешнее решение одновременно означает сокращение поставок по дну Балтийского моря. Ограничение на прокачку газа из «Северного потока» через газопровод Opal начнет действовать с 07:00 по московскому времени в субботу, 14 сентября, сообщает ЛЕНТА со ссылкой на компанию-оператора Opal Gastransport.Пресс-служба компании отметила, что выполняет решение федерального сетевого агентства ФРГ от 13 сентября, которое основано на вердикте Европейского суда от 10 сентября.Судьи приняли сторону Польши и отменили постановление Еврокомиссии от 2016 года, которое позволяло «Газпрому» получать почти полный доступ к Opal. Газопровод является сухопутным продолжением «Северного потока», поэтому нынешнее решение одновременно означает сокращение поставок по дну Балтийского моря. Формальным поводом для ограничения стало желание облегчить доступ к Opal независимым поставщикам, хотя претендентов на его использование не существует. Однако польская сторона не скрывала, что настоящей целью иска стало желание сохранить транзит российского газа через Украину. «Газпрому» оставили право занимать только половину Opal, то есть прокачивать не более 12,8 миллиарда кубометров в год, что не хватит для исполнения контрактов.



В «Газпроме» и российском правительстве прорабатывают официальный ответ на решение суда. Глава Минэнерго Александр Новак отметил, что ограничение повлияет на переговоры по газу с Украиной и Еврокомиссией, а также затронет ситуацию с энергоснабжением европейских стран. Вице-премьер Дмитрий Козак предположил, что вердикт обжалуют. С ним согласился глава австрийского нефтегазового концерна OMV Райнер Зееле. lenta.ru Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: газопровод, польша, строительство, импорт, Газпром — статья прочитана 157 раз Комментарии