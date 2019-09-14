Финляндия не поддержала Украину в отношении антироссийских санкций 🔊 Воспроизвести JIM WATSON / AFP



По словам главы Финляндии, поскольку экономические ограничения не нанесли урона российской экономике, то стоит попытаться договориться с РФ. Президент Финляндии Саули Ниинисте не согласился с идеей украинского лидера Владимира Зеленского о сохранении санкций против России, сообщает



По мнению главы Финляндии, антироссийские санкции показали свою неэффективность.



"Есть голоса, которые говорили, что после санкций российская экономика завалится, и она должна будет отступить. Этого не случилось, и побаиваюсь, что в будущем этого и не произойдет", — заявил он на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES). По словам главы Финляндии, поскольку экономические ограничения не нанесли урона российской экономике, то стоит попытаться договориться с РФ. Президент Финляндии Саули Ниинисте не согласился с идеей украинского лидера Владимира Зеленского о сохранении санкций против России, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на РИА Новости.По мнению главы Финляндии, антироссийские санкции показали свою неэффективность."Есть голоса, которые говорили, что после санкций российская экономика завалится, и она должна будет отступить. Этого не случилось, и побаиваюсь, что в будущем этого и не произойдет", — заявил он на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES). Ранее Зеленский призвал Запад не снимать антироссийские санкций во время того же мероприятия, которое проходит в Киеве.



"Кое-кто на Западе говорит о снятии санкций, так как теряет деньги. Серьезно? Извините, мы теряем людей. Пока не будет мира, должны сохраняться санкции", — заявил украинский лидер.



Он подчеркнул, что сохранение экономических ограничений в отношении России — это "налог", который мировое сообщество должно "уплатить" ради мира.



Финский лидер, в свою очередь, отметил, что Европе следует изменить политику в отношении РФ.



"Если мы будем мыслить только "да или нет", "белое или черное", то мы потерпим поражение. А если мы будем настойчивы, то мы достигнем успеха", — добавил он.



В качестве примера успеха Ниинисте привел взаимный обмен пленными и осужденными между Россией и Украиной, который состоялся 7 сентября.



Отношения России и Запада ухудшились из-за событий на Украине и вокруг Крыма. Западные государства обвинили РФ во "вмешательстве" в дела соседней страны и ввели санкции. Москва была вынуждена принять ответные меры.



В последнее время в странах ЕС все чаще звучат мнения о необходимости отмены антироссийских санкций.



Недавно французский лидер Эмманюэль Макрон заявил, что верит в Европу, которая простирается "от Лиссабона до Владивостока". Политик также подчеркнул, что отношения России и Франции имеют важнейшее значение для международного порядка.



Кроме того, страны Запада подняли вопрос о возвращении России в "Большую восьмерку", на саммиты которой РФ перестали приглашать после 2014 года.



Как отметил президент США Дональд Трамп, возможное присоединение России к следующему саммиту G7 было бы "полезным".



Ранее доктор политических наук, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин отметил, что говорить о полном снятии антироссийских санкций пока рано, однако некоторые предпосылки к нормализации отношений между РФ и мировым сообществом уже наблюдаются. lt.sputniknews.ru Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: Россия, Финляндия, санкции, Европа, убытки География: Украина — статья прочитана 179 раз Комментарии