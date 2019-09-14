Финляндия не поддержала Украину в отношении антироссийских санкций

По словам главы Финляндии, поскольку экономические ограничения не нанесли урона российской экономике, то стоит попытаться договориться с РФ. Президент Финляндии Саули Ниинисте не согласился с идеей украинского лидера Владимира Зеленского о сохранении санкций против России, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на РИА Новости.
По мнению главы Финляндии, антироссийские санкции показали свою неэффективность.
"Есть голоса, которые говорили, что после санкций российская экономика завалится, и она должна будет отступить. Этого не случилось, и побаиваюсь, что в будущем этого и не произойдет", — заявил он на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES).
Ранее Зеленский призвал Запад не снимать антироссийские санкций во время того же мероприятия, которое проходит в Киеве.
"Кое-кто на Западе говорит о снятии санкций, так как теряет деньги. Серьезно? Извините, мы теряем людей. Пока не будет мира, должны сохраняться санкции", — заявил украинский лидер.
Он подчеркнул, что сохранение экономических ограничений в отношении России — это "налог", который мировое сообщество должно "уплатить" ради мира.
Финский лидер, в свою очередь, отметил, что Европе следует изменить политику в отношении РФ.
"Если мы будем мыслить только "да или нет", "белое или черное", то мы потерпим поражение. А если мы будем настойчивы, то мы достигнем успеха", — добавил он.
В качестве примера успеха Ниинисте привел взаимный обмен пленными и осужденными между Россией и Украиной, который состоялся 7 сентября.
Отношения России и Запада ухудшились из-за событий на Украине и вокруг Крыма. Западные государства обвинили РФ во "вмешательстве" в дела соседней страны и ввели санкции. Москва была вынуждена принять ответные меры.
В последнее время в странах ЕС все чаще звучат мнения о необходимости отмены антироссийских санкций.
Недавно французский лидер Эмманюэль Макрон заявил, что верит в Европу, которая простирается "от Лиссабона до Владивостока". Политик также подчеркнул, что отношения России и Франции имеют важнейшее значение для международного порядка.
Кроме того, страны Запада подняли вопрос о возвращении России в "Большую восьмерку", на саммиты которой РФ перестали приглашать после 2014 года.
Как отметил президент США Дональд Трамп, возможное присоединение России к следующему саммиту G7 было бы "полезным".
Ранее доктор политических наук, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин отметил, что говорить о полном снятии антироссийских санкций пока рано, однако некоторые предпосылки к нормализации отношений между РФ и мировым сообществом уже наблюдаются.
"Кое-кто на Западе говорит о снятии санкций, так как теряет деньги. Серьезно? Извините, мы теряем людей. Пока не будет мира, должны сохраняться санкции", — заявил украинский лидер.
Он подчеркнул, что сохранение экономических ограничений в отношении России — это "налог", который мировое сообщество должно "уплатить" ради мира.
Финский лидер, в свою очередь, отметил, что Европе следует изменить политику в отношении РФ.
"Если мы будем мыслить только "да или нет", "белое или черное", то мы потерпим поражение. А если мы будем настойчивы, то мы достигнем успеха", — добавил он.
В качестве примера успеха Ниинисте привел взаимный обмен пленными и осужденными между Россией и Украиной, который состоялся 7 сентября.
Отношения России и Запада ухудшились из-за событий на Украине и вокруг Крыма. Западные государства обвинили РФ во "вмешательстве" в дела соседней страны и ввели санкции. Москва была вынуждена принять ответные меры.
В последнее время в странах ЕС все чаще звучат мнения о необходимости отмены антироссийских санкций.
Недавно французский лидер Эмманюэль Макрон заявил, что верит в Европу, которая простирается "от Лиссабона до Владивостока". Политик также подчеркнул, что отношения России и Франции имеют важнейшее значение для международного порядка.
Кроме того, страны Запада подняли вопрос о возвращении России в "Большую восьмерку", на саммиты которой РФ перестали приглашать после 2014 года.
Как отметил президент США Дональд Трамп, возможное присоединение России к следующему саммиту G7 было бы "полезным".
Ранее доктор политических наук, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин отметил, что говорить о полном снятии антироссийских санкций пока рано, однако некоторые предпосылки к нормализации отношений между РФ и мировым сообществом уже наблюдаются.