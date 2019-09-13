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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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С октября граждане Литвы смогут получить электронные визы для посещения Санкт Петербурга
Литва вошла в список 53 государств, граждане которых с октября смогут посещать Санкт-Петербург и Ленинградскую область РФ с бесплатными электронными визами.
"Порядок такой же, как и в Калининградской области: нужно зайти на портал, заполнить анкету и получить электронную визу", – сказал BNS представитель посольства России в Литве по связям с общественностью Александр Кудрявцев.
Как сообщило агентству "Интерфакс" заместитель председателя Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Нана Гвичия, различаться будут лишь способы поездки – в Санкт-Петербург нельзя будет прибыть на поезде.
"Зарубежные туристы с электронной визой не смогут приехать в Петербург и Ленинградскую область на поезде, поскольку к этому технически не готовы. Все прочие способы поездки – автомобилем, самолетом, по морю – возможны", – сказала она.
Согласно действующему сейчас порядку электронная виза в Калининградскую область выдается за четыре календарных дня, включая выходные и праздничные дни.
Эту визу надо распечатать и при въезде в РФ предоставить на пограничном контрольном пункте. Она действует 30 дней и позволяет находиться на территории РФ не более восьми суток с момента пересечения границы.
С 1 января 2021 года зарубежные туристы смогут прибывать с электронными визами во все регионы России.
Сейчас электронные визы действуют только на Дальнем Востоке РФ и в Калининградской области.
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Ключевые слова: правила, Санкт Петербург, Э-визы, получение
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