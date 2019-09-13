Загрузка... С октября граждане Литвы смогут получить электронные визы для посещения Санкт Петербурга 🔊 Воспроизвести



Литва вошла в список 53 государств, граждане которых с октября смогут посещать Санкт-Петербург и Ленинградскую область РФ с бесплатными электронными визами.



"Порядок такой же, как и в Калининградской области: нужно зайти на портал, заполнить анкету и получить электронную визу", – сказал BNS представитель посольства России в Литве по связям с общественностью Александр Кудрявцев.



Как сообщило агентству "Интерфакс" заместитель председателя Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Нана Гвичия, различаться будут лишь способы поездки – в Санкт-Петербург нельзя будет прибыть на поезде.



"Зарубежные туристы с электронной визой не смогут приехать в Петербург и Ленинградскую область на поезде, поскольку к этому технически не готовы. Все прочие способы поездки – автомобилем, самолетом, по морю – возможны", – сказала она.



Согласно действующему сейчас порядку электронная виза в Калининградскую область выдается за четыре календарных дня, включая выходные и праздничные дни.



Эту визу надо распечатать и при въезде в РФ предоставить на пограничном контрольном пункте. Она действует 30 дней и позволяет находиться на территории РФ не более восьми суток с момента пересечения границы.



С 1 января 2021 года зарубежные туристы смогут прибывать с электронными визами во все регионы России.



Сейчас электронные визы действуют только на Дальнем Востоке РФ и в Калининградской области. Литва вошла в список 53 государств, граждане которых с октября смогут посещать Санкт-Петербург и Ленинградскую область РФ с бесплатными электронными визами."Порядок такой же, как и в Калининградской области: нужно зайти на портал, заполнить анкету и получить электронную визу", – сказал BNS представитель посольства России в Литве по связям с общественностью Александр Кудрявцев.Как сообщило агентству "Интерфакс" заместитель председателя Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Нана Гвичия, различаться будут лишь способы поездки – в Санкт-Петербург нельзя будет прибыть на поезде."Зарубежные туристы с электронной визой не смогут приехать в Петербург и Ленинградскую область на поезде, поскольку к этому технически не готовы. Все прочие способы поездки – автомобилем, самолетом, по морю – возможны", – сказала она.Согласно действующему сейчас порядку электронная виза в Калининградскую область выдается за четыре календарных дня, включая выходные и праздничные дни.Эту визу надо распечатать и при въезде в РФ предоставить на пограничном контрольном пункте. Она действует 30 дней и позволяет находиться на территории РФ не более восьми суток с момента пересечения границы.С 1 января 2021 года зарубежные туристы смогут прибывать с электронными визами во все регионы России.Сейчас электронные визы действуют только на Дальнем Востоке РФ и в Калининградской области. Загрузка... BNS Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: правила, Санкт Петербург, Э-визы, получение — статья прочитана 155 раз Комментарии