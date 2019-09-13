Главная >> Новости >> политика, общество, в Европе >> С октября граждане Литвы смогут получить электронные визы для посещения Санкт Петербурга
Загрузка...

С октября граждане Литвы смогут получить электронные визы для посещения Санкт Петербурга



Литва вошла в список 53 государств, граждане которых с октября смогут посещать Санкт-Петербург и Ленинградскую область РФ с бесплатными электронными визами.

"Порядок такой же, как и в Калининградской области: нужно зайти на портал, заполнить анкету и получить электронную визу", – сказал BNS представитель посольства России в Литве по связям с общественностью Александр Кудрявцев.

Как сообщило агентству "Интерфакс" заместитель председателя Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Нана Гвичия, различаться будут лишь способы поездки – в Санкт-Петербург нельзя будет прибыть на поезде.

"Зарубежные туристы с электронной визой не смогут приехать в Петербург и Ленинградскую область на поезде, поскольку к этому технически не готовы. Все прочие способы поездки – автомобилем, самолетом, по морю – возможны", – сказала она.

Согласно действующему сейчас порядку электронная виза в Калининградскую область выдается за четыре календарных дня, включая выходные и праздничные дни.

Эту визу надо распечатать и при въезде в РФ предоставить на пограничном контрольном пункте. Она действует 30 дней и позволяет находиться на территории РФ не более восьми суток с момента пересечения границы.

С 1 января 2021 года зарубежные туристы смогут прибывать с электронными визами во все регионы России.

Сейчас электронные визы действуют только на Дальнем Востоке РФ и в Калининградской области.
Загрузка...
BNS
Категории: политика, общество, в Европе
Ключевые слова: правила, Санкт Петербург, Э-визы, получение
статья прочитана 155 раз
добавлена сегодня, 13 сентября, 17:30

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка