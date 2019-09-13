Глава Филиппин разрешил гражданам стрелять в чиновников, требующих взятки

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Президент Филиппин Родриго Дутерте разрешил гражданам стрелять в чиновников, требующих взятки, но не убивать их, сообщает



Дутерте предложил стрелять коррупционерам в ноги, чтобы избежать впоследствии тюремного заключения:



Если вы платите налоги, сборы, таможенные пошлины и так далее, а эти дураки требуют взятку, ударьте их. Если у вас есть оружие, вы можете выстрелить в них, но не убивайте их, потому что иначе вы можете не получить помилование в результате разбирательств.



Дутерте сказал, что единственной мерой в отношении любого, кто выстрелит в чиновника, нарушающего закон, будут «всего лишь серьезные телесные наказания», но не тюремное заключение. Президент Филиппин Родриго Дутерте разрешил гражданам стрелять в чиновников, требующих взятки, но не убивать их, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Manila Bulletin.Дутерте предложил стрелять коррупционерам в ноги, чтобы избежать впоследствии тюремного заключения:Дутерте сказал, что единственной мерой в отношении любого, кто выстрелит в чиновника, нарушающего закон, будут «всего лишь серьезные телесные наказания», но не тюремное заключение. По мнению президента, коррупция стала повсеместной проблемой в стране. «Это червь, сидящий внутри почти каждого в правительстве», — заявил он в своем выступлении.



Президент призвал граждан отстаивать свои права и сообщать о каждом случае коррупции или правонарушения с участием чиновников. Он заявил, что если инцидент дойдет до его сведения, он вызовет этого чиновника и позволит обратившемуся гражданину ударить нарушителя по лицу.



Избранный в мае 2016 года президентом Филиппин Родриго Дутерте выступает за жесткие меры в борьбе с правонарушителями. Мировая общественность неоднократно осуждала методы борьбы с наркоторговлей на Филиппинах. Эксперты ООН в области прав человека осудили методы филиппинских властей, призвали их воспрепятствовать беспорядочным убийствам и отказаться от казни подозреваемых, в отношении которых не было проведено полноценное судебное разбирательство. Загрузка... РИА Новости Категории: экономика, общество, чп и криминал Ключевые слова: президент, взяточничество, преступление, Филиппины — статья прочитана 106 раз Комментарии