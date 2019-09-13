Загрузка... Суд разрешил за 2, 5 млн евро обновить системы видеонаблюдения на границе с Беларусью 🔊 Воспроизвести



Апелляционный суд Литвы (АСЛ) 10 сентября отклонил просьбу не победившей на конкурсе компании Telekonta прекратить конкурс, а также отменил примененные в апреле временные меры защиты, которыми СОГГЛ было запрещено продолжать конкурс.



Победителем конкурса на оборудование новой системы видеонаблюдения на погранпереходе Кена стали литовская компания Atea и германская Senstar, предложившие цену 2,463 млн евро (с НДС). Новая система должна были быть оборудована до конца марта следующего года.



СОГГЛ утверждала в суде, что конкурс имеет большое общественное и государственное значение, он объявлен с целью обеспечить надлежащую охрану внешней границы Евросоюза (ЕС). Проект должен быть проведен в жизнь до конца марта 2020 года, договор о его финансировании не может быть изменен.



Конкурс на обновление системы видеонаблюдения на погранпереходе Кена СОГГЛ объявила в апреле прошлого года. Протяженность государственной границы у Кенской заставы в деревне Кальвяляй Вильнюсского района составляет 8,7 километра. Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) может продолжить объявленный ею конкурс на обновление системы видеонаблюдения на границе с Беларусью стоимостью 2,5 млн евро, постановил сейм.Апелляционный суд Литвы (АСЛ) 10 сентября отклонил просьбу не победившей на конкурсе компании Telekonta прекратить конкурс, а также отменил примененные в апреле временные меры защиты, которыми СОГГЛ было запрещено продолжать конкурс.Победителем конкурса на оборудование новой системы видеонаблюдения на погранпереходе Кена стали литовская компания Atea и германская Senstar, предложившие цену 2,463 млн евро (с НДС). Новая система должна были быть оборудована до конца марта следующего года.СОГГЛ утверждала в суде, что конкурс имеет большое общественное и государственное значение, он объявлен с целью обеспечить надлежащую охрану внешней границы Евросоюза (ЕС). Проект должен быть проведен в жизнь до конца марта 2020 года, договор о его финансировании не может быть изменен.Конкурс на обновление системы видеонаблюдения на погранпереходе Кена СОГГЛ объявила в апреле прошлого года. Протяженность государственной границы у Кенской заставы в деревне Кальвяляй Вильнюсского района составляет 8,7 километра. Загрузка... BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: Беларусь, граница, наблюдение, камеры География: Литва — статья прочитана 142 раза Комментарии