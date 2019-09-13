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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Счета Киркорова заблокированы
Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала счета народного артиста РФ Филиппа Киркорова. Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на соответствующее распоряжение в пятницу, 13 сентября, передают ИЗВЕСТИЯ.
По информации журналистов, по состоянию на 12 сентября 2019 года, согласно размещенным данным в базе ФНС «Банкинформ», которая передает банкам информацию о блокировке счетов различных организаций, у Киркорова заблокированы счета в «СДМ-Банке» и «Сбербанке».
При этом генеральный директор популярного артиста Геннадий Рыбак заявил агентству, что первый раз слышит об этом, и уточнил, что никаких счета заблокированы не были. Также он добавил, что вся эта информация является просто фейком.
29 августа в Сети появился ролик с Киркоровым, на котором он возмущается сорванным графиком репетиций и ругает организаторов «Новой волны» перед презентацией песни «Лунный гость». Гендиректор шоу Александр Румянцев заявил, что с пониманием относится к тому, что артисты проявляют эмоции.
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iz.ru
Категории: экономика, культура, чп и криминал, в России
Ключевые слова: Киркоров, блокировка, счета, ФНС
География: Россия
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