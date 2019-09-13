В Литву идет большой груз СПГ с Ямала для Achema /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



Литва стремится снизить зависимость от российского газа, а на Клайпедский терминал сжиженного природного газа (ТСПГ) идет первый крупный груз газа из Сибири, пишут зарубежные СМИ.



По данным BNS, груз предназначен для крупнейшего потребителя газа – производителя удобрений Achema. Представитель Achemos grupe Гинтаре Меркене сказала BNS, что группа, как и раньше, не комментирует, у кого покупает газ.



Как пишет bloomberg.com, судно Stena Clear Sky идет с французского ТСПГ Montoir, он погружен с другого газовоза, получившего газ с российского судна в Бельгии, в Зебрюгге.



По информации источников портала kommersant.ru, большой груз СПГ пришел с терминала Yamal LNG, оператором которого является российская компания "Новатэк" – газовоз Yamal Spirit доставил груз лоя французской компании Total, а она уже продала его неизвестному покупателю. Литва стремится снизить зависимость от российского газа, а на Клайпедский терминал сжиженного природного газа (ТСПГ) идет первый крупный груз газа из Сибири, пишут зарубежные СМИ.По данным BNS, груз предназначен для крупнейшего потребителя газа – производителя удобрений Achema. Представитель Achemos grupe Гинтаре Меркене сказала BNS, что группа, как и раньше, не комментирует, у кого покупает газ.Как пишет bloomberg.com, судно Stena Clear Sky идет с французского ТСПГ Montoir, он погружен с другого газовоза, получившего газ с российского судна в Бельгии, в Зебрюгге.По информации источников портала kommersant.ru, большой груз СПГ пришел с терминала Yamal LNG, оператором которого является российская компания "Новатэк" – газовоз Yamal Spirit доставил груз лоя французской компании Total, а она уже продала его неизвестному покупателю. Как сообщает Klaipedos nafta, Stena Clear Sky доставит газ в Клайпеду впервые, на судне около 140 тыс. кубометров СПГ.



Клайпедским ТСПГ сейчас пользуются четыре компании: Achema, дочернее предприятие государственной Ignitis grupe – Ignitis (бывшее Lietuvos energijos tiekimas), компания Imlitex группы по торговле сырьем Imlitex Holdings, эстонский энергоконцерн Eesti Energia.



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Литовский оператор терминалов углеводородов Klaipedos nafta в свете прибытия первого большого груз с газом российской компании "Новатэк" отмечает, что важна не страна происхождения газа, а надежные поставки и наиболее низкая цена.



"Терминал исключает зависимость от монопольных цен на газ, а не от молекул газа одной конкретной страны. Мы можем вспомнить, что до начала работы терминала сжиженного природного газа (СПГ), газ Литве обходился на четверть дороже, чем другим странам Европы", – сказал BNS директор службы СПГ Klaipedos naft Арунас Молис.



До начала работы терминала в 2015 году газ в Балтийские страны поставлял единственный поставщик – российский "Газпром".



"Растущее количество поставщиков газа, направлений и способов поставки укрепило безопасность, гибкость и конкуренцию среди поставщиков", – сказал А. Молис.



По его словам, в этом году около 90% газа, поставляемого на Клайпедский терминал СПГ, это норвежский газ, он, как правило, доставляется из порта Мелкоя, где находится завод СПГ Equinor.



Между тем, газ "Новатэка" из Высоцка с апреля этого года поступал в Клайпеду только на небольших газовозах, его закупает производитель удобрений Achema, один груз через посредника поставил и государственный энергохолдинг Ignitis (бывшая Lietuvos energija), вскоре его поставит и Eesti Energia.



По информации зарубежных СМИ, на следующей неделе в Клайпеду прибудет крупный газ из Франции с Сибирского Ямалского терминала, который находится в управлении "Новатэка". Bloomberg.com отмечает, что Литва, стремившаяся снизить свою зависимость от российского газа, получит первый груз из Сибири. Портал kommersant.ru утверждает, что Литва впервые приобретет крупную партию российского СПГ.



По данным BNS, этот груз предназначается крупнейшему потребителю газа в Литве – йонавской Achema.



Klaipedos nafta не комментирует конкретные детали груза. Газовоз Stena Clear Sky впервые доставит груз в Клайпеду, в нем будет около 140 тыс. кубометров СПГ. BNS Категории: экономика, политика Ключевые слова: Клайпеда, рынок, СПГ, поставки, Балтия, ТСПГ, Новотек География: Литва — статья прочитана 189 раз Комментарии