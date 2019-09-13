Загрузка... Уоррен Баффет уходит в кэш: грядёт финансовый кризис? 🔊 Воспроизвести



Легендарный инвестор считает фондовый рынок переоцененным и не видит перспективных направлений для вложений $122 млрд накопленных наличных. Похожая гора кэша скапливалась у «Оракула из Омахи» только в преддверии взрыва в 2001 году пузыря доткомов и финансового кризиса 2008 года, пишет



Конгломерат легендарного инвестора Уоррена Баффета Berkshire Hathaway на конец июня 2019 года хранил наличными в банке $122 млрд, или 60% от своего портфеля с акциями публичных компаний на $208 млрд, обратил внимание на тревожный сигнал Business Insider.



По данным агентства Bloomberg, за 32 года своего существования Berkshire Hathaway держал похожую сумму наличных только в преддверии взрыва в 2001 году пузыря доткомов и финансового кризиса 2008 года, которому предшествовало громкое исчезновение ипотечного пузыря в 2007 году. Легендарный инвестор считает фондовый рынок переоцененным и не видит перспективных направлений для вложений $122 млрд накопленных наличных. Похожая гора кэша скапливалась у «Оракула из Омахи» только в преддверии взрыва в 2001 году пузыря доткомов и финансового кризиса 2008 года, пишет SULARU Конгломерат легендарного инвестора Уоррена Баффета Berkshire Hathaway на конец июня 2019 года хранил наличными в банке $122 млрд, или 60% от своего портфеля с акциями публичных компаний на $208 млрд, обратил внимание на тревожный сигнал Business Insider.По данным агентства Bloomberg, за 32 года своего существования Berkshire Hathaway держал похожую сумму наличных только в преддверии взрыва в 2001 году пузыря доткомов и финансового кризиса 2008 года, которому предшествовало громкое исчезновение ипотечного пузыря в 2007 году. По мнению опрошенных агентством аналитиков, Уоррен Баффет хранит средства конгломерата в банке по одной причине - акции большинства американских публичных компаний переоценены, и скоро на рынке грядет новая распродажа, которая не будет такой же кратковременной как в мае.



Консервативная рыночная позиция Berkshire Hathaway вполне закономерна, если учесть, что одним из любимых критериев оценки фондового рынка у Баффета является соотношение рыночной капитализации и ВВП, которое из месяца в месяц продолжает расти.



Это соотношение достигло 154% уже в 2017 году, превысив рекордный максимум в 146%, зафиксированный на пике пузыря доткомов в 2000-м. Кроме того, соотношение капитализации и ВВП незадолго до кризиса 2008-го составляло 137%. Учитывая же рост фондового рынка за последние 18 месяцев, показатель превысил все мыслимые антирекорды.



Стоит также упомянуть, что конгломерат накапливал наличные деньги не первый год. На конец июня 2018 года компания уже могла «похвастаться» $111 млрд наличными в банке. Гора денег Баффета может быть предупреждением для инвесторов, что очередной крах фондового рынка не за горами. Но не надо всё воспринимать буквально, не все тревожные сигналы гарантируют наступление кризиса.



В своем последнем письме к акционерам Berkshire Hathaway Баффет признал, что предпочел бы вложить наличные деньги в приобретение интересных компаний. То есть получить как минимум контроль над какой-то компанией, а не купить «несколько её акций» на бирже. Но текущие рыночные оценки непомерно высоки, особенно для фирм, которые имеют долгосрочные перспективы.



«Мы надеемся переместить большую часть нашей избыточной ликвидности в компании, которыми Berkshire Hathaway будет владеть постоянно. Но ближайшие перспективы для этого, однако, не очень хорошие: сейчас цены являются заоблачными для предприятий, обладающих достойными долгосрочными перспективами. Эта неутешительная реальность означает, что в 2019 году мы, вероятно, снова просто расширим портфель ценных бумаг. Тем не менее, мы продолжаем надеяться на крупную бизнес-покупку», — подчеркнул Баффет.



Легенды о Баффете



В бизнес-школах по всему миру любят рассказывать байки о 88-летнем инвестиционном гуру, который в списке миллиардеров Forbes в 2018 году занял третье место с $84 млрд. SULARU любит одну из них, которая не относится непосредственно к инвестициям.



Баффет нередко за деньги выступает перед выпускниками лучших бизнес-школ Америки. Берёт он за выступления перед будущей бизнес-элитой неприлично дорого, но не дороже, чем за ежегодную совместную трапезу с победителями аукционов за право позавтракать с Баффетом. Кстати, деньги затем идут на благотворительность.



И вот, приехав в одну из бизнес-школ, он произнёс лаконичную речь из пары предложений. Смысл выступления сводился к тому, что перед ним стоят потенциальные неудачники, львиная доля которых никогда не будет зарабатывать более $100-150 тыс. в год. Для выпускника, например, престижного Гарварда прогноз такого заработка на протяжении всей его жизни является почти прямым оскорблением.



Разразился скандал, организаторы выступления безуспешно требовали деньги обратно. Однако через пять лет какой-то дотошный статистик додумался сравнить карьерные успехи выпускников, перед которыми выступал Баффет, и тех, кого легендарный инвестор обделил вниманием. Оказалось, что любой участник того конкретного выпуска зарабатывает намного больше, чем его ровесники из других бизнес-школ.



Суть этой байки такова: о Баффете ходят такие неправдоподобные легенды, что после них уже любой его чих зачастую воспринимается американскими инвесторами как божественное откровение свыше. При этом стоит напомнить, что Баффет агностик.



Тем не менее у товарища однозначно есть чему поучиться, так как он никогда не делал тайну из своих принципов работы на фондовом рынке. Суть его стоимостного инвестирования можно свести «к покупке акций по рыночной цене, которая ниже их внутренней стоимости». Искусство же инвестора в том, чтобы правильно понять эту пресловутую внутреннюю стоимость.



Для этого Баффет, например, никогда не вкладывается в компании, руководство которых он не знает лично или не понимает их планов. Другими словами, даже выучив назубок все принципы стоимостного инвестирования Баффета, мало кто по примеру нашего гуру сможет добиться аудиенции у любого генерального директора в любой точке мира и задать тому неудобные вопросы о стратегии и перспективах бизнеса.



Клятва дарения



Но что действительно выводит Баффета в когорту легендарных личностей, так это его филантропическая кампания «Клятва дарения», начатая в июне 2010 года совместно с Биллом Гейтсом. В июне 2010 года Баффетт объявил о безвозмездной передаче своего состояния, на тот момент - около $97 млрд, пяти благотворительным фондам.



Основная часть средств поступила в фонд под управлением Билла и Мелинды Гейтс. Этот поступок стал самым щедрым актом благотворительности в истории человечества. Но он не только пожертвовал личным состоянием, он всё это время активно лично убеждал богатых людей последовать его примеру. Большинство людей, с кем он встречался, согласились присоединиться к инициативе.



В целом кампания «Клятва дарения» – это программа, побуждающая богатых людей вносить не менее половины своего состояния на благотворительные цели во время жизни или после смерти. По состоянию на лето 2019 года под клятвой стоят 204 подписи от отдельных лиц или супружеских пар из 22 стран мира (некоторые из подписавших уже умерли).



Совместно подписанты поклялись передать на благотворительность не менее $500 млрд. На официальном сайте кампании каждый из подписавших оставляет письмо, почему он так решил поступить. Клятва дарения является моральным обязательством, которое не имеет обязательной юридической силы. Загрузка... sularu.com Категории: экономика, в мире Ключевые слова: кризис, деньги, Баффет — статья прочитана 180 раз Комментарии