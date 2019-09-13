Загрузка... Гвардия Пенсильвании поможет ВС Литвы в развитии штаба дивизионного уровня 🔊 Воспроизвести фото: kam.lt



Представители Сухопутных сил Литвы и Национальной гвардии Пенсильвании (США) в пятницу подпишут соглашение, в котором будет закреплено стремление создать в Литве штаб дивизионного уровня.



Это предполагается сделать в Штабе Сухопутных сил.



По словам представителей Вооруженных сил (ВС), это нужно для того, чтобы штаб мог осуществлять командование не только Сухопутными силами, но и в случае необходимости присоединенными к этим силам подразделениями союзников.



В структуре ВС Литвы дивизий нет, крупнейшие подразделения – бригады.



"Мы создаем штаб, который смог бы осуществлять командованием единицами дивизионного уровня. Это важно не только в плане структуры Сухопутных сил ВС Литвы, но и в плане приписанных союзнических подразделений, командовать которыми нужно во время учений или конфликта", – сказал BNS старший офицер по связям с общественностью Сухопутных сил, капитан Паулюс Бабилас.



Документы подпишет командующий Сухопутными силами Литвы, бригадный генерал Раймундас Вайкшнорас и заместитель командира 28-й пехотной дивизии Гвардии Пенсильвании, бригадный генерал Марк Маккормак.



Представители Сухопутных сил Литвы и Национальной гвардии Пенсильвании (США) в пятницу подпишут соглашение, в котором будет закреплено стремление создать в Литве штаб дивизионного уровня.Это предполагается сделать в Штабе Сухопутных сил.По словам представителей Вооруженных сил (ВС), это нужно для того, чтобы штаб мог осуществлять командование не только Сухопутными силами, но и в случае необходимости присоединенными к этим силам подразделениями союзников.В структуре ВС Литвы дивизий нет, крупнейшие подразделения – бригады."Мы создаем штаб, который смог бы осуществлять командованием единицами дивизионного уровня. Это важно не только в плане структуры Сухопутных сил ВС Литвы, но и в плане приписанных союзнических подразделений, командовать которыми нужно во время учений или конфликта", – сказал BNS старший офицер по связям с общественностью Сухопутных сил, капитан Паулюс Бабилас.Документы подпишет командующий Сухопутными силами Литвы, бригадный генерал Раймундас Вайкшнорас и заместитель командира 28-й пехотной дивизии Гвардии Пенсильвании, бригадный генерал Марк Маккормак. Загрузка... bns.lt kam.lt , BNS Категории: политика, в мире Ключевые слова: США, безопасность, нато, оборона, Балтия — статья прочитана 158 раз Комментарии