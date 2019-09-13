Главная >> Новости >> политика, в мире >> Гвардия Пенсильвании поможет ВС Литвы в развитии штаба дивизионного уровня
Загрузка...

Гвардия Пенсильвании поможет ВС Литвы в развитии штаба дивизионного уровня

фото: kam.lt


Представители Сухопутных сил Литвы и Национальной гвардии Пенсильвании (США) в пятницу подпишут соглашение, в котором будет закреплено стремление создать в Литве штаб дивизионного уровня.

Это предполагается сделать в Штабе Сухопутных сил.

По словам представителей Вооруженных сил (ВС), это нужно для того, чтобы штаб мог осуществлять командование не только Сухопутными силами, но и в случае необходимости присоединенными к этим силам подразделениями союзников.

В структуре ВС Литвы дивизий нет, крупнейшие подразделения – бригады.

"Мы создаем штаб, который смог бы осуществлять командованием единицами дивизионного уровня. Это важно не только в плане структуры Сухопутных сил ВС Литвы, но и в плане приписанных союзнических подразделений, командовать которыми нужно во время учений или конфликта", – сказал BNS старший офицер по связям с общественностью Сухопутных сил, капитан Паулюс Бабилас.

Документы подпишет командующий Сухопутными силами Литвы, бригадный генерал Раймундас Вайкшнорас и заместитель командира 28-й пехотной дивизии Гвардии Пенсильвании, бригадный генерал Марк Маккормак.

Загрузка...
bns.lt kam.lt, BNS
Категории: политика, в мире
Ключевые слова: США, безопасность, нато, оборона, Балтия
статья прочитана 158 раз
добавлена сегодня, 13 сентября, 13:30

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка