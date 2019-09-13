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Полиция не станет начинать расследование по поводу мемориальной доски Й. Норейке

фото: delfi


Литовская полиция решила не начинать расследование относительно установленной сторонниками Йонаса Норейки мемориальной доски на библиотеке им. Врублевских в Вильнюсе и передала информацию для оценки Департаменту по вопросам культурного наследия (ДКН).

Как сказала BNS представитель полиции Вильнюсского уезда Юдия Самороковская, сейчас еще рассматривается информация о вероятных нарушениях Закона о собраниях при установке доски, однако что касается вероятных нарушений Требований к охране культурного наследия, то правовые акты предусматривают обязанность провести расследование именно для ведомств по охране культурного наследия.

"Материал, собранный в связи с нарушениями Требований к охране культурного наследия, передан ДКН", – указала Ю. Самороковская.
Директор ДКН Видмантас Безарас сказал BNS, что специалисты разбираются в ситуации и расследование пока не начато, однако он сам особых нарушений не усматривает. Больше ясности должно появиться на следующей неделе.

"Нарушения ценных свойств мы не видим – это главное, но процедурное несоответствие имеет место: был представлен проект необходимого формата, в котором недоставало одного – согласия библиотеки, хотя на обложке было написано, что заказчиком является Библиотеке Академии наук Литвы им. Врублевских. Если они согласятся с этим (с доской – BNS), то мы не будем возражать", – сказал В. Безарас.

Неделю назад активисты установили на библиотеке им. Врублевских в центре Вильнюсе новую мемориальную доску Й. Норейке - генералу Ветре. Так они выразили протест против решения мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса в июле снять прежнюю доску, которая висела там более двадцати лет.

Мэр столицы говорит, что решил снять доску потому, что Й. Норейка утверждал решения нацистской администрации о создании еврейского гетто и конфискациях еврейского имущества. Защитники исторической личности подчеркивают его антинацистскую и антисоветскую деятельность в более позднее время.
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BNS
Категории: чп и криминал, общество, история
Ключевые слова: партизан, Норейка, вандализм, доска
География: Литва, Вильнюс
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добавлена сегодня, 13 сентября, 12:30

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