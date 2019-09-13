Загрузка... Полиция не станет начинать расследование по поводу мемориальной доски Й. Норейке 🔊 Воспроизвести фото: delfi



Литовская полиция решила не начинать расследование относительно установленной сторонниками Йонаса Норейки мемориальной доски на библиотеке им. Врублевских в Вильнюсе и передала информацию для оценки Департаменту по вопросам культурного наследия (ДКН).



Как сказала BNS представитель полиции Вильнюсского уезда Юдия Самороковская, сейчас еще рассматривается информация о вероятных нарушениях Закона о собраниях при установке доски, однако что касается вероятных нарушений Требований к охране культурного наследия, то правовые акты предусматривают обязанность провести расследование именно для ведомств по охране культурного наследия.



"Материал, собранный в связи с нарушениями Требований к охране культурного наследия, передан ДКН", – указала Ю. Самороковская. Литовская полиция решила не начинать расследование относительно установленной сторонниками Йонаса Норейки мемориальной доски на библиотеке им. Врублевских в Вильнюсе и передала информацию для оценки Департаменту по вопросам культурного наследия (ДКН).Как сказала BNS представитель полиции Вильнюсского уезда Юдия Самороковская, сейчас еще рассматривается информация о вероятных нарушениях Закона о собраниях при установке доски, однако что касается вероятных нарушений Требований к охране культурного наследия, то правовые акты предусматривают обязанность провести расследование именно для ведомств по охране культурного наследия."Материал, собранный в связи с нарушениями Требований к охране культурного наследия, передан ДКН", – указала Ю. Самороковская. Директор ДКН Видмантас Безарас сказал BNS, что специалисты разбираются в ситуации и расследование пока не начато, однако он сам особых нарушений не усматривает. Больше ясности должно появиться на следующей неделе.



"Нарушения ценных свойств мы не видим – это главное, но процедурное несоответствие имеет место: был представлен проект необходимого формата, в котором недоставало одного – согласия библиотеки, хотя на обложке было написано, что заказчиком является Библиотеке Академии наук Литвы им. Врублевских. Если они согласятся с этим (с доской – BNS), то мы не будем возражать", – сказал В. Безарас.



Неделю назад активисты установили на библиотеке им. Врублевских в центре Вильнюсе новую мемориальную доску Й. Норейке - генералу Ветре. Так они выразили протест против решения мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса в июле снять прежнюю доску, которая висела там более двадцати лет.



Мэр столицы говорит, что решил снять доску потому, что Й. Норейка утверждал решения нацистской администрации о создании еврейского гетто и конфискациях еврейского имущества. Защитники исторической личности подчеркивают его антинацистскую и антисоветскую деятельность в более позднее время. Загрузка... BNS Категории: чп и криминал, общество, история Ключевые слова: партизан, Норейка, вандализм, доска География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 91 раз Комментарии