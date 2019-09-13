Загрузка... Европарламент готов к новой отсрочке Brexit 🔊 Воспроизвести © AP Photo / Alastair Grant



Во избежание выхода Великобритании из ЕС без сделки ЕП может отложить намеченную дату. Глава Европейского парламента Давид Сассоли заявил, что ЕП не против новой отсрочки по Brexit, если она будет предоставлена во избежание выхода Великобритании без сделки, сообщает



Сассоли рассказал, что такое положение содержится в резолюции ЕП, которую предложат для голосования на пленарной сессии. Документ предложили пять политических партий из семи существующих.



На счету Европейской народной партии (EPP) 182 кресла в ЕП, у "Прогрессивного альянса социалистов и демократов" (S&D) – 154 мандата, у "Обновим Европу" (Renew Europe) – 108, у GUE/NGL – 41, у "Зеленых" – 74 мандата. В сумме это больше половины всего Европарламента, поскольку в нем 751 депутат. Во избежание выхода Великобритании из ЕС без сделки ЕП может отложить намеченную дату. Глава Европейского парламента Давид Сассоли заявил, что ЕП не против новой отсрочки по Brexit, если она будет предоставлена во избежание выхода Великобритании без сделки, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на РИА Новости.Сассоли рассказал, что такое положение содержится в резолюции ЕП, которую предложат для голосования на пленарной сессии. Документ предложили пять политических партий из семи существующих.На счету Европейской народной партии (EPP) 182 кресла в ЕП, у "Прогрессивного альянса социалистов и демократов" (S&D) – 154 мандата, у "Обновим Европу" (Renew Europe) – 108, у GUE/NGL – 41, у "Зеленых" – 74 мандата. В сумме это больше половины всего Европарламента, поскольку в нем 751 депутат. Великобритания должна выйти из ЕС 31 октября, но парламент принял закон, предотвращающий Brexit без сделки, если условия соглашения с ЕС не будут согласованы и утверждены до 19 октября.



При этом окончательное решение о предоставлении Великобритании отсрочки по Brexit принимает совет глав государств, остающихся в Евросоюзе. Такая отсрочка уже была дана – с 29 марта нынешнего года до 31 октября.



В случае выхода Великобритании из ЕС без соглашения в стране вырастет стоимость электроэнергии и топлива, начнется дефицит лекарств и продовольствия, нарушится транспортное сообщение с континентом, возможны протесты, говорится в правительственных документах, опубликованных ранее Великобританией. Загрузка... lt.sputniknews.ru Категории: политика, в Европе Ключевые слова: ЕС, Британия, выход, Брекзит, Джонсон — статья прочитана 126 раз Комментарии