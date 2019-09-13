Загрузка... Майки с Путиным в Риге раскупили в считаные дни 🔊 Воспроизвести



Магазин российского рэпера Тимати Black Star Wear в рижском ТЦ Alfa распродал всю коллекцию одежды с портретом президента России Владимиром Путиным и армейской тематикой в считаные дни. Об этом сообщает



«Эту одежду запустили в оборот один раз, в ограниченном количестве, это была созданная в сотрудничестве с предприятием "Армия России" коллекция», — пояснила руководитель франшизы Black Star Wear в странах Балтии Юлия Поленникова.



Она подчеркнула, что слова «Армия России» на одежде означают название предприятия, а не российскую армию в прямом смысле.



После того как интернет-пользователи возмутились ассортиментом товаров в Black Star Wear, оператор ТЦ Alfa Linstow Center Management призвал магазин изъять из продажи коллекцию одежды с Путиным, тематикой Вооруженных сил РФ и российскими флагами. Позже магазином заинтересовалась латвийская Служба госбезопасности. Магазин российского рэпера Тимати Black Star Wear в рижском ТЦ Alfa распродал всю коллекцию одежды с портретом президента России Владимиром Путиным и армейской тематикой в считаные дни. Об этом сообщает РУБАЛТИК со ссылкой на Delfi.«Эту одежду запустили в оборот один раз, в ограниченном количестве, это была созданная в сотрудничестве с предприятием "Армия России" коллекция», — пояснила руководитель франшизы Black Star Wear в странах Балтии Юлия Поленникова.Она подчеркнула, что слова «Армия России» на одежде означают название предприятия, а не российскую армию в прямом смысле.После того как интернет-пользователи возмутились ассортиментом товаров в Black Star Wear, оператор ТЦ Alfa Linstow Center Management призвал магазин изъять из продажи коллекцию одежды с Путиным, тематикой Вооруженных сил РФ и российскими флагами. Позже магазином заинтересовалась латвийская Служба госбезопасности. Загрузка... rubaltic.ru Категории: экономика, политика, общество, в странах Балтии Ключевые слова: Путин, магазин, майки География: Латвия, Рига — статья прочитана 57 раз Комментарии