Киев решил упростить жизнь жителям ДНР и ЛНР

Фракция президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» решила упростить жизнь жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщила депутат от президентской партии Ирина Верещук, пишет ЛЕНТА со ссылкой на «Новости Донбасса».
По ее словам, парламентарии разрабатывают дорожную карту «маленьких шагов», которые помогут жителям республик «чувствовать себя людьми». В частности, как добавила Верещук, речь идет об упрощенном пересечении «серой зоны», логистических центрах на контрольно-пропускных пунктах, упрощенной процедуре получения первого украинского паспорта и пенсий.
«Мы хотим, чтобы там (в ДНР и ЛНР — прим. «Ленты.ру») ходила гривна. Мы хотим, чтобы люди, которые получают пенсию на подконтрольной территории, могли делать это без дикого количества справок, которые нужно постоянно сдавать», — сказала депутат. Она отметила, что этот вопрос можно решить благодаря электронному кабинету в интернете и тогда «одного выезда будет достаточно».
Вооруженный конфликт в Донбассе длится уже пять лет. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против ДНР и ЛНР, которые провозгласили независимость от Киева после свершившегося в стране государственного переворота. Весной 2018 года формат операции был изменен, контроль над ее выполнением получили Вооруженные силы Украины.
Решить кризис пытаются с помощью Минских соглашений, которые в феврале 2015 года согласовали лидеры «нормандской четверки» — дипломатической группы из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Они, в частности, предусматривают незамедлительное прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, начало диалога о проведении местных выборов, принятие закона, запрещающего преследование и наказание лиц, участвовавших в конфликте, возобновление выплаты пенсий, а также документа об особом статусе региона.
За время силовой операции, которая ведется украинскими властями против самопровозглашенных республик, ни один из подписанных пунктов соглашений фактически не был выполнен.
Решить кризис пытаются с помощью Минских соглашений, которые в феврале 2015 года согласовали лидеры «нормандской четверки» — дипломатической группы из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Они, в частности, предусматривают незамедлительное прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, начало диалога о проведении местных выборов, принятие закона, запрещающего преследование и наказание лиц, участвовавших в конфликте, возобновление выплаты пенсий, а также документа об особом статусе региона.
За время силовой операции, которая ведется украинскими властями против самопровозглашенных республик, ни один из подписанных пунктов соглашений фактически не был выполнен.