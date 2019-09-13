Хотелось бы остаться. Студенты-иностранцы - о новой визовой политике Британии 🔊 Воспроизвести GETTY IMAGES



Правительство Британии решило с 2020 года вернуть иностранным студентам право оставаться в стране и работать в течение двух лет после окончания университета, пишет



Двухлетние рабочие визы для иностранцев-выпускников британских вузов в 2012 году были заменены на четырехмесячные. В то время премьер-министр Дэвид Кэмерон обещал сократить приток иммигрантов с сотен тысяч до десятков тысяч в год, а глава МВД Тереза Мэй принялась за попытки ограничить миграцию там, где это было возможно. Правительство Британии решило с 2020 года вернуть иностранным студентам право оставаться в стране и работать в течение двух лет после окончания университета, пишет ВВС . Премьер Борис Джонсон отменяет методы борьбы с иммиграцией, которые ввела Тереза Мэй еще в качестве министра внутренних дел.Двухлетние рабочие визы для иностранцев-выпускников британских вузов в 2012 году были заменены на четырехмесячные. В то время премьер-министр Дэвид Кэмерон обещал сократить приток иммигрантов с сотен тысяч до десятков тысяч в год, а глава МВД Тереза Мэй принялась за попытки ограничить миграцию там, где это было возможно.



Пока Британия остается членом ЕС, граждане любой другой страны союза - в том числе и студенты - могут селиться и работать в Британии без всяких ограничений и формальностей.



Борис Джонсон, став в июле премьер-министром, объявил, что Британия изменит правила выдачи видов на жительство и трудоустройство. После выхода из ЕС эти новые правила будут распространяться и на граждан Евросоюза.



Сейчас в британских вузах учатся 460 тысяч студентов-иностранцев извне Евросоюза и они, по оценкам специалистов, приносят Британии до 20 млрд фунтов в год.



Бывшие и нынешние студенты-иностранцы рады решению правительства, но жалеют, что оно не было принято раньше.



Лала Алиева: "Я очень понравилась, но из-за визы меня не взяли"



ЛИЧНЫЙ АРХИВ



Азербайджанка Лала Алиева сейчас заканчивает Голдсмитский колледж по специальности "визуальная антропология", и британская виза у нее - до марта.



"Хотелось бы остаться здесь, найти работу, набраться опыта, но как только они видят, что виза только до марта - отказывают", - жалуется Лала.



"Недавно была на интервью в лондонском Пушкинском доме, - говорит Лала, - я им очень понравилась, но меня не взяли. Ответили, что разрешение на работу - это проблема".



По словам Лалы, многие ее однокашники из "третьих стран" уехали по окончании колледжа, решив, что оставаться на несколько месяцев, чтобы попытаться найти работу, бессмысленно.



Сама Лала попытки не оставляет, а чтобы пережить это время, собирается пойти работать в кафе. "Как бы это ни смешно звучало - в кафе с дипломом магистра и опытом работы в журналистике, но приходится. Хочется остаться", - говорит она. Но если работа в Британии так и не найдется - поедет туда, где она найдется.



Лала рада за тех, кто подпадет под новые правила и получит двухлетние визы: "Будет неплохо, если ребята смогут здесь остаться, поработать и набраться опыта".



Ольга: "Мои сокурсники все уехали"



Россиянка Ольга, которая не хочет видеть свою фамилию и фото в печати, учится в Британии журналистике. В прошлом году она закончила первую магистратуру, а этой осенью у нее начинается вторая.



Ольга еще не поняла, будет ли новый порядок распространяться на нее, но если будет - обязательно им воспользуется.



Четырех месяцев, говорит Ольга, не всегда хватает на поиск такого работодателя, который сделал бы потом "долгую" визу.



"Всё, конечно, зависит от сферы деятельности, я говорю лишь про коммуникации. Из числа моих однокурсников, не граждан Британии или ЕС (ребята из Штатов, Канады, Индии и Египта), по окончанию визы из страны уехали, к сожалению, все. Многие уехали раньше, понимая, что за четыре месяца работу найти очень сложно. Журналистика - чертовски конкурентная область в Великобритании, стартовые позиции тут обычно бывают на основе фриланса или неполной ставки, что, естественно, не гарантирует рабочую визу", - объясняет Ольга.



В России, говорит она, работать "в определенном смысле увлекательно", но Ольга специализируется на арт-рынке и пишет в основном на английском, поэтому хотела бы остаться в Британии.



Люсия: 'Ужасно несправедливо, что это не сделали уже давно"



LUCIA VARGAS MACHUCA



Перуанка Люсия Варгас Мачука в этом году получила диплом магистра по специальности "мода и менеджмент брендов", а до того стала еще и магистром по специальности "менеджер в сфере международной торговли".



Все последние месяцы она пыталась найти работу, сейчас участует в качестве стажера в подготовке к фестивалю моды London Fashion Week - а ее виза кончается уже меньше чем через месяц.



"Я очень рада за будущих студентов, но не могу отделаться от мысли, что это ужасно несправедливо, что это не было сделано уже давно", - говорит Люсия.



"Я искала работу, но не нашла. Всякий раз, когда я говорила с людьми в отделе кадров, мне отвечали, что все стало сложно из-за "брексита, - жалуется перуанка. - Такие как я хотят учиться, хотят остаться и вносить свой вклад в экономику. Я хочу применять знания, полученные в Британии, здесь же - и это было бы выгодно обеим сторонам".



Возвращаться в Перу Люсия не хотела бы. Там найти работу будет совсем трудно, говорит она. Эта политика в целом не сработала, потому что Британия не могла и не может ограничить иммиграцию из ЕС. Сальдо миграции чуть снизилось в 2012 году, но потом снова резко пошло вверх - прежде всего за счет приезжих из восточноевропейских стран Евросоюза и превысило 260 тысяч в год. Затем, из-за "брексита" рост числа иммигрантов остановился.Пока Британия остается членом ЕС, граждане любой другой страны союза - в том числе и студенты - могут селиться и работать в Британии без всяких ограничений и формальностей.Борис Джонсон, став в июле премьер-министром, объявил, что Британия изменит правила выдачи видов на жительство и трудоустройство. После выхода из ЕС эти новые правила будут распространяться и на граждан Евросоюза.Сейчас в британских вузах учатся 460 тысяч студентов-иностранцев извне Евросоюза и они, по оценкам специалистов, приносят Британии до 20 млрд фунтов в год.Бывшие и нынешние студенты-иностранцы рады решению правительства, но жалеют, что оно не было принято раньше.Азербайджанка Лала Алиева сейчас заканчивает Голдсмитский колледж по специальности "визуальная антропология", и британская виза у нее - до марта."Хотелось бы остаться здесь, найти работу, набраться опыта, но как только они видят, что виза только до марта - отказывают", - жалуется Лала."Недавно была на интервью в лондонском Пушкинском доме, - говорит Лала, - я им очень понравилась, но меня не взяли. Ответили, что разрешение на работу - это проблема".По словам Лалы, многие ее однокашники из "третьих стран" уехали по окончании колледжа, решив, что оставаться на несколько месяцев, чтобы попытаться найти работу, бессмысленно.Сама Лала попытки не оставляет, а чтобы пережить это время, собирается пойти работать в кафе. "Как бы это ни смешно звучало - в кафе с дипломом магистра и опытом работы в журналистике, но приходится. Хочется остаться", - говорит она. Но если работа в Британии так и не найдется - поедет туда, где она найдется.Лала рада за тех, кто подпадет под новые правила и получит двухлетние визы: "Будет неплохо, если ребята смогут здесь остаться, поработать и набраться опыта".Россиянка Ольга, которая не хочет видеть свою фамилию и фото в печати, учится в Британии журналистике. В прошлом году она закончила первую магистратуру, а этой осенью у нее начинается вторая.Ольга еще не поняла, будет ли новый порядок распространяться на нее, но если будет - обязательно им воспользуется.Четырех месяцев, говорит Ольга, не всегда хватает на поиск такого работодателя, который сделал бы потом "долгую" визу."Всё, конечно, зависит от сферы деятельности, я говорю лишь про коммуникации. Из числа моих однокурсников, не граждан Британии или ЕС (ребята из Штатов, Канады, Индии и Египта), по окончанию визы из страны уехали, к сожалению, все. Многие уехали раньше, понимая, что за четыре месяца работу найти очень сложно. Журналистика - чертовски конкурентная область в Великобритании, стартовые позиции тут обычно бывают на основе фриланса или неполной ставки, что, естественно, не гарантирует рабочую визу", - объясняет Ольга.В России, говорит она, работать "в определенном смысле увлекательно", но Ольга специализируется на арт-рынке и пишет в основном на английском, поэтому хотела бы остаться в Британии.Перуанка Люсия Варгас Мачука в этом году получила диплом магистра по специальности "мода и менеджмент брендов", а до того стала еще и магистром по специальности "менеджер в сфере международной торговли".Все последние месяцы она пыталась найти работу, сейчас участует в качестве стажера в подготовке к фестивалю моды London Fashion Week - а ее виза кончается уже меньше чем через месяц."Я очень рада за будущих студентов, но не могу отделаться от мысли, что это ужасно несправедливо, что это не было сделано уже давно", - говорит Люсия."Я искала работу, но не нашла. Всякий раз, когда я говорила с людьми в отделе кадров, мне отвечали, что все стало сложно из-за "брексита, - жалуется перуанка. - Такие как я хотят учиться, хотят остаться и вносить свой вклад в экономику. Я хочу применять знания, полученные в Британии, здесь же - и это было бы выгодно обеим сторонам".Возвращаться в Перу Люсия не хотела бы. Там найти работу будет совсем трудно, говорит она. bbc.com Категории: политика, общество, в Европе, образование Ключевые слова: студенты, ЕС, мигранты, Британия, выход, Брекзит — статья прочитана 91 раз Комментарии