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Financial Times Великобритания : разворот Макрона в сторону России вызывает тревогу в ЕС

© РИА Новости, Алексей Дружинин


В Евросоюзе Эммануэля Макрона обвиняют в самонадеянности из-за предложения улучшить отношения Европы с Москвой. В некоторых европейских столицах считают, что его стремление растопить лед между Москвой и Европой отражает неудовлетворенность от того, что санкции ЕС не влияют на поведение Кремля. Путин ничего не делает, а сближение с Европой все равно происходит.

Всплеск дипломатической активности французского президента Эммануэля Макрона в стремлении восстановить испортившиеся связи ЕС с Москвой вызвал тревогу в других европейских столицах, питающих глубокие подозрения в отношении российского лидера Владимира Путина.

Непосредственная цель господина Макрона состояла в том, чтобы выступить в качестве посредника в переговорах между господином Путиным и новым президентом Украины Владимиром Зеленским и попытаться положить конец войне сепаратистов на востоке Украины, которых поддерживает Россия. Саммит о мирном урегулировании, первый за три года, должен пройти в Париже в этом месяце после произошедшего на прошлой неделе обмена пленными между Киевом и Москвой.
Однако французский лидер ставит перед собой более масштабные амбиции: укрепить европейские связи с Россией, чтобы обеспечить сотрудничество Москвы в других международных кризисах, в частности, в опасном споре по поводу ядерных амбиций Ирана.

«Отдаление России от Европы является глубокой стратегической ошибкой, потому что мы либо подтолкнем Россию к изоляции, которая усиливает напряжение, либо к альянсам в другими великими державами, такими как Китай, — сказал президент Франции на встрече с послами своей страны в августе. — Европейский континент никогда не будет стабилен и безопасен, если мы не урегулируем и не проясним наши отношения с Россией».

Как и президент США Дональд Трамп (Donald Trump), господин Макрон — принимавший господина Путина на французском президентском курорте в Форт-де-Брегансон в преддверии саммита «Большой семерки» в прошлом месяце — предусматривает возможность возвращения России в группу ведущих промышленно развитых экономик, из которой она была исключена после аннексии Крыма в 2014 году.

Его дипломатическая программа основана на выводе о том, что «поддержание отношений с Москвой на худшем уровне, чем во время холодной войны, является абсурдом», — говорит Тома Гомар (Thomas Gomart), директор французского Института международных отношений.

Однако некоторые из союзников Франции — главным образом, Германия, Нидерланды, Польша и Прибалтийские государства — испытывают опасения, и кто-то из них хочет сохранить или расширить санкции ЕС против России, введенные в связи с аннексией Крыма.

Норберт Реттген (Norbert Röttgen), глава комитета Бундестага по иностранным делам, обвинил Париж в неспособности координировать свои действия с Берлином и другими столицами ЕС. «Проблема в том, что вы поощряете Путина, несмотря на то что он ни на дюйм не отступил от своих позиций, — говорит он. — В российской политике не произошло никаких изменений. Это настоящая проверка для Путина. Он ничего не делает, а сближение с Европой все равно происходит».

Однако Нильс Шмид (Nils Schmid), представитель Социал-демократической партии Германии по иностранным делам, младший партнер в коалиции госпожи Меркель (Merkel), сказал: «Это часть скоординированного подхода. Германия и Франция определенно действуют в одном и том же направлении, хотя Франция делает это более напыщенно».

Польша, где историческое подозрение по отношению к России усугубилось в результате вмешательства Москвы в Украину, также критически высказалась о стратегии Франции.

«Многие страны, особенно те, которые не являются ближайшими соседями России, стремятся закрыть глаза на тот факт, что Россия не изменила своего поведения в украинском конфликте, — сказал Павел Яблонский (Pawel Jablonski), советник польского премьер-министра Матеуша Моравецкого (Mateusz Morawiecki). — Мы не питаем никаких иллюзий в отношении России». Польские чиновники говорят, что страна будет настаивать на сохранении санкций ЕС в отношении Москвы, продление которых запланировано на начало следующего года.

Париж пока исключил из повестки отмену санкций: выступая в понедельник, 9 сентября, на встрече министров обороны и иностранных дел Франции и России, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что «еще не время». Однако французские чиновники предположили, что Крым не станет для Парижа препятствием для улучшения отношений, если Путин и Зеленский смогут достичь соглашения о прекращении войны на Украине.

Россия ухватилась за риторику господина Макрона как за пример прагматичного сотрудничества с Европой, к которому она призывала. При этом Москва не давала понять, что готова пойти на значительные уступки по Крыму или восточной Украине.

На состоявшейся в понедельник, 9 февраля, встрече со своим французским коллегой российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Кремль внимательно выслушал предложения господина Макрона, «направленные на формирование структуры европейской безопасности вместе с Россией, а не без нее и не в противовес ей».

Беспокойство ряда государств Европейского союза, в частности, Нидерландов, вызвала передача Украиной России командира сепаратистов Владимира Цемаха в рамках обмена пленными между Киевом и Москвой. Господин Цемах был идентифицирован как «лицо, представляющее интерес» в рамках проведенного Нидерландами расследования крушения рейса МН-17 на востоке Украины, в котором было убито 298 человек, в том числе почти 200 граждан Нидерландов. Гаага заявила, что «невероятно сожалеет» о решении Украины отпустить его Цемаха.

Директор Института международных дел, римского аналитического центра, Натали Точчи (Nathalie Tocci), считает, что стремление господина Макрона растопить отношения с Москвой, отражает «фрустрацию» в результате отсутствия воздействия санкций ЕС на поведение Кремля.

Однако враждебная реакция Нидерландов на освобождение господина Цемаха послужила иллюстрацией того, что внутренние трения в ЕС могут усугубиться, если некоторые страны будут настаивать на «транзакционном, трамповском отношении к России», — сказала она.

На вопрос о том, не слишком ли позитивно Франция относится к России и не создает ли освобождение подозреваемого в крушении рейса МН-17 ощущения, что Москве слишком идут навстречу, высокопоставленный дипломат ЕС ответил: «Вы все поняли верно».

Джеймс Никси (James Nixey) и Матье Булег (Mathieu Boulègue) из Аналитического центра Чатем-хаус обвинили Макрона в самонадеянности. «Уверенность президента Франции, что он может найти способ вернуть Россию в строй (или растопить отношения с ней…) ошибочно, — написали они в статье с комментариями. — Россия не хочет никуда возвращаться, даже если говорит противоположное. И уж безусловно, не на условиях ЕС».

Авторы: Виктор Малле (Victor Mallet) из Парижа, Джеймс Шоттер (James Shotter) из Варшавы, Майкл Пил (Michael Peel) из Брюсселя для Financial Times, Великобритания, перевод ИноСМИ
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inosmi.ru
Категории: политика, в мире
Ключевые слова: Путин, аналитика, санкции, Макрон, давление
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добавлена сегодня, 13 сентября, 10:00

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