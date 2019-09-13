Как Страсбургский суд слушал дело Украина против России по Крыму 🔊 Воспроизвести Европейский суд по правам человека в Страсбурге



Накануне в Страсбурге состоялись первые слушания по поводу иска Украины против России за нарушения прав человека в аннексированном Крыму. Репортаж



В зале главной палаты Европейского суда по правам человека в Страсбурге в среду, 11 сентября, места были заняты до последнего. В этот день суд начал слушать дело "Украина против России", по иску, который Киев подал еще в марте 2014 года, то есть, более пяти лет назад. Времени вроде бы прошло немало, но обозреватели отмечают, что для рассмотрения подобных межгосударственных дел это сравнительно недолгий срок. Суд уже имеет опыт рассмотрения межгосударственных дел на примере "Грузия против России" или "Кипр против Турции". Однако каждое такое дело уникально и имеет свои особые черты. Потому о неких стандартных сроках рассмотрения говорить сложно. Накануне в Страсбурге состоялись первые слушания по поводу иска Украины против России за нарушения прав человека в аннексированном Крыму. Репортаж DW из зала заседаний.В зале главной палаты Европейского суда по правам человека в Страсбурге в среду, 11 сентября, места были заняты до последнего. В этот день суд начал слушать дело "Украина против России", по иску, который Киев подал еще в марте 2014 года, то есть, более пяти лет назад. Времени вроде бы прошло немало, но обозреватели отмечают, что для рассмотрения подобных межгосударственных дел это сравнительно недолгий срок. Суд уже имеет опыт рассмотрения межгосударственных дел на примере "Грузия против России" или "Кипр против Турции". Однако каждое такое дело уникально и имеет свои особые черты. Потому о неких стандартных сроках рассмотрения говорить сложно. Суть дела



Украина обвиняет Россию в нарушении ряда статей Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, а в частности, - права на жизнь, свободу слова и передвижения. Россия все обвинения отвергает.



Спорят даже о сроках: так Украина утверждает, что Москва де-факто оккупировала полуостров еще 27 февраля 2014 с захватом Верховного Совета Автономной Республики Крым. Согласно российской позиции, до 18 марта 2014 года в Крыму все еще действовали украинские законы. К тому же, как заявил в комментарии DW заместитель министра юстиции РФ Михаил Гальперин, аннексия Крыма, или, как он выразился, "вхождение Крыма в состав России" не относится к компетенции ЕСПЧ . Именно в этом и заключался лейтмотив сегодняшних слушаний: обе стороны пытались убедить коллегию в составе двадцати одного судьи в верности своей позиции. Со стороны казалось, что представителям России аргументация о добровольном вхождении Крыма давалась заметно тяжелее, нежели украинской юридической команде о незаконности аннексии полуострова.



Российская сторона: Нарушения прав человека в Крыму не носят системного характера



Первой слово предоставили российской стороне. Уполномоченный РФ при ЕСПЧ Михаил Гальперин и британский адвокат Майкл Свейнстон, представляющий интересы российского государства, в целом повторили знакомую из кремлевских СМИ мантру. Они заявляли, что юрисдикция России над Крымом началась не раньше 18 марта 2014-го (день подписания договора в Кремле о принятии "республики Крым" в состав РФ – Ред.), новое "послемайданное" правительство в Киеве было нелегитимным, присутствие российских войск в Крыму не нарушало Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между двумя государствами от 1997 года, да и количественно не превышало разрешенного договором, оно также помогло предотвратить возможное насилие. Нового судьи не услышали - озвученные в суде месседжи воспроизводили официальную российскую линию последних пяти лет.



Гальперин и английский адвокат неоднократно подчеркивали, что "кейс" Украины пропагандистский и имеет под собой политическую мотивацию. По поводу задокументированных правозащитниками случаев преследования украинских и крымскотатарских активистов после аннексии, представители России говорили о "слабых доказательствах" и, в целом, голословности таких утверждений. Подобная административная практика, утверждали российские ответчики, отсутствует, то есть, случаи нарушений прав человека отнюдь не носят системного характера. Хотя многочисленные отчеты международных правозащитных организаций говорят об обратном.



Украинская сторона ожидает скорого решения суда



Представители украинской стороны - заместитель министра юстиции Украины Иван Лещина и британский адвокат украинского государства Бен Эммерсон доказывали несостоятельность российских аргументов, указывая на то, что аннексия Крыма привела к значительному ухудшению ситуации с правами человека на полуострове. Документальные свидетельства тому озвучивали за эти пять лет не только многочисленные международные правозащитные организации, но и главный авторитет в этой области - Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.



Подобные негативные оценки содержатся и во многих отчетах Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), расположенной, к слову, здесь же, в Страсбурге. "Я бы крайне удивился, если бы суд не принял дело к рассмотрению. Ожидаем успешного результата", - с оптимизмом сказал в комментарии DW Эммерсон по окончании слушаний и назвал аргументы, озвученные российской стороной, "неубедительными".



После подробного изложения позиций и аргументов судьи могли задать вопрос сторонам. Первым воспользовался этим правом чешский судья Алеш Пейчал. Он поинтересовался, каким мог бы быть компромисс между сторонами. "Мы знаем из истории, что любые конфликты между государствами должны завершаться компромиссом. Готовы ли вы на компромисс, и в какой степени, а если нет, то почему?", - спросил он.



Представитель российской стороны Свейнстон ответил, что Москва "ценит последние улучшения" в отношениях с Киевом, имея в виду недавний обмен пленными. В то же время Эммерсон был более категоричным - он напомнил о необходимости восстановления украинского суверенитета над Крымом.



В комментарии DW по завершении слушаний Иван Лещина спрогнозировал, что решения не суда не придется ждать долго. "Можно надеяться, что в течение 6-12 месяцев будет решение о приемлемости для рассмотрения. Перед судом стоит достаточно простая задача", - подытожил представитель Украины при ЕСПЧ. dw.com Категории: политика, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: Россия, Украина, права человека, ЕСПЧ, Крым — статья прочитана 180 раз Комментарии