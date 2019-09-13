Главная >> Новости >> чп и криминал, история, политика >> На встрече с послом Литвы президент Израиля отметил связи стран, вспомнил историю

На встрече с послом Литвы президент Израиля отметил связи стран, вспомнил историю



В четверг на встрече с новым послом Литвы Линой Антавичене президент Израиля Реувен Ривлин выразил удовлетворение хорошими двухсторонними отношениями и вспоминал историю.

Руководитель Израиля поделился воспоминаниями о визите в Литву в 2003 году, когда побывал там в качестве главы израильского парламента.

"Я никогда не забуду, как говорил с детьми вашей страны. На меня произвело большое впечатление то, как вы обучаете и просвещаете о том, что случилось во время Холокоста", – заявил Р. Ривлин на встрече в своей резиденции в Иерусалиме.

"Это очень важно в борьбе с антисемитизмом и в осознании того, что произошло за историю человечества", сказал он.

Видеозапись встрече на своей странице в социальной сети "Фейсбук" транслировало посольство Литвы в Израиле.
За годы нацистской оккупации (1941–1944 годы) в Литве, нацисты, часто при пособничестве местных литовских коллаборационистов, уничтожили более 90% 200-тысячного населения литовских евреев.

Глава Израиля принял посла Литвы в связи с началом ее работы. Л. Антанавичене вручила Р. Ривлину верительные грамоты.

"Мы ценим отношения между вашей и нашей страной. Это очень тесные отношения и связи", – сказал президент.

Л. Антанавичене отметила, что будет стремиться к укреплению экономических связей двух стран, а Израиль "является особым местом для работы послом Литвы".

"Я буду работать над укреплением не только политического сотрудничества, но и также экономического, которое также очень важно", – сказала посол.

"Я искренне вам скажу: когда я получила верительные грамоты от своего президента, он сказал "Лина, ты будешь тяжело работать, но ты должна удвоить объемы нашего экспорта". Он сказал, что я не вернусь назад, пока этого не добьюсь", – пошутила дипломат.

Она напомнила о приглашении литовского президента Р. Ривлину в следующем году посетить Литву.
BNS
Категории: чп и криминал, история, политика
Ключевые слова: евреи, посол, холокост, Израиль
статья прочитана 126 раз
добавлена сегодня, 13 сентября, 09:30

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка