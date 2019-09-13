На встрече с послом Литвы президент Израиля отметил связи стран, вспомнил историю 🔊 Воспроизвести



В четверг на встрече с новым послом Литвы Линой Антавичене президент Израиля Реувен Ривлин выразил удовлетворение хорошими двухсторонними отношениями и вспоминал историю.



Руководитель Израиля поделился воспоминаниями о визите в Литву в 2003 году, когда побывал там в качестве главы израильского парламента.



"Я никогда не забуду, как говорил с детьми вашей страны. На меня произвело большое впечатление то, как вы обучаете и просвещаете о том, что случилось во время Холокоста", – заявил Р. Ривлин на встрече в своей резиденции в Иерусалиме.



"Это очень важно в борьбе с антисемитизмом и в осознании того, что произошло за историю человечества", сказал он.



Видеозапись встрече на своей странице в социальной сети "Фейсбук" транслировало посольство Литвы в Израиле. В четверг на встрече с новым послом Литвы Линой Антавичене президент Израиля Реувен Ривлин выразил удовлетворение хорошими двухсторонними отношениями и вспоминал историю.Руководитель Израиля поделился воспоминаниями о визите в Литву в 2003 году, когда побывал там в качестве главы израильского парламента."Я никогда не забуду, как говорил с детьми вашей страны. На меня произвело большое впечатление то, как вы обучаете и просвещаете о том, что случилось во время Холокоста", – заявил Р. Ривлин на встрече в своей резиденции в Иерусалиме."Это очень важно в борьбе с антисемитизмом и в осознании того, что произошло за историю человечества", сказал он.Видеозапись встрече на своей странице в социальной сети "Фейсбук" транслировало посольство Литвы в Израиле. За годы нацистской оккупации (1941–1944 годы) в Литве, нацисты, часто при пособничестве местных литовских коллаборационистов, уничтожили более 90% 200-тысячного населения литовских евреев.



Глава Израиля принял посла Литвы в связи с началом ее работы. Л. Антанавичене вручила Р. Ривлину верительные грамоты.



"Мы ценим отношения между вашей и нашей страной. Это очень тесные отношения и связи", – сказал президент.



Л. Антанавичене отметила, что будет стремиться к укреплению экономических связей двух стран, а Израиль "является особым местом для работы послом Литвы".



"Я буду работать над укреплением не только политического сотрудничества, но и также экономического, которое также очень важно", – сказала посол.



"Я искренне вам скажу: когда я получила верительные грамоты от своего президента, он сказал "Лина, ты будешь тяжело работать, но ты должна удвоить объемы нашего экспорта". Он сказал, что я не вернусь назад, пока этого не добьюсь", – пошутила дипломат.



Она напомнила о приглашении литовского президента Р. Ривлину в следующем году посетить Литву. BNS Категории: чп и криминал, история, политика Ключевые слова: евреи, посол, холокост, Израиль — статья прочитана 126 раз Комментарии