Минфин Литвы: по поводу криптовалюты Фейсбука требуется глобальное решение 🔊 Воспроизвести



Литовский министр финансов Вилюс Шапока утверждает, что планирующаяся к выпуску американской социальной сетью "Фейсбук" криптовалюта Libra, а также планируемые другими компаниями, так называемые стейблкоин, которые бы были связаны со стабильным имуществом, в данный момент вызывают много дискуссий и оставляют много вопросов без ответов.



На форуме Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР) Global Blockchain Policy в Париже В. Шапока заявил, что как в отношении Libra, так и других стейблкоинов нужно искать общее, глобальное решение.



"Что касается так называемых стейблкоинов, то свои намерения озвучил не только "Фейсбук", но и несколько технологических компаний, такие же мысли озвучивает и ряд Центробанков. Конечно, пока еще зачаточная фаса, но если не будет ответов на вопросы, возникающие уже сейчас, пока никто не может сказать, каким будет окончательное решение – разрешать или не разрешать, а если разрешить, то как контролировать", – сказал В. Шапока в телефонном интервью BNS. Литовский министр финансов Вилюс Шапока утверждает, что планирующаяся к выпуску американской социальной сетью "Фейсбук" криптовалюта Libra, а также планируемые другими компаниями, так называемые стейблкоин, которые бы были связаны со стабильным имуществом, в данный момент вызывают много дискуссий и оставляют много вопросов без ответов.На форуме Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР) Global Blockchain Policy в Париже В. Шапока заявил, что как в отношении Libra, так и других стейблкоинов нужно искать общее, глобальное решение."Что касается так называемых стейблкоинов, то свои намерения озвучил не только "Фейсбук", но и несколько технологических компаний, такие же мысли озвучивает и ряд Центробанков. Конечно, пока еще зачаточная фаса, но если не будет ответов на вопросы, возникающие уже сейчас, пока никто не может сказать, каким будет окончательное решение – разрешать или не разрешать, а если разрешить, то как контролировать", – сказал В. Шапока в телефонном интервью BNS. Французский министр финансов Бруно ле Мер в четверг на форуме ОЭСР заявил, что Франция намерена блокировать проект криптовалюты "Фейсбука" в Европе, поскольку он представляет угрозу "монетарной самостоятельности" правительств.



В. Шапока признает, что у беспокойства Франции по поводу Libra действительно есть основания, поскольку после реализации этого проекта "Фейсбук" сможет по сути за одну ночь стать глобальным игроком финансовой системы.



"Дикуссии по поводу стейблкоин в различных форматах идут интенсивно, однако остается много вопросов без ответов – например, как это повлияет на мировую монетарную систему, конкуренцию в этой сфере, много вопросов возникает и в отношении защиты данных. Только после ответов на эти вопросы можно бы найти, я бы сказал, глобальное решение", – отметил министр.



По его словам, регулирование мировых финансовых рынков фрагментировано, поэтому только решений Евросоюза или Европейского Центробанка (ЕЦБ) в этой сфере не будет достаточно.



"Хотя в зоне евро широкое право дискреции предоставляется ЕЦБ, а его решения не действуют в США и в других юрисдикциях. Однако я считаю, что эти дискуссии будут более интенсивными и в ОЭСР и в формате G20 (большой двадцатки – BNS). Я верю, что, оценив возможное воздействие, которое может быть на самом деле огромным, будет найдено глобальное решение по регулированию стейблкоин" – сказал В. Шапока.



В июне этого года "Фейсбук" представил проект собственной криптовалюты Libra, пообещав, что эта валюта будет связана с валютной корзиной, во избежание больших колебаний цен, которые негативно повлияли на такие криптовалюты, как биткоин. Проект "Фейсбука" планируется реализовать уже в первой половине 2020 года.



Все же, представители мировых центральных банков, политики и органы надзора обеспокоены частной схемой критповалют. Министры экономики Большой семерки в июле предупредили, что такие проекты "создают серьезные проблемы в сфере регулирования и системные проблемы, а также политические проблемы более широкого объема". BNS Категории: экономика, технологии Ключевые слова: минфин, Facebook, оценка, криптовалюта География: Литва — статья прочитана 156 раз Комментарии