Загрузка... Сейм Литвы сделал перерыв в расследовании деятельности депутата И. Розовой 🔊 Воспроизвести



В четверг литовский парламент сделал перерыв в решении вопроса о связях депутата Ирины Розовой и российскими дипломатами.



О перерыве попросил глава оппозиционных либералов Эугениюс Гянтвилас, призвавший отделить расследования связей И. Розовой и действий политиков, располагавших информацией о ней.



"Я предлагаю вычеркнуть вопросы, касающиеся анализа того, как члены сейма ознакомились с материалами, как циркулировала информация, не было ли манипуляций ею", – заявил Э. Гянтвилас.



"Я действительно не исключаю, что были совершены ошибки, возможно есть и виновные лица, но давайте сделаем отдельную межфракционную комиссию, поскольку в противном случае сами члены Комитета по национальной безопасности и обороне должны будут расследовать себя и представлять парламенту ответ о том, заслуживают ли их действия импичмента", – сказал депутат. В четверг литовский парламент сделал перерыв в решении вопроса о связях депутата Ирины Розовой и российскими дипломатами.О перерыве попросил глава оппозиционных либералов Эугениюс Гянтвилас, призвавший отделить расследования связей И. Розовой и действий политиков, располагавших информацией о ней."Я предлагаю вычеркнуть вопросы, касающиеся анализа того, как члены сейма ознакомились с материалами, как циркулировала информация, не было ли манипуляций ею", – заявил Э. Гянтвилас."Я действительно не исключаю, что были совершены ошибки, возможно есть и виновные лица, но давайте сделаем отдельную межфракционную комиссию, поскольку в противном случае сами члены Комитета по национальной безопасности и обороне должны будут расследовать себя и представлять парламенту ответ о том, заслуживают ли их действия импичмента", – сказал депутат.



Комитет по национальной безопасности и обороне (КНБО) сейма Литвы предлагает расследовать и связи депутата Ирины Розовой с российскими дипломатами, и действия политиков, обладавших информацией об этом.



С одобрения парламента КНБО может быть поручено проведение парламентского расследования деятельности И. Розовой и возможной угрозы нацбезопасности. Предлагается провести это расследование до 6 ноября.



Комитет также даст оценку того, должным ли образом председатель литовского парламента Викторас Пранцкетис и бывший тогда главой КНБО Витаутас Бакас реагировали на информацию Департамента госбезопасности (ДГБ), не было ли манипуляций разведывательной информацией.



Предлагается ответить, достаточно ли для начала импичмента факта о том, что И. Розова возможно пыталась скрыть связи с российскими дипломатами и ввести в заблуждение сотрудников ДГБ, чтобы получить разрешение на работу с секретной информацией.



Комитет бы занялся выяснением того, какие решения по информации ДГБ о И. Розовой принял В. Пранцкетис и ознакомившиеся с материалами члены сейма, были ли эти решения "своевременными и надлежащими для устранения рисков или угроз нацбезопасности".



Комитет также может расследовать, не использовалась ли упомянутая информация в достижении личных целей, если будут выявлены случаи ненадлежащего ее использования – достаточно ли данных для начала импичмента в отношении политиков, которые ознакомились или не ознакомились своевременно с материалами ДГБ, не приняв никаких решений.



Несколько недель назад парламентский Комитет по национальной безопасности и обороне решил инициировать расследование скрытых контактов И. Розовой с российскими дипломатами после того, как парламентариям стало известно о том, что справка Департамента государственной безопасности (ДГБ) в январе 2018 года была направлена спикеру Сейма В. Пранцкетису. В документе рекомендовалось отказать И. Розовой в разрешении работать с секретной информацией.



В документе также говорилось о консультациях с российскими дипломатами по вопросу финансовой помощи Альянсу русских. И. Розова является членом этой партии.



По информации ДГБ, в разные периоды с российскими дипломатами обсуждались возможности объединения Альянса русских и Избирательной акции поляков Литвы в одну политическую силу.



По данным разведки, И. Розова восемь лет назад пыталась вовлечь российских дипломатов с целью оказания влияния на формирование коалиции в Вильнюсском горсовете, а также упоминается общение депутата с высланным из Литвы в 2014 году генконсулом РФ Владимиром Малыгиным.



Член Альянса русских И. Розова сейчас работает во фракции Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) в сейме. Она была избрана в парламент по списку ИАПЛ на выборах 2016 года.







Депутат Сейма Литвы, член фракции "Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей" (ИАПЛ-СХС) Ирина Розова надеется, что расследование парламентского комитета в отношении нее будет объективным.



В интервью



"Возможный импичмент грозит уже не только мне, но и тем членам Сейма, которые знали об этой справке и не предприняли никаких действий. Тут есть чем заняться. Почему они не предприняли? Наверное, они не придали ей значения, как, собственно говоря, [Викторас] Пранцкетис (спикер Сейма. – Sputnik) и я, потому что если в документе, который ДГБ представляет, четыре или пять раз употребляется "возможно, было", "возможно, говорила", то, конечно, это может вызвать сомнения и даже недоумение", – сказала политик.



Накануне Комитет по национальной безопасности и обороне (КНБО) решил, что нужно расследовать не только связи Розовой с российскими дипломатами, но и действия литовских политиков, которые получили информацию о том, что Департамент госбезопасности отказал ей в доступе к секретным данным.



По словам Розовой, обвинить пытаются "всех вокруг" – тех, кто знал о справке из ДГБ и не сказал о ней, и даже тех, кто состоит в КНБО, так как они должны были ознакомиться с закрытыми материалами, но не сделали этого. Депутат пошутила, что предстоит "массовый импичмент".



Расследование КНБО, как утверждает политик, будет сложным, потому что просто так назвать кого-то "угрозой национальной безопасности" не получится. За перерыв в слушания проголосовали 30 членов сейма, "против" были 37, 32 воздержались. Поскольку просьба была выдвинута оппозицией, то столько голосов хватило, чтобы рассмотрение вопроса было перенесено.Комитет по национальной безопасности и обороне (КНБО) сейма Литвы предлагает расследовать и связи депутата Ирины Розовой с российскими дипломатами, и действия политиков, обладавших информацией об этом.С одобрения парламента КНБО может быть поручено проведение парламентского расследования деятельности И. Розовой и возможной угрозы нацбезопасности. Предлагается провести это расследование до 6 ноября.Комитет также даст оценку того, должным ли образом председатель литовского парламента Викторас Пранцкетис и бывший тогда главой КНБО Витаутас Бакас реагировали на информацию Департамента госбезопасности (ДГБ), не было ли манипуляций разведывательной информацией.Предлагается ответить, достаточно ли для начала импичмента факта о том, что И. Розова возможно пыталась скрыть связи с российскими дипломатами и ввести в заблуждение сотрудников ДГБ, чтобы получить разрешение на работу с секретной информацией.Комитет бы занялся выяснением того, какие решения по информации ДГБ о И. Розовой принял В. Пранцкетис и ознакомившиеся с материалами члены сейма, были ли эти решения "своевременными и надлежащими для устранения рисков или угроз нацбезопасности".Комитет также может расследовать, не использовалась ли упомянутая информация в достижении личных целей, если будут выявлены случаи ненадлежащего ее использования – достаточно ли данных для начала импичмента в отношении политиков, которые ознакомились или не ознакомились своевременно с материалами ДГБ, не приняв никаких решений.Несколько недель назад парламентский Комитет по национальной безопасности и обороне решил инициировать расследование скрытых контактов И. Розовой с российскими дипломатами после того, как парламентариям стало известно о том, что справка Департамента государственной безопасности (ДГБ) в январе 2018 года была направлена спикеру Сейма В. Пранцкетису. В документе рекомендовалось отказать И. Розовой в разрешении работать с секретной информацией.В документе также говорилось о консультациях с российскими дипломатами по вопросу финансовой помощи Альянсу русских. И. Розова является членом этой партии.По информации ДГБ, в разные периоды с российскими дипломатами обсуждались возможности объединения Альянса русских и Избирательной акции поляков Литвы в одну политическую силу.По данным разведки, И. Розова восемь лет назад пыталась вовлечь российских дипломатов с целью оказания влияния на формирование коалиции в Вильнюсском горсовете, а также упоминается общение депутата с высланным из Литвы в 2014 году генконсулом РФ Владимиром Малыгиным.Член Альянса русских И. Розова сейчас работает во фракции Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) в сейме. Она была избрана в парламент по списку ИАПЛ на выборах 2016 года.Депутат Сейма Литвы, член фракции "Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей" (ИАПЛ-СХС) Ирина Розова надеется, что расследование парламентского комитета в отношении нее будет объективным.В интервью Sputnik Литва она отметила, что не собирается добровольно уходить из парламента, так как для этого нет причин. При этом Розова охарактеризовала происходящее в Сейме как хаос."Возможный импичмент грозит уже не только мне, но и тем членам Сейма, которые знали об этой справке и не предприняли никаких действий. Тут есть чем заняться. Почему они не предприняли? Наверное, они не придали ей значения, как, собственно говоря, [Викторас] Пранцкетис (спикер Сейма. – Sputnik) и я, потому что если в документе, который ДГБ представляет, четыре или пять раз употребляется "возможно, было", "возможно, говорила", то, конечно, это может вызвать сомнения и даже недоумение", – сказала политик.Накануне Комитет по национальной безопасности и обороне (КНБО) решил, что нужно расследовать не только связи Розовой с российскими дипломатами, но и действия литовских политиков, которые получили информацию о том, что Департамент госбезопасности отказал ей в доступе к секретным данным.По словам Розовой, обвинить пытаются "всех вокруг" – тех, кто знал о справке из ДГБ и не сказал о ней, и даже тех, кто состоит в КНБО, так как они должны были ознакомиться с закрытыми материалами, но не сделали этого. Депутат пошутила, что предстоит "массовый импичмент".Расследование КНБО, как утверждает политик, будет сложным, потому что просто так назвать кого-то "угрозой национальной безопасности" не получится. Загрузка... bns.lt lt.sputniknews.ru Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: форум, депутат, расследование, КНБО, Розова География: Литва — статья прочитана 86 раз Комментарии