Россия попросила США помочь найти шпиона Смоленкова 🔊 Воспроизвести Здание Министерства иностранных дел РФ Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости



Министерство иностранных дел России запросила у США данные о местонахождении Олега Смоленкова — бывшего сотрудника администрации российского президента России, которого СМИ называют возможным американским шпионом. Об этом сообщила на брифинге представитель ведомства Мария Захарова, передает



По ее словам, вопросы о его пропаже и проживании на американской территории были направлены по линии Интерпола. Дипломат отметила, что это сделано ради прояснения информации, ведь россиянин исчез с семьей в другой стране, из-за чего в России был возбуждено уголовное дело. «Само собой, эта информация, эти материалы требуют проверки в рамках соответствующих процессуальных процедур», — сказала она Министерство иностранных дел России запросила у США данные о местонахождении Олега Смоленкова — бывшего сотрудника администрации российского президента России, которого СМИ называют возможным американским шпионом. Об этом сообщила на брифинге представитель ведомства Мария Захарова, передает ЛЕНТА со ссылкой на РИА Новости.По ее словам, вопросы о его пропаже и проживании на американской территории были направлены по линии Интерпола. Дипломат отметила, что это сделано ради прояснения информации, ведь россиянин исчез с семьей в другой стране, из-за чего в России был возбуждено уголовное дело. «Само собой, эта информация, эти материалы требуют проверки в рамках соответствующих процессуальных процедур», — сказала она При этом появление в СМИ информации о шпионе в МИД в целом считают «классической пропагандой» в ходе предвыборной кампании в США, добавила Захарова.



9 сентября CNN сообщил, что два года назад США вывезли из Москвы очень информированного агента после встречи президента Дональда Трампа с главой МИД России Сергеем Лавровым. По данным телеканала, ЦРУ якобы испугалось, что американский лидер мог ненароком «раскрыть» шпиона.



Позднее появилось предположение, что этим агентом мог быть Смоленков. В 2017 году он уехал с семьей в отпуск в Черногорию, после чего таинственно исчез. Журналисты также обнаружили, что в 2018-м человек с такой же фамилией купил дом в штате Вирджиния.



В управделами президента, где Смоленкову приписывают работу, открестились от такого сотрудника. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Смоленков действительно работал в Кремле и был уволен несколько лет назад. lenta.ru Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: Россия, США, Кремль, шпион География: Россия — статья прочитана 132 раза Комментарии