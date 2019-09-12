Литовские пограничники задержали коллегу, провозившего контрабандные сигареты 🔊 Воспроизвести архивное фото



В среду литовские пограничники задержали коллегу, провозившего контрабандные сигареты.



Варенские пограничники на дороге Шумск-Вильнюс остановили для проверки автомобиль Toyota Avensis



За его рулем находился старший пограничник Варенского погранподзразделения без униформы.



В свободное от службы время он съездил на собственном автомобиле в Белоруссию и возвращался из нее через Шумский контрольно-пропускной пункт.



У Управления иммунитета Государственной службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) уже была информация о том, что этот пограничник может провозить незаконный груз, поэтому автомобиль и был проверен.



Выяснилось, что в передних сидениях, в задних дверях и в отделке багажного отделения сотрудник СОГГЛ вез 1,4 тыс. пачек сигарет NZ Gold с белорусскими бандеролями.



Провозившему сигареты за это грозит штраф от 5,2 тыс до 6 тыс. евро. Суд также может конфисковать транспортное средство, в котором провозились нелегальные табачные изделия.



Сотрудник СОГГЛ был опрошен и отпущен. В отношении его действий начата служебная проверка.



Мужчине, который пять лет работал пограничником, грозит увольнение со службы за принижение имени должностного лица. В среду литовские пограничники задержали коллегу, провозившего контрабандные сигареты.Варенские пограничники на дороге Шумск-Вильнюс остановили для проверки автомобиль Toyota AvensisЗа его рулем находился старший пограничник Варенского погранподзразделения без униформы.В свободное от службы время он съездил на собственном автомобиле в Белоруссию и возвращался из нее через Шумский контрольно-пропускной пункт.У Управления иммунитета Государственной службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) уже была информация о том, что этот пограничник может провозить незаконный груз, поэтому автомобиль и был проверен.Выяснилось, что в передних сидениях, в задних дверях и в отделке багажного отделения сотрудник СОГГЛ вез 1,4 тыс. пачек сигарет NZ Gold с белорусскими бандеролями.Провозившему сигареты за это грозит штраф от 5,2 тыс до 6 тыс. евро. Суд также может конфисковать транспортное средство, в котором провозились нелегальные табачные изделия.Сотрудник СОГГЛ был опрошен и отпущен. В отношении его действий начата служебная проверка.Мужчине, который пять лет работал пограничником, грозит увольнение со службы за принижение имени должностного лица. BNS Категории: экономика, чп и криминал Ключевые слова: контрабанда, сигареты, полиция, операция География: Литва — статья прочитана 72 раза Комментарии