По всей России проходят обыски в штабах Алексея Навального 🔊 Воспроизвести Оппозиционер Алексей Навальный на выборах Мосгордумы 8 сентября 2019 года



Обыски в штабах оппозиционера Алексея Навального и квартирах их координаторов проходят в 41 городе России. По мнению ФБК, возможная причина обысков - успех "умного голосования", сообщает Обыски в штабах оппозиционера Алексея Навального и квартирах их координаторов проходят в 41 городе России. По мнению ФБК, возможная причина обысков - успех "умного голосования", сообщает DW



Это все — обычный и привычный уже террористический акт, просто в особо крупных размерах и, в этот раз, хорошо организованный.



Напугать и ограбить — вот две задачи, которые государство ставить перед собой. Не только в отношении штабов Навального, кстати! — Leonid Volkov (@leonidvolkov) 12 September 2019







По информации Алексея Навального, обыски проводятся в 41 городе по 150 адресам. А адвокат объединения "Агора" Павла Чикова написал в мессенждере Telegram, что речь идет не только о сотрудниках ФБК и штабов Навального, но и активистах "Голоса". Следователи пришли, кроме прочих, к координатору штаба Навального в Тамбове Диане Рудаковой, координатору муниципальной кампании штаба Навального в Петербурге Александру Шуршеву и его заместителю Ольге Гусевой. Кроме того, обыски проходят в Чебоксарах, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Пензе, Липецке, Челябинске, Иркутске, Хабаровске и других городах России.



Я знаю, что вы спите, но у меня вот например обыск. — Диана Рудакова (@dianka_tmbv) 12 September 2019







По словам Волкова, их главная цель - "изъятие техники по максимуму". После обысков координаторов штабов увозят на допросы в СК. "По каждому адресу приходит следственная группа с подкреплением сотрудников полиции и Росгвардии, суммарно в утренней операции задействованы многие сотни силовиков".



По информац "МБХ медиа", сотрудников штабов Навального начинают доставлять в местные отделения Следственного комитета России для допросов. Кроме того, пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш сообщила, о блокировке счетов организации в Краснодаре, Ставрополе, Омске, Тамбове и Санкт-Петербурге на сумму 75 миллионов рублей в каждом случае.



"Умное голосование" как возможная причина обысков



Перед выборами в Мосгордуму, прошедшими 8 сентября 2019 года, Навальный и его сторонники активно призывали москвичей принять участие в так называемом "умном голосовании", целью которого было обеспечить на выборах победу любых кандидатов, кроме, тех, кто поддерживает партию "Единая Россия". По мнению Леонида Волкова, начавшиеся обыски в штабах связаны именно с "триумфом" этой стратегии.



Рустам Габдулин - старший следователь по особо важным делам при председателе СК России Александре Бастрыкине. В 2012 году он возглавил следствие по так называемому "болотному делу" (уголовное дело о массовых беспорядках и насилии по отношению к представителям органов власти, заведенное после прошедшего 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве оппозиционного "Марша миллионов"). После выступлений оппозиции в Москве, связанных с протестами против фальсификаций на выборах Мосгордумы летом 2019 года, ему было так же передано следствие по делу о "массовых беспорядках" в столице. По всей России проходят обыски у координаторов и сотрудников штабов оппозиционного политика Алексея Навального. Как сообщил в четверг, 12 сентября, на своей странице в Twitter Леонид Волков, начальник штаба основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), Басманный суд Москвы разрешил следователю Рустаму Габдулину провести 94 обыска в рамках дела об "отмывании денег" в ФБК еще 10 сентября.По информации Алексея Навального, обыски проводятся в 41 городе по 150 адресам. А адвокат объединения "Агора" Павла Чикова написал в мессенждере Telegram, что речь идет не только о сотрудниках ФБК и штабов Навального, но и активистах "Голоса". Следователи пришли, кроме прочих, к координатору штаба Навального в Тамбове Диане Рудаковой, координатору муниципальной кампании штаба Навального в Петербурге Александру Шуршеву и его заместителю Ольге Гусевой. Кроме того, обыски проходят в Чебоксарах, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Пензе, Липецке, Челябинске, Иркутске, Хабаровске и других городах России.По словам Волкова, их главная цель - "изъятие техники по максимуму". После обысков координаторов штабов увозят на допросы в СК. "По каждому адресу приходит следственная группа с подкреплением сотрудников полиции и Росгвардии, суммарно в утренней операции задействованы многие сотни силовиков".По информац "МБХ медиа", сотрудников штабов Навального начинают доставлять в местные отделения Следственного комитета России для допросов. Кроме того, пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш сообщила, о блокировке счетов организации в Краснодаре, Ставрополе, Омске, Тамбове и Санкт-Петербурге на сумму 75 миллионов рублей в каждом случае.Перед выборами в Мосгордуму, прошедшими 8 сентября 2019 года, Навальный и его сторонники активно призывали москвичей принять участие в так называемом "умном голосовании", целью которого было обеспечить на выборах победу любых кандидатов, кроме, тех, кто поддерживает партию "Единая Россия". По мнению Леонида Волкова, начавшиеся обыски в штабах связаны именно с "триумфом" этой стратегии.Рустам Габдулин - старший следователь по особо важным делам при председателе СК России Александре Бастрыкине. В 2012 году он возглавил следствие по так называемому "болотному делу" (уголовное дело о массовых беспорядках и насилии по отношению к представителям органов власти, заведенное после прошедшего 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве оппозиционного "Марша миллионов"). После выступлений оппозиции в Москве, связанных с протестами против фальсификаций на выборах Мосгордумы летом 2019 года, ему было так же передано следствие по делу о "массовых беспорядках" в столице. dw.com Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: оппозиция, Навальный, обвинения, хищение География: Россия — статья прочитана 158 раз Комментарии