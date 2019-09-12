СРОЧНО! Из «ЛДНР» возвращаются пленные. Неужели войне конец? 🔊 Воспроизвести



Президенту Украины Владимиру Зеленскому удалось выбить из плена боевиков «ЛДНР» 54 пленных украинских военных и добровольцев!



В ближайшее время будут освобождены все пленные находящиеся на оккупированной территории, сообщает



Эксперты отмечают, что это самый настоящий сигнал прекращения войны на Донбассе.



В четверг, 12 сентября, на мосту у города Счастье Луганской области представители так называемой «ЛНР» передали Украине осужденных, которые находились в пенитенциарных учреждениях на неподконтрольной территории. Об этом в Telegram-канале сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Президенту Украины Владимиру Зеленскому удалось выбить из плена боевиков «ЛДНР» 54 пленных украинских военных и добровольцев!В ближайшее время будут освобождены все пленные находящиеся на оккупированной территории, сообщает ВРЕМЯ Эксперты отмечают, что это самый настоящий сигнал прекращения войны на Донбассе.В четверг, 12 сентября, на мосту у города Счастье Луганской области представители так называемой «ЛНР» передали Украине осужденных, которые находились в пенитенциарных учреждениях на неподконтрольной территории. Об этом в Telegram-канале сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.



«Подчеркиваю, что работа в данном направлении продолжается и находится под личным контролем президента Украины Владимира Зеленского», — написала Денисова.



















Отметим, что несколько дней назад Трамп ошеломил своим заявлением.



Президент США Дональд Трамп назвал обмен между Украиной и Россией удерживаемыми лицами «возможно, первым гигантским шагом к миру».



Передает Твиттер президента США



Прямая речь: «Россия и Украина обменяли большое количество заключенных. Очень хорошая новость, возможно, первый гигантский шаг к миру. Я лично благодарен за это Президенту Зеленскому и Президенту Путину».



Множество экспертов сходятся во мнении, что приближается конец 5 летнего кровопролития в Украине и масштабные обмены этому прямое свидетельство. Украине, по словам Денисовой, передали сегодня 54 человека. Среди них самому младшему — 26 лет, а самому старшему — 61 год.«Подчеркиваю, что работа в данном направлении продолжается и находится под личным контролем президента Украины Владимира Зеленского», — написала Денисова.Отметим, что несколько дней назад Трамп ошеломил своим заявлением.Президент США Дональд Трамп назвал обмен между Украиной и Россией удерживаемыми лицами «возможно, первым гигантским шагом к миру».«Россия и Украина обменяли большое количество заключенных. Очень хорошая новость, возможно, первый гигантский шаг к миру. Я лично благодарен за это Президенту Зеленскому и Президенту Путину».Множество экспертов сходятся во мнении, что приближается конец 5 летнего кровопролития в Украине и масштабные обмены этому прямое свидетельство. vremya.com.ua Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: Украина, обмен, заключённые, пленные, ЛНДР География: Украина — статья прочитана 148 раз Комментарии