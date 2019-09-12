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СРОЧНО! Из «ЛДНР» возвращаются пленные. Неужели войне конец?



Президенту Украины Владимиру Зеленскому удалось выбить из плена боевиков «ЛДНР» 54 пленных украинских военных и добровольцев!

В ближайшее время будут освобождены все пленные находящиеся на оккупированной территории, сообщает ВРЕМЯ.

Эксперты отмечают, что это самый настоящий сигнал прекращения войны на Донбассе.

В четверг, 12 сентября, на мосту у города Счастье Луганской области представители так называемой «ЛНР» передали Украине осужденных, которые находились в пенитенциарных учреждениях на неподконтрольной территории. Об этом в Telegram-канале сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
Украине, по словам Денисовой, передали сегодня 54 человека. Среди них самому младшему — 26 лет, а самому старшему — 61 год.

«Подчеркиваю, что работа в данном направлении продолжается и находится под личным контролем президента Украины Владимира Зеленского», — написала Денисова.









Отметим, что несколько дней назад Трамп ошеломил своим заявлением.

Президент США Дональд Трамп назвал обмен между Украиной и Россией удерживаемыми лицами «возможно, первым гигантским шагом к миру».

Передает Твиттер президента США

Прямая речь: «Россия и Украина обменяли большое количество заключенных. Очень хорошая новость, возможно, первый гигантский шаг к миру. Я лично благодарен за это Президенту Зеленскому и Президенту Путину».

Множество экспертов сходятся во мнении, что приближается конец 5 летнего кровопролития в Украине и масштабные обмены этому прямое свидетельство.
vremya.com.ua
Категории: политика, общество, чп и криминал
Ключевые слова: Украина, обмен, заключённые, пленные, ЛНДР
География: Украина
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добавлена сегодня, 12 сентября, 17:00

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