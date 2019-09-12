Achema в суде ЕС проиграла спор о госпомощи терминалу СПГ 🔊 Воспроизвести



В четверг суд Евросоюза отклонил жалобу крупнейшего потребителя газа в Литве - йонавского производителя удобрений Achema по поводу государственной помощи Клайпедскому терминалу сжиженного природного газа (СПГ).



Общий суд ЕС подтвердил, что вся процедура согласования помощи с Еврокомиссией (ЕК) 6-7 лет назад проходила законно, включая избранный размер терминала СПГ, модель реализации проекта и его финансирования, сообщило Министерство энергетики.



"Еще раз утверждена стратегическая важность терминала для государства и всех потребителей природного газа", – отметил в пресс-релизе министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.



Achema, входящая в группу Achemos grupe и недовольная решением ЕК от 2013 года о поддержке терминала инициировала дело против ЕК в июле 2016 года. В четверг суд Евросоюза отклонил жалобу крупнейшего потребителя газа в Литве - йонавского производителя удобрений Achema по поводу государственной помощи Клайпедскому терминалу сжиженного природного газа (СПГ).Общий суд ЕС подтвердил, что вся процедура согласования помощи с Еврокомиссией (ЕК) 6-7 лет назад проходила законно, включая избранный размер терминала СПГ, модель реализации проекта и его финансирования, сообщило Министерство энергетики."Еще раз утверждена стратегическая важность терминала для государства и всех потребителей природного газа", – отметил в пресс-релизе министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.Achema, входящая в группу Achemos grupe и недовольная решением ЕК от 2013 года о поддержке терминала инициировала дело против ЕК в июле 2016 года. Заместитель председателя правления владеющей заводом Achema группы Achemos grupe Гинтарас Бальючнас тогда сказал BNS, что Еврокомиссии не была предоставлена вся информация, например о том, что Achema не разрешили строить собственный терминал, ведь мощности Клайпедского терминала СПГ слишком велики, не были раскрыты точные данные о его фактическом использовании.



В ноябре 2013 года ЕК заявила, что 448 млн евро общей государственной помощи на проект терминала СПГ не исказят конкуренцию, а Литва сможет интегрироваться в газовый рынок ЕС.



Решение Еврокомиссии позволило государству предоставить гарантию под кредит Европейского инвестиционного банка на сумму в 87 млн евро, предоставленный оператору терминала Klaipedos nafta.



Обязательство вносить плату за пользование терминалом СПГ Achema постоянно обжаловала и в литовских судах. Компания до 2015 года не платила обязательную плату, мотивируя это тем, что она является слишком большой финансовой ношей. Однако, после решения Конституционного суда она была вынуждена ее заплатить, а также погасить долги.



Achema владеет почти 10% акций Klaipedos nafta. BNS Категории: экономика, чп и криминал Ключевые слова: газ, сокращение, суд, Газпром, поставки, Achema, ТСПГ, объемы География: Литва — статья прочитана 104 раза Комментарии