Экономика Литвы: цифры и факты /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



Аналитики одного из крупнейших банков Литвы Luminor улучшили прогноз роста экономики на этот год, но ухудшили прогноз роста на следующий год. И все же они отмечают, что в 2020 и в 2021 годах рецессии страна должна избежать.



Аналитики банка прогнозируют, что валовой внутренний продукт (ВВП) в этом году вырастет на 3,6% (в марте прогнозировалось 3%), а в 2020 году – 2,6% (в марте – 2,8%).



Luminor утверждает, что показатели будущего года немного снижены с учетом более стремительного роста цена и уровня безработицы.



"Темпы роста экономики в этом году намного быстрее, чем прогнозировали многие учреждения, это заставило нас повысить прогноз (роста) экономики на этот год до 3,6% – может быть и выше. Однако прогноз на следующий год мы решили немного снизить. Особенно неприятно удивил рост уровня безработицы – впервые с 2013 года уровень безработицы два квартала подряд в Литве рос (...) Инфляция была немного выше, чем мы прогнозировали", – сказал на пресс-конференции главный экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас. Аналитики одного из крупнейших банков Литвы Luminor улучшили прогноз роста экономики на этот год, но ухудшили прогноз роста на следующий год. И все же они отмечают, что в 2020 и в 2021 годах рецессии страна должна избежать.Аналитики банка прогнозируют, что валовой внутренний продукт (ВВП) в этом году вырастет на 3,6% (в марте прогнозировалось 3%), а в 2020 году – 2,6% (в марте – 2,8%).Luminor утверждает, что показатели будущего года немного снижены с учетом более стремительного роста цена и уровня безработицы."Темпы роста экономики в этом году намного быстрее, чем прогнозировали многие учреждения, это заставило нас повысить прогноз (роста) экономики на этот год до 3,6% – может быть и выше. Однако прогноз на следующий год мы решили немного снизить. Особенно неприятно удивил рост уровня безработицы – впервые с 2013 года уровень безработицы два квартала подряд в Литве рос (...) Инфляция была немного выше, чем мы прогнозировали", – сказал на пресс-конференции главный экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас. И все же, как отмечает банк, у Литвы нет никаких внутренних или внешних экономических дисбалансов, которые могли бы представлять реальную угрозу для экономики.



Luminor в этом году прогнозирует годовую инфляцию 2,6% (в марте – 2%), а в следующем – 2,4% (2,3%).



Среднегодовой уровень безработицы в Литве в этом году вырастет до 6,3% (5,8%), а с 2020 года – до 6,6%(5,6%).



Согласно прогнозам, брутто-зарплата (на бумаге) в этом году увеличится на 7,5% (в марте было – на 8%), а в следующем – на 5,5% (6%).



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Годовой рост промышленности в Литве в июле был одним из крупнейших в Евросоюзе, сообщил Евростат.



Промпроизводство за год – в июле, по сравнению с июлем 2018 года – выросло на 5,1%. В Латвии производство сократилось на 1,3%, а в Эстонии – на 5,4%.



А за месяц – в июле, по сравнению с июнем – литовская промышленность выросла на 1,1%, латвийская – сократилась на 2,1%, а эстонская – на 2,9%.



В целом в ЕС промышленность за год сократилась на 1,2%, а за месяц – на 0,1%.



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В августе этого года Круонисская гидроаккумулирующая электростанция (КГЭС) в Литве произвела 94,72 гигаватт-часов электроэнергии – это месячный рекорд за всю историю работу станции, сообщила управляющая станцией компания Ignitis gamyba (бывшая Lietuvos energijos gamyba).



По сообщению компании, в предыдущий раз так активно КГЭС работала почти десять лет назад – в марте 2010 года. Тогда было произведено 90,8 гигаватт-часов.



Производство на Круонисской ГЭС выросло по причине особо благоприятной разницы между ценами на электроэнергию в часы пик и ночными, при этом сократилось производство электроэнергии на ГЭС в Латвии и Эстонии.



КГЭС единственная в странах Балтии может начать производство в течение 2 минут.



Эта электростанция обеспечивает основную часть необходимого аварийного резерва в Литве. Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 126 раз Комментарии