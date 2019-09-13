Экс-постпред США при ООН призналась в действиях против России по личным убеждениям 🔊 Воспроизвести



Бывший постпред США при ООН Саманта Пауэр в своих мемуарах заявила, что ослушалась указания из Вашингтона, проголосовав в 2016 году против избрания России в Совет по правам человека из-за личного несогласия с политикой Москвы.



По словам Пауэр, это был редкий случай, когда установка от начальства не соответствовала ее личным убеждениям, передает



Она пояснила, что пять постоянных членов Совета Безопасности ООН имеют негласную договоренность: поддерживать друг друга при избрании в СПЧ. В связи с этим Вашингтон, несмотря на разногласия с Москвой, потребовал проголосовать за Россию.



«Но в этот день мое настроение было иным. С того момента, когда я прибыла в ООН, произошло слишком многое, чтобы я могла позволить себе не голосовать в соответствии со своей совестью», – пишет экс-постпред США при ООН Бывший постпред США при ООН Саманта Пауэр в своих мемуарах заявила, что ослушалась указания из Вашингтона, проголосовав в 2016 году против избрания России в Совет по правам человека из-за личного несогласия с политикой Москвы.По словам Пауэр, это был редкий случай, когда установка от начальства не соответствовала ее личным убеждениям, передает ВЗГЛЯД со ссылкой на РИА «Новости».Она пояснила, что пять постоянных членов Совета Безопасности ООН имеют негласную договоренность: поддерживать друг друга при избрании в СПЧ. В связи с этим Вашингтон, несмотря на разногласия с Москвой, потребовал проголосовать за Россию.«Но в этот день мое настроение было иным. С того момента, когда я прибыла в ООН, произошло слишком многое, чтобы я могла позволить себе не голосовать в соответствии со своей совестью», – пишет экс-постпред США при ООН Голосование шло по регионам, России противостояли Хорватия и Венгрия, за которые и отдала голос Пауэр.



Венгрия тогда получила 144 голоса, Хорватия – 114, а Россия – 112. По ее словам, это вызвало «всеобщий шок».



Она предполагает, что именно ее голос был решающим: если бы Хорватия получила на один голос меньше, а Россия – на голос больше, то состоялся бы второй тур, где Москва бы добилась победы «угрозами и взятками».



«Это был первый раз в истории, когда ее правительство (России) проиграло крупные выборы в ООН», – пишет Пауэр.



По ее словам, она не послушала указаний Вашингтона из-за разногласий с Москвой по многим вопросам, прежде всего по Украине.



Саманта Пауэр была постпредом при ООН в ранге министра в 2013-2017 годах при президенте Бараке Обаме. Ее мемуары под названием «Школа идеалистки» вышли в США и сразу же вошли в пятерку бестселлеров по версии Amazon. vz.ru Категории: политика, в мире Ключевые слова: Россия, США, ООН, откровения, постпред, Саманта Пауэр — статья прочитана 198 раз Комментарии