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«Аль-Каида» пригрозила США и России новыми терактами
Лидер запрещенной в России «Аль-Каиды» Айман аз-Завахири пригрозил США и России новыми террористическими атаками в годовщину терактов 11 сентября. Об этом сообщает ЛЕНТА со ссылкой на The Times of Israel.
68-летний Аз-Завахири призвал мусульман нанести удар по объектам США, Европы, Израиля и России, чьи интересы, по его мнению, распространяются по всему миру. В частности, он попросил палестинцев «искать мученичества», нападая на израильтян в ответ на признание США Голанских высот.
Кроме того, под угрозы «Аль-Каиды» попали американские базы, расположенные по всему миру. Лидер террористов также подверг критике «отступников», которые отказались от идей джихада в тюрьме.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин за несколько дней до 11 сентября 2001 года предупреждал 43-го президента США Джорджа Буша-младшего об угрозе терактов. Эти данные он получил от разведки.
В результате терактов 11 сентября 2001 года в США, которые позднее стали именоваться 9/11, погибли почти три тысячи человек, более шести тысяч были ранены. Члены «Аль-Каиды» (запрещена в России), захватив четыре пассажирских самолета, совершили атаки на две башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и на здание Пентагона, еще один лайнер упал в поле в штате Пенсильвания.
lenta.ru
Категории: в мире, чп и криминал
Ключевые слова: Аль-Каида, террористы, угрозы
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