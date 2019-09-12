«Аль-Каида» пригрозила США и России новыми терактами 🔊 Воспроизвести Айман аз-Завахири Фото: INTELCENTER / AP



Лидер запрещенной в России «Аль-Каиды» Айман аз-Завахири пригрозил США и России новыми террористическими атаками в годовщину терактов 11 сентября. Об этом сообщает



68-летний Аз-Завахири призвал мусульман нанести удар по объектам США, Европы, Израиля и России, чьи интересы, по его мнению, распространяются по всему миру. В частности, он попросил палестинцев «искать мученичества», нападая на израильтян в ответ на признание США Голанских высот.



Кроме того, под угрозы «Аль-Каиды» попали американские базы, расположенные по всему миру. Лидер террористов также подверг критике «отступников», которые отказались от идей джихада в тюрьме.



Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин за несколько дней до 11 сентября 2001 года предупреждал 43-го президента США Джорджа Буша-младшего об угрозе терактов. Эти данные он получил от разведки.



В результате терактов 11 сентября 2001 года в США, которые позднее стали именоваться 9/11, погибли почти три тысячи человек, более шести тысяч были ранены. Члены «Аль-Каиды» (запрещена в России), захватив четыре пассажирских самолета, совершили атаки на две башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и на здание Пентагона, еще один лайнер упал в поле в штате Пенсильвания. Лидер запрещенной в России «Аль-Каиды» Айман аз-Завахири пригрозил США и России новыми террористическими атаками в годовщину терактов 11 сентября. Об этом сообщает ЛЕНТА со ссылкой на The Times of Israel.68-летний Аз-Завахири призвал мусульман нанести удар по объектам США, Европы, Израиля и России, чьи интересы, по его мнению, распространяются по всему миру. В частности, он попросил палестинцев «искать мученичества», нападая на израильтян в ответ на признание США Голанских высот.Кроме того, под угрозы «Аль-Каиды» попали американские базы, расположенные по всему миру. Лидер террористов также подверг критике «отступников», которые отказались от идей джихада в тюрьме.Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин за несколько дней до 11 сентября 2001 года предупреждал 43-го президента США Джорджа Буша-младшего об угрозе терактов. Эти данные он получил от разведки.В результате терактов 11 сентября 2001 года в США, которые позднее стали именоваться 9/11, погибли почти три тысячи человек, более шести тысяч были ранены. Члены «Аль-Каиды» (запрещена в России), захватив четыре пассажирских самолета, совершили атаки на две башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и на здание Пентагона, еще один лайнер упал в поле в штате Пенсильвания. lenta.ru Категории: в мире, чп и криминал Ключевые слова: Аль-Каида, террористы, угрозы — статья прочитана 134 раза Комментарии