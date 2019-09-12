Глава Службы конкурсных закупок Литвы подает в отставку 🔊 Воспроизвести



Глава Службы конкурсных закупок (СКЗ) Диана Вилите подала заявление об увольнении.



Она в четверг сказала BNS, что хочет сменить работу.



"Работаю довольно долго, просто хочу сменить работу. Одной причины нет. Это мое личное решение", – сказала BNS Д. Вилите.



Новое место работы она не указала.



О решении Д. Вилите уволиться с должности в четверг первым сообщил новостной портал 15min.lt.



Д. Вилите возглавляет СКЗ с 2014 года. Президент Даля Грибаускайте назначила ее на второй срок полномочий в декабре 2018 года.



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Литовский президент Гитанас Науседа ищет замену уходящей с должности директора Службы конкурсных закупок (СКЗ) Диане Вилите.



Глава государства был информирован, что Д. Вилите хочет сменить работу, сказал BNS пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис. Глава Службы конкурсных закупок (СКЗ) Диана Вилите подала заявление об увольнении.Она в четверг сказала BNS, что хочет сменить работу."Работаю довольно долго, просто хочу сменить работу. Одной причины нет. Это мое личное решение", – сказала BNS Д. Вилите.Новое место работы она не указала.О решении Д. Вилите уволиться с должности в четверг первым сообщил новостной портал 15min.lt.Д. Вилите возглавляет СКЗ с 2014 года. Президент Даля Грибаускайте назначила ее на второй срок полномочий в декабре 2018 года.* * *Литовский президент Гитанас Науседа ищет замену уходящей с должности директора Службы конкурсных закупок (СКЗ) Диане Вилите.Глава государства был информирован, что Д. Вилите хочет сменить работу, сказал BNS пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис. По его словам, президент хочет, чтобы Д. Вилите поработала на должности до назначения нового человека.



"Сейчас идет поиск вероятных кандидатов на пост главы службы. Это очень важная сфера, мы хотим, чтобы была преемственность и чтобы нынешняя руководитель поработала до назначения нового главы службы. Мы надеемся сделать это в ближайшее время", – сказал BNS в четверг А. Бубнялис.



Представитель президента назвал Д. Видите прекрасным специалистом в своей области.



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Уходящая с должности главы литовской Службы конкурсных закупок (СКЗ) Диана Вилите будет работать в Реестровом центре.



В начале августа она победила в отборе на одну из руководящих позиций, подтвердил в четверг BNS пресс-атташе Реестрового центра Миндаугас Самкус.



Он сказал, что пока не может назвать конкретную позицию, однако отметил, что Д. Вилите будет одним из директоров, конкурсные закупки не будут ее сферой.



Когда Д. Вилите приступит к работе, М. Самкус тоже не сказал, так как договор еще не подписан. инф.Обзор bns.lt Категории: экономика, политика Ключевые слова: отставка, конкурсы, служба, закупки, глава География: Литва — статья прочитана 149 раз Комментарии