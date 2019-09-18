12 октября в Вильнюсе вместо принцессы выступит Королева французского шансона и блюза Мадмуазель Лулу Гаранс Луис ! 🔊 Воспроизвести Организаторы концерта 12 октября мечтали воссоздать в Вильнюсе хотя бы на один вечер Париж, атмосферу прелестных кабачков, влюбленных, гуляющих вдоль берегов Сены мелодий, будоражащих сердце романтическими чувствами! Эмма Хамилтон - прекрасный автор и певица сообщила, что отменяет все концерты на полгода... Ныне она в Сиднее, под присмотром врачей, неожиданное осложнение по беременности…



Всё будет в порядке! Пожелаем Эмме самого доброго и выражаем ей слова искренней признательности за то, что только благодаря ей, понимающей в какой неприятной ситуации оказались организаторы и поклонники французской музыки в Литве, удалось уговорить воистину звезду - настоящую звезду французского блюза и шансона, уникальную певицу и автора, также играющей на французском аккордеоне - саму Мадмуазель Лулу Гаранс Луис (Garance Louise) впервые выступить в Вильнюсе! Всё будет в порядке! Пожелаем Эмме самого доброго и выражаем ей слова искренней признательности за то, что только благодаря ей, понимающей в какой неприятной ситуации оказались организаторы и поклонники французской музыки в Литве, удалось уговорить воистину звезду - настоящую звезду французского блюза и шансона, уникальную певицу и автора, также играющей на французском аккордеоне - саму Мадмуазель Лулу Гаранс Луис (Garance Louise) впервые выступить в Вильнюсе! И это еще не всё! Аккомпанировать певице будет сам маэстро Александр фон Короткофф (кстати, потомок русско-прусских дворян из Санкт-Петербурга)!



И если добавить, что Мадмуазель Лулу (Гаранс Луис), помимо традиционных, известных на весь мир, французских мелодий, использует в своих песнях латиноамериканские ритмы: румбу, самбу, калипсо, ска, то позитивных и праздничных эмоций в этот вечер будет на 10 лет вперед!







Все гости вечера смогут после концерта лично запечатлеться с артистами и испить с ними бокал чудесного, разумеется, безалкогольного вина от столичной Burbulio vyninė!



Счастливы сообщить, что, не смотря на сильно увеличившиеся затраты на концерт, билеты дорожать не будут, и все связанные издержки организаторы берут на себя!







Ждем вас 12 октября (начало в 19.00) в вильнюсском White Piano Hall (Kėdainių g. 8) на концерт Королевы французского блюза и шансона, на выступление с яркими добавками латиноамериканских ритмов.



Любая информация о замечательном концерте, заявки на билеты: +370 645 36403.



Инф. «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: Мадмуазель Лулу (Гаранс Луис), Garance Louise — статья прочитана 98 раз Комментарии