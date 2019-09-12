На выборах лидера либералов больше всего голосов у В. Чмилите-Нильсен, будет второй тур 🔊 Воспроизвести Депутат сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен



На выборах председателя оппозиционного Литовского либерального движения (ЛЛД) больше всего голосов получила член сейма Виктория Чмилите-Нильсен, будет проведен второй тур.



За В. Чмилите-Нильсен во время всеобщего голосования членов партии проголосовало 679 либералов или 73,48% участвовавших в голосовании, мэр Тракайского района Эдита Рудялене осталась второй со 131 голосом (14,18%).



Эти две политика поборются за штурвал ЛЛД во втором туре голосования, который состоится 19–21 сентября.



Чтобы быть избранной в первом туре, В. Чмилите-Нильсен не хватило четырех голосов – нужна была треть голосов всех членов партии, обладающих правом голоса. Правом голоса на выборах председателя партии обладает более 2 тысяч либералов.



У ЛЛД сейчас десять представителей в сейме. На выборах председателя оппозиционного Литовского либерального движения (ЛЛД) больше всего голосов получила член сейма Виктория Чмилите-Нильсен, будет проведен второй тур.За В. Чмилите-Нильсен во время всеобщего голосования членов партии проголосовало 679 либералов или 73,48% участвовавших в голосовании, мэр Тракайского района Эдита Рудялене осталась второй со 131 голосом (14,18%).Эти две политика поборются за штурвал ЛЛД во втором туре голосования, который состоится 19–21 сентября.Чтобы быть избранной в первом туре, В. Чмилите-Нильсен не хватило четырех голосов – нужна была треть голосов всех членов партии, обладающих правом голоса. Правом голоса на выборах председателя партии обладает более 2 тысяч либералов.У ЛЛД сейчас десять представителей в сейме. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: съезд, выборы, либералы География: Литва — статья прочитана 133 раза Комментарии