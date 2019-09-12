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В Литву собирается прийти российская торговая сеть Светофор СМИ



Российская торговая сеть "Светофор" планирует прийти в Литву, сообщает портал 15min.lt со ссылкой на газету "Коммерсант".

Как сообщает портал, белорусская компания трудоустройства HR Business Alliance объявила поиск работников для магазинов в разных городах Литвы. Где будут открыты магазины, пока неясно.

"Светофор" – сеть магазинов низких цен, она предлагает товары на 30-40% ниже, чем конкуренты. Магазины складского типа действуют в России, Беларуси, Германии и Румынии. В Литве сеть, скорее всего, будет называться Mere.

Торговая сеть "Светофор" находится в управлении российской компании "Торгсервис", еще 4,5% акций принадлежит Валерию Яковлеву, а 3% – Андрею Вейкулайнену. У сети 885 магазинов.
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BNS
Категории: экономика, в Европе
Ключевые слова: Россия, инвестиции, торговая сеть, конкуренция, магазины
География: Литва
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добавлена сегодня, 12 сентября, 15:30

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