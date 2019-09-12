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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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В Литву собирается прийти российская торговая сеть Светофор СМИ
Российская торговая сеть "Светофор" планирует прийти в Литву, сообщает портал 15min.lt со ссылкой на газету "Коммерсант".
Как сообщает портал, белорусская компания трудоустройства HR Business Alliance объявила поиск работников для магазинов в разных городах Литвы. Где будут открыты магазины, пока неясно.
"Светофор" – сеть магазинов низких цен, она предлагает товары на 30-40% ниже, чем конкуренты. Магазины складского типа действуют в России, Беларуси, Германии и Румынии. В Литве сеть, скорее всего, будет называться Mere.
Торговая сеть "Светофор" находится в управлении российской компании "Торгсервис", еще 4,5% акций принадлежит Валерию Яковлеву, а 3% – Андрею Вейкулайнену. У сети 885 магазинов.
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Ключевые слова: Россия, инвестиции, торговая сеть, конкуренция, магазины
География: Литва
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