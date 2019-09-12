Загрузка... В Литву собирается прийти российская торговая сеть Светофор СМИ 🔊 Воспроизвести



Российская торговая сеть "Светофор" планирует прийти в Литву, сообщает портал 15min.lt со ссылкой на газету "Коммерсант".



Как сообщает портал, белорусская компания трудоустройства HR Business Alliance объявила поиск работников для магазинов в разных городах Литвы. Где будут открыты магазины, пока неясно.



"Светофор" – сеть магазинов низких цен, она предлагает товары на 30-40% ниже, чем конкуренты. Магазины складского типа действуют в России, Беларуси, Германии и Румынии. В Литве сеть, скорее всего, будет называться Mere.



Торговая сеть "Светофор" находится в управлении российской компании "Торгсервис", еще 4,5% акций принадлежит Валерию Яковлеву, а 3% – Андрею Вейкулайнену. У сети 885 магазинов. Российская торговая сеть "Светофор" планирует прийти в Литву, сообщает портал 15min.lt со ссылкой на газету "Коммерсант".Как сообщает портал, белорусская компания трудоустройства HR Business Alliance объявила поиск работников для магазинов в разных городах Литвы. Где будут открыты магазины, пока неясно."Светофор" – сеть магазинов низких цен, она предлагает товары на 30-40% ниже, чем конкуренты. Магазины складского типа действуют в России, Беларуси, Германии и Румынии. В Литве сеть, скорее всего, будет называться Mere.Торговая сеть "Светофор" находится в управлении российской компании "Торгсервис", еще 4,5% акций принадлежит Валерию Яковлеву, а 3% – Андрею Вейкулайнену. У сети 885 магазинов. Загрузка... BNS Категории: экономика, в Европе Ключевые слова: Россия, инвестиции, торговая сеть, конкуренция, магазины География: Литва — статья прочитана 149 раз Комментарии