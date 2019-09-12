Операция «третий срок» 🔊 Воспроизвести



В Грузии сформировано скандальное правительство под выборы-2020. Поможет ли это правящей партии остаться у власти? Материал Торнике Шарашенидзе для



Утверждение нынешнего Кабинета министров Грузии наделало много шума. Это совершенно логично, так как и правящая партия, и оппозиция готовятся к генеральному сражению – парламентским выборам 2020 года. Пока ни одной правящей партии Грузии не удавалось остаться на третий срок, а у нынешней как раз истекает второй.



Новый кабинет министров – это правительство под выборы. Шум и скандал вокруг него были в основном спровоцированы фигурой нового премьер-министра Георгия Гахарии. Он, будучи министром внутренних дел, 20 июня жестко разогнал митинг у парламента. Кроме того, оппозиция обвиняет его в связях с Москвой. И хотя эти обвинения документально ничем не обоснованы (Гахария учился и работал в Москве, но это вряд ли можно считать компроматом, ведь многие лидеры оппозиции тоже прошли в свое время московскую школу), они все равно портят имидж новому премьеру, репутация которого и так сильно пострадала. В Грузии сформировано скандальное правительство под выборы-2020. Поможет ли это правящей партии остаться у власти? Материал Торнике Шарашенидзе для IPG Утверждение нынешнего Кабинета министров Грузии наделало много шума. Это совершенно логично, так как и правящая партия, и оппозиция готовятся к генеральному сражению – парламентским выборам 2020 года. Пока ни одной правящей партии Грузии не удавалось остаться на третий срок, а у нынешней как раз истекает второй.Новый кабинет министров – это правительство под выборы. Шум и скандал вокруг него были в основном спровоцированы фигурой нового премьер-министра Георгия Гахарии. Он, будучи министром внутренних дел, 20 июня жестко разогнал митинг у парламента. Кроме того, оппозиция обвиняет его в связях с Москвой. И хотя эти обвинения документально ничем не обоснованы (Гахария учился и работал в Москве, но это вряд ли можно считать компроматом, ведь многие лидеры оппозиции тоже прошли в свое время московскую школу), они все равно портят имидж новому премьеру, репутация которого и так сильно пострадала. Главный вопрос, которым задаются в Грузии, – почему неформальный правитель страны, миллиардер Бидзина Иванишвили остановил свой выбор на таком человеке? И снова звучат ответы из серии теории заговора: пришел указ из Москвы. Однако не стоит рассматривать такой вариант всерьез. Ведь если Иванишвили действительно управляется из Москвы, то он наверняка действовал бы более тонко и скрытно. Причина выбора проста – у Иванишвили острая нехватка кадров и в преддверии выборов он просто не нашел никого лучше. Гахария год назад переломил ход президентских выборов, обеспечив таким образом победу проправительственному кандидату во втором туре. Конечно, это было достигнуто путем задействования административного ресурса, фальсификаций и устрашения (все это было отмечено международными наблюдателями), но, как говорится, на войне все средства хороши. А в Грузии выборы все еще похожи на гражданскую войну.



Пока ни одной правящей партии Грузии не удавалось остаться на третий срок



В следующем году страну ждет еще одна такая война, тем более что это парламентские выборы, а Грузия – парламентская республика. Иванишвили намерен остаться на следующий срок. И это не его каприз, а скорее потребность, так как при власти в Грузии он чувствует себя безопаснее и комфортнее. Ведь если победит оппозиция, то у нее может появиться искушение порыться в прошлом самого богатого человека страны и как минимум наложить на него солидный штраф. А главной оппозиционной силой все еще остается партия бывшего президента Саакашвили, который не скрывает свою враждебность к Иванишвили.



Цепляясь за власть, Иванишвили укомплектовал правительство верными ему людьми. Министерство внутренних дел – главный инструмент обеспечения победы на выборах – сейчас возглавляет его бывший телохранитель Вахтанг Гомелаури, до этого руководивший Службой госбезопасности Грузии. Его бывший секретарь и бывший премьер-министр Ираклий Гарибашвили возглавил министерство обороны. Это министерство также играет немаловажную роль в выборах, так как военнослужащие составляют крупное ядро избирателей. Примечательно, что на недавних президентских выборах большинство из них проголосовало против кандидата Иванишвили и, наверное, этот факт послужил главной причиной смены министра.



Операция «третий срок» коснулась не только правительства. В судебной системе уже давно назначаются (формально выбираются) свои люди. Недавно начались допросы владельцев оппозиционных телеканалов и оппозиционно настроенных бизнесменов.



Цепляясь за власть, Иванишвили укомплектовал правительство верными ему людьми, но выстроенная им модель держится на очень непрочной основе



Несмотря на то что Иванишвили – богатейший человек страны, который контролирует правительственные ресурсы, правящая партия стремительно теряет авторитет, и в 2020 году ей будет нелегко. Вся модель, выстроенная Иванишвили, держится на очень непрочной основе. Его команда – это, как правило, довольно посредственные люди, которых отличает только верность хозяину. Гахария на их фоне выделяется своим интеллектом и самоуверенностью, но, учитывая его подпорченную репутацию, работать ему придется в огромном стрессе и под давлением. Кроме того, он не нравится молодому поколению, которому тем более уже давно надоел Иванишвили. Этот последний факт прекрасно был продемонстрирован событиями 20 июня и последующими за ними протестами. Тот день также показал, что команда миллиардера склонна к серьезным и пагубным ошибкам. Еще одну такую ошибку она, наверное, не переживет, к тому же все помнят молдавский сценарий.



Поэтому решено перестраховаться: избиратель будет поставлен перед выбором – или «Грузинская мечта» Иванишвили, при которой страна почти не развивается, или партия «Единое национальное движение» Саакашвили, у которой все еще слишком много противников в стране. А новым партиям, на которые есть запрос, не дадут развиваться, просто перекрывая им источники финансирования.



Западные партнеры Грузии пока смотрят на ситуацию сквозь пальцы. И это понятно: ЕС занят внутриевропейскими проблемами, а США – торговой войной с Китаем, санкциями против России и противостоянием с Ираном. Создается впечатление, что они готовы терпеть любой сценарий, лишь бы Грузия не влезала в новый конфликт с Россией. Понимая все это, Иванишвили умело играет на настроениях Запада. Ему нужен Запад, чтобы не оставаться один на один с Россией, а Западу нужна Грузия, которая кое-как тянет на успешный пример демократизации в бывшем СССР.



В новейшей истории Грузии на третий срок не потянул даже политик с мировым именем – Эдуард Шеварднадзе. Не потянул и такой реформатор регионального масштаба, как Михаил Саакашвили. Удастся ли миллиардеру то, что не удалось таким крупным фигурам и игрокам? Тем более что один из них все еще кое-как на коне. ipg-journal.io Категории: политика, общество Ключевые слова: кризис, правительство, выборы, Грузия — статья прочитана 138 раз Комментарии