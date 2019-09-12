Премьер Литвы - об экономической ситуации и литовском еврокомиссаре

Оценивая экономические перспективы Литвы, премьер-министр Саулюс Сквернялис говорит, что нужно видеть реальность и накапливать бюджетные резервы. По его словам, правительство усвоило уроки кризиса 2008-2009 годов и накапливает резервы на случай ухудшения ситуации.
"Мы должны видеть реальность, накапливать бюджетные резервы, что мы и будем делать со всей ответственностью. Мы также не должны поддаваться эмоциям пытаться увеличить свои расходы, возможно, чтобы сразу достичь цели, чего естественно хочет каждый человек – быстрого, стремительного роста доходов", – сказал С. Сквернялис радиостанции Ziniu radijas.
По его словам, высоким темпам роста экономики способствуют изменения налоговой системы и повышение доходов всех групп общества.
С. Сквернялис сказал, что правительство усвоило уроки кризиса 2008-2009 годов, однако подчеркнул, что экономическое благосостояние Литвы будет зависеть от того, что будет происходить в мире.
Рост экономики в первом полугодии превзошел ожидания и составил 4%.
Министерство финансов в среду повысил прогноз экономического роста на этот год до 3,7% (в марте оценка была 2,6%). Весенние прогнозы, согласно которым внутренний валовой продукт (ВВП) вырастет на 2,4%, а в 2021 и 2022 годах – на 2,3%, не меняются.
Замедление темпов роста экономики в следующем году прогнозируют и крупные банки Литвы.
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Литовский премьер Саулюс Сквернялис говорит, что критики предложенного Виргиниюсу Синкявичюсу портфеля в Еврокомиссии (ЕК) не понимают повестку дня Брюсселя и приоритеты будущего лидера ЕК.
Председатель приступающей к работе в ноябре ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила представителю Литвы курировать сферу охраны окружающей среды и океанов.
Критики говорят, что влияние предложенного в еврокомиссары министра экономики и инноваций В. Синкявичюса в комиссии будет слабым, потому что возможности Евросоюза (ЕС) в решении вопросов охраны окружающей среды ограничены.
"Я бы сказал этим комментаторам, что (они) не вполне сознательны и не вполне понимают актуальные вопросы европейской повестки дня, и, возможно, не очень знакомы с приоритетами нового председателя ЕК и с вызовами ближайших, видимо, не только пяти, а всех десяти или даже более лет", – сказал премьер в четверг радиостанции Ziniu radijas.
"И все же изменения климата, охрана окружающей среды становятся одним из основных вопросов, что для нас совершенно очевидно", – добавил он.
С. Сквернялис сказал, что В. Синкявичюс может побудить страны Центральной и Восточной Европы больше заниматься вопросам изменений климата и охраны окружающей среды.
"Если мы справимся с этими вызовами, то это точно будет огромный и весомый вклад в наше общее будущее, будущее наших детей", – сказал премьер.
Эксперты также обращают внимание на то, что формирование повестки по вопросам климата в новой ЕК доверено влиятельному голландскому политику Франсу Тиммермансу. Он станет вице-председателем комиссии и именно его слово будет определять, какой объем ответственности достанется В. Синкявичюсу.
Премьер сказал, что так структурируется работа всей ЕК.
"Такова структура. Восемь вице-председателей и все они еще курируют отдельные сферы", – сказал С. Сквернялис.
В. Синкявичюсу будет поручено курировать вопросы рыбного хозяйства. Они актуальны в связи с выходом Англии из ЕС.
Состав новой ЕК еще должен утвердить Европарламент.
Сейчас должность еврокомиссара занимает социал-демократ Витянис Андрюкайтис, он отвечает за здравоохранение и безопасность продуктов питания. Ранее еврокомиссарами были Даля Грибаускайте и Альгирдас Шемета.
Самый высокий пост представителям стран региона в новой ЕК снова доверен бывшему премьеру Латвии Валдису Домбровскису. Он будет вице-председателем, ответственным за экономику.
Рост экономики в первом полугодии превзошел ожидания и составил 4%.
Министерство финансов в среду повысил прогноз экономического роста на этот год до 3,7% (в марте оценка была 2,6%). Весенние прогнозы, согласно которым внутренний валовой продукт (ВВП) вырастет на 2,4%, а в 2021 и 2022 годах – на 2,3%, не меняются.
Замедление темпов роста экономики в следующем году прогнозируют и крупные банки Литвы.
* * *
Литовский премьер Саулюс Сквернялис говорит, что критики предложенного Виргиниюсу Синкявичюсу портфеля в Еврокомиссии (ЕК) не понимают повестку дня Брюсселя и приоритеты будущего лидера ЕК.
Председатель приступающей к работе в ноябре ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила представителю Литвы курировать сферу охраны окружающей среды и океанов.
Критики говорят, что влияние предложенного в еврокомиссары министра экономики и инноваций В. Синкявичюса в комиссии будет слабым, потому что возможности Евросоюза (ЕС) в решении вопросов охраны окружающей среды ограничены.
"Я бы сказал этим комментаторам, что (они) не вполне сознательны и не вполне понимают актуальные вопросы европейской повестки дня, и, возможно, не очень знакомы с приоритетами нового председателя ЕК и с вызовами ближайших, видимо, не только пяти, а всех десяти или даже более лет", – сказал премьер в четверг радиостанции Ziniu radijas.
"И все же изменения климата, охрана окружающей среды становятся одним из основных вопросов, что для нас совершенно очевидно", – добавил он.
С. Сквернялис сказал, что В. Синкявичюс может побудить страны Центральной и Восточной Европы больше заниматься вопросам изменений климата и охраны окружающей среды.
"Если мы справимся с этими вызовами, то это точно будет огромный и весомый вклад в наше общее будущее, будущее наших детей", – сказал премьер.
Эксперты также обращают внимание на то, что формирование повестки по вопросам климата в новой ЕК доверено влиятельному голландскому политику Франсу Тиммермансу. Он станет вице-председателем комиссии и именно его слово будет определять, какой объем ответственности достанется В. Синкявичюсу.
Премьер сказал, что так структурируется работа всей ЕК.
"Такова структура. Восемь вице-председателей и все они еще курируют отдельные сферы", – сказал С. Сквернялис.
В. Синкявичюсу будет поручено курировать вопросы рыбного хозяйства. Они актуальны в связи с выходом Англии из ЕС.
Состав новой ЕК еще должен утвердить Европарламент.
Сейчас должность еврокомиссара занимает социал-демократ Витянис Андрюкайтис, он отвечает за здравоохранение и безопасность продуктов питания. Ранее еврокомиссарами были Даля Грибаускайте и Альгирдас Шемета.
Самый высокий пост представителям стран региона в новой ЕК снова доверен бывшему премьеру Латвии Валдису Домбровскису. Он будет вице-председателем, ответственным за экономику.