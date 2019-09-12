Премьер Литвы - об экономической ситуации и литовском еврокомиссаре 🔊 Воспроизвести



Оценивая экономические перспективы Литвы, премьер-министр Саулюс Сквернялис говорит, что нужно видеть реальность и накапливать бюджетные резервы. По его словам, правительство усвоило уроки кризиса 2008-2009 годов и накапливает резервы на случай ухудшения ситуации.



"Мы должны видеть реальность, накапливать бюджетные резервы, что мы и будем делать со всей ответственностью. Мы также не должны поддаваться эмоциям пытаться увеличить свои расходы, возможно, чтобы сразу достичь цели, чего естественно хочет каждый человек – быстрого, стремительного роста доходов", – сказал С. Сквернялис радиостанции Ziniu radijas.



По его словам, высоким темпам роста экономики способствуют изменения налоговой системы и повышение доходов всех групп общества. Оценивая экономические перспективы Литвы, премьер-министр Саулюс Сквернялис говорит, что нужно видеть реальность и накапливать бюджетные резервы. По его словам, правительство усвоило уроки кризиса 2008-2009 годов и накапливает резервы на случай ухудшения ситуации."Мы должны видеть реальность, накапливать бюджетные резервы, что мы и будем делать со всей ответственностью. Мы также не должны поддаваться эмоциям пытаться увеличить свои расходы, возможно, чтобы сразу достичь цели, чего естественно хочет каждый человек – быстрого, стремительного роста доходов", – сказал С. Сквернялис радиостанции Ziniu radijas.По его словам, высоким темпам роста экономики способствуют изменения налоговой системы и повышение доходов всех групп общества. С. Сквернялис сказал, что правительство усвоило уроки кризиса 2008-2009 годов, однако подчеркнул, что экономическое благосостояние Литвы будет зависеть от того, что будет происходить в мире.



Рост экономики в первом полугодии превзошел ожидания и составил 4%.



Министерство финансов в среду повысил прогноз экономического роста на этот год до 3,7% (в марте оценка была 2,6%). Весенние прогнозы, согласно которым внутренний валовой продукт (ВВП) вырастет на 2,4%, а в 2021 и 2022 годах – на 2,3%, не меняются.



Замедление темпов роста экономики в следующем году прогнозируют и крупные банки Литвы.



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Литовский премьер Саулюс Сквернялис говорит, что критики предложенного Виргиниюсу Синкявичюсу портфеля в Еврокомиссии (ЕК) не понимают повестку дня Брюсселя и приоритеты будущего лидера ЕК.



Председатель приступающей к работе в ноябре ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила представителю Литвы курировать сферу охраны окружающей среды и океанов.



Критики говорят, что влияние предложенного в еврокомиссары министра экономики и инноваций В. Синкявичюса в комиссии будет слабым, потому что возможности Евросоюза (ЕС) в решении вопросов охраны окружающей среды ограничены.



"Я бы сказал этим комментаторам, что (они) не вполне сознательны и не вполне понимают актуальные вопросы европейской повестки дня, и, возможно, не очень знакомы с приоритетами нового председателя ЕК и с вызовами ближайших, видимо, не только пяти, а всех десяти или даже более лет", – сказал премьер в четверг радиостанции Ziniu radijas.



"И все же изменения климата, охрана окружающей среды становятся одним из основных вопросов, что для нас совершенно очевидно", – добавил он.



С. Сквернялис сказал, что В. Синкявичюс может побудить страны Центральной и Восточной Европы больше заниматься вопросам изменений климата и охраны окружающей среды.



"Если мы справимся с этими вызовами, то это точно будет огромный и весомый вклад в наше общее будущее, будущее наших детей", – сказал премьер.



Эксперты также обращают внимание на то, что формирование повестки по вопросам климата в новой ЕК доверено влиятельному голландскому политику Франсу Тиммермансу. Он станет вице-председателем комиссии и именно его слово будет определять, какой объем ответственности достанется В. Синкявичюсу.



Премьер сказал, что так структурируется работа всей ЕК.



"Такова структура. Восемь вице-председателей и все они еще курируют отдельные сферы", – сказал С. Сквернялис.



В. Синкявичюсу будет поручено курировать вопросы рыбного хозяйства. Они актуальны в связи с выходом Англии из ЕС.



Состав новой ЕК еще должен утвердить Европарламент.



Сейчас должность еврокомиссара занимает социал-демократ Витянис Андрюкайтис, он отвечает за здравоохранение и безопасность продуктов питания. Ранее еврокомиссарами были Даля Грибаускайте и Альгирдас Шемета.



Самый высокий пост представителям стран региона в новой ЕК снова доверен бывшему премьеру Латвии Валдису Домбровскису. Он будет вице-председателем, ответственным за экономику. BNS Категории: экономика, общество Ключевые слова: премьер, экономика, резервы География: Литва — статья прочитана 57 раз Комментарии