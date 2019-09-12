Новую фракцию в сейме Литвы возглавит В. Камблявичюс /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



На пленарном заседании сейма Литвы в четверг объявлено, что в парламенте образовалась новая фракция "Для блага Литвы", а ее главой избран представитель партии "Порядок и справедливость" (ПС) Витаутас Камблявичюс.



Во фракции семь парламентариев: оставившие фракцию ПС В. Камблявичюс, Она Валюкявичюте, Альгимантас Думбрава, Юозас Имбрасас, Кястутис Барткявичюс, Альгирдас Буткявичюс, который должен сообщить о выходе из фракции социал-трудовиков, а также Римас Андрикис, оставивший фракцию ПС еще раньше и работавший в Смешанной группе членов сейма.



В соответствии с Уставом сейма, парламентскую фракцию могут создать не менее семи политиков. Она начинается действовать после объявления об этом на пленарном заседании сейма.



В среду премьер Саулюс Сквернялис пригласил новое парламентское образование присоединиться к правящему большинству. На пленарном заседании сейма Литвы в четверг объявлено, что в парламенте образовалась новая фракция "Для блага Литвы", а ее главой избран представитель партии "Порядок и справедливость" (ПС) Витаутас Камблявичюс.Во фракции семь парламентариев: оставившие фракцию ПС В. Камблявичюс, Она Валюкявичюте, Альгимантас Думбрава, Юозас Имбрасас, Кястутис Барткявичюс, Альгирдас Буткявичюс, который должен сообщить о выходе из фракции социал-трудовиков, а также Римас Андрикис, оставивший фракцию ПС еще раньше и работавший в Смешанной группе членов сейма.В соответствии с Уставом сейма, парламентскую фракцию могут создать не менее семи политиков. Она начинается действовать после объявления об этом на пленарном заседании сейма.В среду премьер Саулюс Сквернялис пригласил новое парламентское образование присоединиться к правящему большинству. В правящую коалицию, в соответствии с подписанным в июле договором, входят Литовский союз "крестьян" и "зеленых", Литовская социал-демократическая трудовая партия, ПС и Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей.



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Сотрудничать с новой фракцией в сейме может быть проблематично, если в ней будут люди с личными амбициями, говорит лидер правящих литовских "аграриев" Рамунас Карбаускис.



В числе таких он назвал и бывших членов фракции Литовского союза "крестьян" и "зеленых" (ЛСКЗ).



"В этом вопросе у меня есть одно опасение, чтобы в связи с этими изменениями те люди, которые сейчас в Смешанной группе (членов сейма – ред.), отдельные члены сейма, у которых есть очень личные интересы, амбиции, чтобы они не пытались сейчас этим пользоваться и не пытались втянуть в игру тех людей, которые вышли из фракции партии "Порядок и справедливость" (ПС), – сказал Р. Карбаускис в среду в программе Литовского ТВ "Тема дня".



По словам Р. Карбаускиса, если образуется фракция, с которой можно будет сотрудничать, то вполне вероятно, что правящая коалиция подпишет с ней договор о сотрудничестве, какой был подписан с фракцией ПС.



Новую политическую группу в сейме создают объявившие во вторник о выходе из фракции ПС парламентарии Витаутас Камблявичюс, Она Валюкявичюте, Юозас Имбрасас и Альгимантас Думбрава.



В. Камблявичюс сообщил, что в новой фракции будет как минимум восемь парламентариев, объявить в сейме о ее создании намечается в четверг.



В среду премьер Саулюс Сквернялис пригласил новое парламентское образование присоединиться к правящему большинству. BNS Категории: общество, политика Ключевые слова: Литва, коалиция, фракция, соцдемы, развал, правящие География: Литва — статья прочитана 111 раз Комментарии