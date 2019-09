Шпион, который ушел из Кремля. Что известно об Олеге Смоленкове 🔊 Воспроизвести AFP Image caption Дом Смоленкова в Стаффорде



Поздно вечером в понедельник, 9 сентября, семья бывшего российского чиновника Олега Смоленкова покинула свой дом в городке Стаффорд, штат Вирджиния. Накануне сразу несколько американских СМИ заявили, что Смоленков был "наиболее ценным информатором американских спецслужб" в правительстве России, а его семья попала в Соединенные Штаты в результате тайной спецоперации ЦРУ.



Русская служба Поздно вечером в понедельник, 9 сентября, семья бывшего российского чиновника Олега Смоленкова покинула свой дом в городке Стаффорд, штат Вирджиния. Накануне сразу несколько американских СМИ заявили, что Смоленков был "наиболее ценным информатором американских спецслужб" в правительстве России, а его семья попала в Соединенные Штаты в результате тайной спецоперации ЦРУ.Русская служба Би-би-си попробовала выяснить подробности американской жизни экс-чиновника, и узнать, почему после побега он не стал менять имя и открыто жил в США.



Едва журналисты попытались позвонить в дверь особняка, к дому подъехали два внушительных черных внедорожника. Люди в темных костюмах, представившиеся "друзьями семьи хозяина", поинтересовались, что именно нужно съемочной группе, и настойчиво посоветовали немедленно покинуть "частную собственность".



Уже на следующее утро возле дома выстроилось полтора десятка телекамер ведущих телеканалов США. Двери особняка были закрыты, а шторы на окнах плотно задернуты. Как пояснили соседи, семья российского чиновника спешно покинула дом поздно вечером в понедельник, никому не сообщив, куда направляется. Вместе со Смоленковыми исчезли и два внушительных внедорожника с людьми в темных костюмах.



Один из соседей, Грэг Талли, уточнил в разговоре с корреспондентом "Радио Свобода", что Смоленковы переселились в Стаффорд больше года назад, но заявил, что не знает, куда они спешно уехали.



Как искали Олега Смоленкова?



О тайной операции, проведенной ЦРУ в 2017 году, первой сообщила телекомпания Си-эн-эн. По данным источников телеканала, разведке США удалось вывезти из России одного из своих "высокопоставленных агентов", работавших в правительстве России.



Решение о проведении спецоперации, по утверждению телекомпании, было принято после встречи Дональда Трампа с главой МИД России Сергеем Лавровым и послом в США Сергеем Кисляком в Белом доме в мае 2017 года, во время которой американский президент неожиданно раскрыл россиянам совершенно секретную информацию, касающуюся Сирии и полученную Вашингтоном от израильских спецслужб.



Уже вечером эту информацию со ссылкой на собственные источники подтвердила и газета New York Times, сообщив при этом, что журналисты вели расследование в течение нескольких месяцев. Кроме того, издание посчитало нужным уточнить, что "высокопоставленный агент" работал на американские спецслужбы в течение десятилетий, ему как минимум дважды - в 2016 и 2017 году - предлагалось покинуть Россию, а его "эвакуация" не была связана с действиями президента Трампа.



Во вторник телекомпания Си-эн-эн вновь повторила версию о том, что причиной срочной эвакуации российского чиновника все же стало поведение главы Белого дома. На этот раз телеканал сослался на встречу Трампа с Владимиром Путиным на саммите G20 в Гамбурге в начале июля 2017 года. После переговоров с российским лидером за закрытыми дверями президент США лично забрал у переводчика все записи, касающиеся беседы, запретив разглашать любые подробности встречи.



Сообщения об этом вызвали настоящую бурю в разведсообществе США.



"Очень сложно признавать, что спецслужбы могут принимать решения из-за опасений, что президент Соединенных Штатов может раскрыть противнику ту или иную информацию, - пояснил Русской службе Би-би-си бывший сотрудник американских спецслужб, работавший в резидентуре ЦРУ в Москве и попросивший не называть его имени. - Но важнее другое: после подобных инцидентов будет гораздо сложнее продолжать работу с теми источниками, кто продолжает работать в России и других странах. Как объяснить им, что руководство США может раскрыть информацию о них? Как убедить в том, что они по-прежнему находятся в безопасности?"



При этом вплоть до утра вторника американские СМИ не называли имя бежавшего чиновника, уточняя лишь, что журналистам оно известно.



Российские издания, впрочем, достаточно быстро выяснили, что речь, скорее всего, идет о бывшем сотруднике управления по внешней политике администрации президента Олеге Смоленкове.



Как исчез Олег Смоленков?



В начале сентября 2017 года несколько российских интернет-изданий сообщили, что в Черногории исчезла целая семья во главе с российским чиновником. Смоленков и его жена Антонина вместе с тремя детьми покинули Москву в середине июля, вылетев в Тиват, и после этого лишь однажды, 21 июля, посещали свои аккаунты в соцсетях. После этого Смоленковы пропали.



AFP Image caption История с российским информатором ЦРУ вызвала большой интерес у мировых СМИ



При этом, по утверждению российского посольства в Черногории, местная полиция никак не отреагировала на изчезновение туристов. Тем не менее, в начале сентября 2017 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Убийство". Дело не закрыто до сих пор.



Уже после появления сообщений Си-эн-эн и New York Times, газета "Коммерсант" в открытых источниках нашла информацию о том, что 5 июня 2018 года супружеская чета с именами Oleg Smokenkov и Antonina Smolenkov заплатила 925 тыс. долларов за трехэтажный дом с шестью спальнями, тремя каминами и шестью ванными в городке Стаффорд, штат Вирджиния, примерно в часе езды от Вашингтона.



В январе 2019 года управление имуществом было передано в специально созданный траст, и в соответствующих документах имя пары было указано уже без ошибок - Oleg Smolenkov и Antonina Smolenkov.



"Я легко могу представить себе, как высокопоставленный российский чиновник смог скопить миллион долларов на покупку недвижимости в любой стране мира, - предположил в разговоре с Русской службой Би-би-си бывший сотрудник американских спецслужб. - Но вряд ли при этом у его дома будут постоянно дежурить несколько внедорожников с агентами ФБР внутри".



Кто такой Олег Смоленков?



Олег Борисович Смоленков родился в 1969 году в городе Иваново, и с конца 90-х годов работал в аппарате МИД России. В середине 2000-х был назначен на должность второго секретаря российского посольства в Вашингтоне, и, по некоторым отзывам, занимался в основном финансовыми и хозяйственными вопросами.



Утверждают, что именно в Вашингтоне господин Смоленков смог наладить доверительные отношения с тогдашним послом России в американской столице Юрием Ушаковым, ныне занимающим пост советника президента России по международным делам. По крайней мере, Вашингтон они покинули почти одновременно - в 2008 году, и с тех пор Смоленков неизменно следовал за своим начальником.



Через полгода после того, как Ушакова назначили заместителем руководителя аппарата правительства России, Смоленков также перешел на работу в московский Белый дом, заняв должность главного советника, а затем референта аппарата правительства.



Спустя четыре года, уже после возвращения Путина в президентское кресло, Ушаков переместился на должность помощника президента, курирующего вопросы внешней политики. Вслед за ним на работу в администрацию перешел и Смоленков, устроившись в управление внешней политики администрации президента.







В 2010 году указом Дмитрия Медведева Смоленкову был присвоен классный чин действительного государственного советника 3-го класса (соответствует воинскому званию генерал-майора).



Его жена Антонина после возвращения в Москву также поступила на работу в аппарат правительства и некоторое время работала в управлении делами президента.



Где живет семья Олега Смоленкова?



Городок Стаффорд с населением примерно 4 тыс. человек считается местом тихим и респектабельным. Цены на квартиры начинаются с 400 тыс. долларов, так что почти миллионная стоимость трехэтажного дома площадью без малого 550 квадратных метров с участком в 1,5 гектара здесь не считается чем-то особенным.



В объявлениях о продаже недвижимости риэлторы особенно настаивают на безопасности городка и том, что Стаффорд - идеальное место для того, чтобы растить детей.



Как считает эксперт по разведке, заместитель директора Европейской академии разведслужб, профессор университета Coastal Carolina Джозеф Фитсанакис, выбор подобного места для жизни не выглядит чем-то необычным.



"Если Смоленков действительно был агентом-перебежчиком, то в его случае ЦРУ просто-напросто выполнило все свои обещания, - пояснил он в разговоре с Русской службой Би-би-си. - Агентам действительно платят очень много, часто гораздо больше, чем они в действительности заслуживают".



Эти деньги обычно хранятся на секретных счетах, так что воспользоваться ими они могут только после "эвакуации".



После переезда агентам покупают комфортабельное жилье, выплачивают некую "стипендию" или предлагают работу, в том числе и для того, чтобы оправдать для окружающих образ жизни, который ведет семья перебежчика.



Нередко "вернувшиеся с холода" агенты начинают работать в центрах подготовки американских разведслужб или некоторых исследовательских центрах американской столицы, традиционно связанных с разведкой. В их числе, например, традиционно называют вашингтонский Jamestown Foundation, созданный в свое время для оказания финансовой поддержки перебежчикам из СССР и стран Восточной Европы.



От Стаффорда до штаб-квартир ключевых американских спецслужб, как и до Вашингтона, чуть более часа езды. Эксперты, правда, отмечают, что в непосредственной близости от городка, всего лишь в 25 минутах езды на машине, находится база корпуса морской пехоты США "Куантико", на территории которой расположено несколько центров подготовки военных специалистов, а также Академия ФБР и тренировочная база сотрудников управления по борьбе с наркотиками (ФБР). Все эти учебные заведения охотно берут на работу иностранных специалистов.



В пользу этой версии говорит и послужной список Смоленкова. В 2010 году он занимал должность референта департамента Военно-промышленной комиссии правительства РФ и мог иметь доступ к совершенно секретной информации, касающейся работы российского ВПК.



Почему Олег Смоленков не сменил имя?



То, что семья бывшего российского чиновника решила жить в США под своими собственными именами, американские эксперты считают делом вполне обычным.



"Действительно, всем перебежчикам предлагается войти в программу защиты свидетелей, но большинство из них отвечает отказом, - утверждает Джозеф Фитсанакис. - К тому же, согласно давно существующим неписаным правилам, спецслужбы России и США уже в течение многих десятилетий не проводят "активных мероприятий" по физическому устранению перебежчиков на чужой территории".



Последние подобные инциденты случались в 1930-е годы. Считается, что жизнь таких перебежчиков находится в безопасности, и вместо включения в программу защиты свидетелей спецслужбы нередко заключают с агентами так называемый Defectors Settlement, обязуясь обеспечивать круглосуточную охрану, но не настаивая на обязательной смене имен и документов.



В качестве подтверждения в США обычно называют истории наиболее известных перебежчиков последних десятилетий. Под своим именем в пригороде Вашингтона живет бывший генерал внешней разведки Олег Калугин, в конце 90-х обвиненный российским судом в предательстве и лишенный воинских званий и наград.



В вышедшей осенью 2018 года книге "Файлы Скрипаля" журналист Би-би-си Марк Урбан утверждал, что под своей фамилией живет во Флориде и бывший полковник СВР Александр Потеев, который, как считается, несет ответственность за провал группы российских нелегалов в США в 2010 году.



По данным журналиста, экс-полковник, приговоренный в Москве к 25 годам лишения свободы за измену, зарегистрировался в штате Флорида как избиратель и получил лицензию на рыбную ловлю, указав свою настоящую фамилию.



Эксперты, правда, признают, что все неписаные договоренности спецслужб были нарушены российской стороной после попытки убийства в Солсбери бывшего полковника Сергея Скрипаля.



"Мало кто из агентов работает больше трех-четырех лет, - считает Фитсанакис. - Есть, конечно, исключения, вроде истории знаменитого Кима Филби, работавшего на советскую разведку 34 года, но обычно "выгорание" происходит гораздо раньше, и завербованные агенты просят переправить их в безопасное место".



По мнению заместителя директора Еропейской академии разведслужб, Смоленков мог работать на американскую разведку на протяжении 10-11 лет. Фитсанакис затруднился предположить, что могло стать причиной для проведения экстренной эвакуации столь ценного агента.



"Обычно существует несколько причин: ЦРУ получило информацию о том, что агенту грозит опасность, агент сам попросил о "переезде", сославшись на какие-то причины, включая угрозу жизни, психологические или другие мотивы, - перечислил он. - Не исключаю, что это могло быть и просто своеобразной наградой за хорошо проделанную работу".



Как считает эксперт, попытка покушения на Сергея Скрипаля может заставить американские спецслужбы пересмотреть сложившуюся за последние десятилетия практику.



