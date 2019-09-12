Загрузка... Российские полицейские оштрафовали водителя за эстонские права и отобрали автомобиль 🔊 Воспроизвести



Когда Сергей отправлялся в Архангельск, то даже не подозревал, какие приключения его там ожидают. После полицейской проверки мужчина остался без машины и прав, и, как сообщили полицейские, в следующий раз будет хуже, пишет



Невероятная история началась 13 августа, когда автомобиль Сергея остановил патруль дорожно-постовой службы города Архангельска.



«Полицейский попросил предъявить документы, я показал свое водительское удостоверение, а потом паспорт, – вспоминает мужчина. – У меня российское гражданство, но живу я в Эстонии, у меня здесь постоянный вид на жительство. Права также эстонские. Проверив паспорт, патрульный спросил меня, на каком это основании гражданин России ездит по территории Российской Федерации с эстонскими правами». Когда Сергей отправлялся в Архангельск, то даже не подозревал, какие приключения его там ожидают. После полицейской проверки мужчина остался без машины и прав, и, как сообщили полицейские, в следующий раз будет хуже, пишет МК-Эстония Невероятная история началась 13 августа, когда автомобиль Сергея остановил патруль дорожно-постовой службы города Архангельска.«Полицейский попросил предъявить документы, я показал свое водительское удостоверение, а потом паспорт, – вспоминает мужчина. – У меня российское гражданство, но живу я в Эстонии, у меня здесь постоянный вид на жительство. Права также эстонские. Проверив паспорт, патрульный спросил меня, на каком это основании гражданин России ездит по территории Российской Федерации с эстонскими правами». Вольная трактовка



Сергей начал объяснять, что хоть он и гражданин России, но постоянно проживает в Эстонии и на основании этого у него эстонские права. Однако полицейского это не убедило. По его мнению, у гражданина России, вне зависимости от того, в какой стране он проживает, должно быть российское водительское удостоверение. Для подкрепления своих слов он начал составлять протокол – официально и по всей строгости закона.



«Я сначала подумал, что он денег хочет, предложил договориться, но нет, дело было не во взятке, – продолжает Сергей. – Тогда я спросил, на каком основании мне оформляют протокол. И мне объяснили, что основанием является Конвенция о безопасности дорожного движения – мол, пункт 7 данной Конвенции не обязывает договаривающиеся стороны признавать действительными национальные или международные водительские удостоверения, выданные на территории другой страны. Понимаете? Не обязывает – вот эта фраза, которая не дает никакой конкретики и позволяет им трактовать ее как угодно».



Оформлявший протокол полицейский добавил, что в своем решении исходит в том числе и из постановления Верховного суда РФ, которое гласит, что граждане РФ должны передвигаться по территории РФ только с российскими правами.



«Но это постановление касается только постоянно проживающих на территории России граждан РФ, – рассказывает Сергей. – А для того, чтобы это доказать, нужно проверить штампы о пересечении границы в паспорте. Но полицейский этого делать не стал – сказал, что считать штампы дело таможни. Мне выписали штраф в 5000 рублей, отобрали арендованную машину и отправили восвояси, сказав, что европейские права, конечно, они признают, но ездить на территории России, раз я гражданин России, с ними не могу».



Круг замкнулся



Бредовая ситуация усугубилась еще одной. Дело в том, что поскольку Сергей 25 лет жил в Архангельске, то российские права у него были. И восстановить их не должно было стать проблемой – тем самым решились бы недоразумения с европейскими правами. Но не тут-то было.



«Для получения прав в России нужны справки от психиатра и нарколога, – говорит мужчина. – Но поскольку я живу в другом государстве, получить их тут, в России, не могу. Все. Круг замкнулся. Логику искать бессмысленно. Более того, мне сказали, что если я в следующий раз буду остановлен патрулем и у меня снова будут эстонское водительское удостоверение, меня оштрафуют уже на 30 000 рублей или дадут 15 суток ареста».



Когда Сергей вернулся в Эстонию, то рассказал о своих злоключениях в группе одной из социальных сетей. И оказалось, что он далеко не первый – прецеденты уже были.



«История один в один – я только недавно закончила судиться на эту тему, – пишет Екатерина Ш. – Мне точно так же выписали штраф, основываясь на том, что права эстонские, а гражданство российское. Я только через суд смогла отстоять справедливость и аннулировать штраф. Но все это заняло более трех месяцев».



Народный лайфхак



В такую ловушку с правами может попасть практически любой человек – только в Эстонии проживает 88 785 граждан России (данные Регистра народонаселения по состоянию на 1 января 2019 года – ред.). И даже если отбросить тех, кто не имеет прав или редко выезжает, цифра окажется внушительной.



«Я слышал про это, – рассказывает Владимир. – И поступил чуть проще. Тут, в Эстонии, обменял российские права на европейские. А когда приехал в Россию, сказал, что права потерял, и мне их сделали заново. Так что там я езжу с правами русскими, а здесь – европейскими. Честно – так спокойнее».



Разбираться в тонкостях российского законодательства очень непросто. И местные юристы не горят желанием объяснять, как и что делать. Но, опираясь на помощь тех, кто сумел отстоять справедливость, Сергей начал борьбу за свои права.



«У меня, если честно, не было времени на разборки, – говорит Сергей. – Но тем не менее я со штрафом не согласился и не платил его – по закону у меня есть 70 дней, и они еще не истекли. Также мне рассказали, как действовать, и сейчас документы готовятся для передачи в суд. Для этого мне пришлось нанять российского юриста, который согласился мне помочь».



С грубыми нарушениями



Владимир Канев, представитель Сергея, был краток: «Да, я подготовил жалобу, рассматривать которую будет Ломоносовский районный суд города Архангельска. Комментировать подробнее смогу после рассмотрения дела».



Исходя из текста жалобы, становится ясно, что представитель истца считает, что постановление о штрафе и изъятии автомобиля было вынесено с существенными нарушениями норм материального и процессуального права – в частности, отдельно указывается то, что «иностранное национальное водительское удостоверение, выданное в иностранном государстве, являющимся совместно с РФ участником международных договоров в области обеспечения безопасности дорожного движения, признается действительным для управления транспортным средством на территории РФ, если оно отвечает требованиям соответствующего договора». Что Россия, что Эстония являются участницами Конвенции о дорожном движении, где определены все критерии водительских документов, и эстонские отвечают всем необходимым требованиям.



В попытке получить комментарий, мы также направили запрос в Управление МВД России по Архангельской области. Несмотря на наличие пресс-службы и даже электронной почты, ответа нам так и не поступило. Загрузка... mke.ee Категории: общество, авто, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: законы, права, автомобиль, трактовка География: Эстония — статья прочитана 213 раз Комментарии