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Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов



Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР.

Меру должны реализовать до конца года, уточнил он в программе "Диалог" в эфире канала "Россия 24", сообщает РИА Новости.

Часть документов признали утратившими силу и не действующими еще в 2017-м. В частности, речь идет о потерявших актуальность постановлениях 1929-1989 годов.

В числе актов СССР — о семичасовом рабочем дне; об условиях труда работников мелкорозничной торговой сети; об оплате труда на лесозаготовках; об упорядочении зарплаты работников гражданского воздушного флота и многие другие.

В перечень актов РСФСР включены, в частности, постановления о повышении заработной платы учителям и другим работникам начальных и средних школ; об утверждении должностных окладов членам экипажей судов речного флота с дистанционным управлением и другие.
РИА Новости
Категории: экономика, общество, в России
Ключевые слова: премьер, СССР, нормативы, отмена, акты
География: Россия
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добавлена сегодня, 12 сентября, 13:00

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